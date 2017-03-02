По заветам губернатора: алтайские театралы лихорадочно скупают билеты на весенние премьеры

Весенние премьеры в театрах Алтайского края вызвали небывалый интерес у жителей региона. На ближайшие мартовские премьеры все билеты раскуплены. По мнению зампреда правительства Алтайского края Андрея Щукина, так происходит потому, что театры постоянно придумывают что-то новое и удивляют. Его слова приведены на сайте управления по культуре и архивному делу Алтайского края.

Как считает г-н Щукин, новые подходы позволили привлечь в театры молодежь. «Очень радует, что интерес зрителей к постановкам наших алтайских театров не ослабевает. При этом театры все более активно посещает молодежная аудитория. Мы понимаем, что сегодня, чтобы привлечь зрителя учреждениям культуры необходимо много работать, изобретать что-то новое, постоянно удивлять. И наши театры с этой задачей успешно справляются. Ведь обновленные театральные площадки Алтайского края, в реконструкцию которых были вложены немалые бюджетные средства, получили новые возможности для развития профессионального театрального искусства», – приводятся в сообщении его слова.

Как отмечает краевое управление, в Алтайском театре музыкальной комедии 7, 8 и 9 марта будет представлена оперетта Иоганна Штрауса «Цыганский барон». Свободных мест на премьеру уже нет. При этом зрители начали раскупать билеты почти за месяц до показов.

3, 4, 5 марта в Молодежном театре Алтая им. В. С. Золотухина состоится премьера комедии «Иллюзии» Ивана Вырыпаева в постановке Ивана Стебунова. Билеты на первые три премьерных дня уже проданы. Спектакль пройдет на Малой сцене. Пьеса Ивана Вырыпаева посвящена самой большой в мире иллюзии – любви.

В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина одна из основных весенних премьер – спектакль «Зойкина квартира» – состоится 7, 8 и 9 апреля. Несмотря на то, что до показа еще больше месяца, на первый премьерный день более половины мест в зрительном зале уже выкуплено.

Отметим, что определенный стимул к увеличению посещаемости алтайских театров задал губернатор Александр Карлин, который посвятил этой теме яркую часть своего доклада о деятельности исполнительной власти региона за 2016 год, который он зачитывал в январе перед депутатами и общественностью. «У меня есть вопрос об эффективности средств, направляемых в культуру. Объекты мы строим, коллективы поддерживаем, а залы при этом пустые стоят. Но пока вы не станете ходить туда, люди тоже этого делать не будут. Пожалуйста, ходите в театр, или, как минимум, выкупите на целый сезон кресло, а я уже тогда буду направлять туда детей из малообеспеченных семей», – говорил Александр Карлин.

По итогам 2016 года все театрально-концертные учреждения края увеличили количество показов спектаклей и концертных программ. Всего было показано свыше 2 тысяч спектаклей и концертных программ, которые посетили более 500 тысяч зрителей.