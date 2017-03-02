×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

5 |
Есть мнение
Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов об эффекте «Галактики» и повторных экспертизах: «Серьезные застройщики поняли ситуацию»
27
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

42

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчан приглашают на показательные выступления местных фигуристов
Алтайские строители объединились, чтобы достучаться до власти
Счастливые люди успешны во всем


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
36 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

21
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

19
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

14
Loading...
Главная Лента новостей По заветам губернатора: алтайские театралы лихорадочно скупают билеты на весенние премьеры

По заветам губернатора: алтайские театралы лихорадочно скупают билеты на весенние премьеры

02.03.2017 10:54

Весенние премьеры в театрах Алтайского края вызвали небывалый интерес у жителей региона. На ближайшие мартовские премьеры все билеты раскуплены. По мнению зампреда правительства Алтайского края Андрея Щукина, так происходит потому, что театры постоянно придумывают что-то новое и удивляют. Его слова приведены на сайте управления по культуре и архивному делу Алтайского края.

Как считает г-н Щукин, новые подходы позволили привлечь в театры молодежь. «Очень радует, что интерес зрителей к постановкам наших алтайских театров не ослабевает. При этом театры все более активно посещает молодежная аудитория. Мы понимаем, что сегодня, чтобы привлечь зрителя учреждениям культуры необходимо много работать, изобретать что-то новое, постоянно удивлять. И наши театры с этой задачей успешно справляются. Ведь обновленные театральные площадки Алтайского края, в реконструкцию которых были вложены немалые бюджетные средства, получили новые возможности для развития профессионального театрального искусства», – приводятся в сообщении его слова.

Как отмечает краевое управление, в Алтайском театре музыкальной комедии 7, 8 и 9 марта будет представлена оперетта Иоганна Штрауса «Цыганский барон». Свободных мест на премьеру уже нет. При этом зрители начали раскупать билеты почти за месяц до показов.

3, 4, 5 марта в Молодежном театре Алтая им. В. С. Золотухина состоится премьера комедии «Иллюзии» Ивана Вырыпаева в постановке Ивана Стебунова. Билеты на первые три премьерных дня уже проданы. Спектакль пройдет на Малой сцене. Пьеса Ивана Вырыпаева посвящена самой большой в мире иллюзии – любви.

В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина одна из основных весенних премьер – спектакль «Зойкина квартира» – состоится 7, 8 и 9 апреля. Несмотря на то, что до показа еще больше месяца, на первый премьерный день более половины мест в зрительном зале уже выкуплено.

Отметим, что определенный стимул к увеличению посещаемости алтайских театров задал губернатор Александр Карлин, который посвятил этой теме яркую часть своего доклада о деятельности исполнительной власти региона за 2016 год, который он зачитывал в январе перед депутатами и общественностью. «У меня есть вопрос об эффективности средств, направляемых в культуру. Объекты мы строим, коллективы поддерживаем, а залы при этом пустые стоят. Но пока вы не станете ходить туда, люди тоже этого делать не будут. Пожалуйста, ходите в театр, или, как минимум, выкупите на целый сезон кресло, а я уже тогда буду направлять туда детей из малообеспеченных семей», – говорил Александр Карлин.

По итогам 2016 года все театрально-концертные учреждения края увеличили количество показов спектаклей и концертных программ. Всего было показано свыше 2 тысяч спектаклей и концертных программ, которые посетили более 500 тысяч зрителей.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 7
кость

02.03.2017 11:55

Ага, "Зойкина квартира" как раз для "детей из малообеспеченных семей". И "Цыганский барон" аккурат для них. Умора с этим московским управляющим. Что ни скажет без бумажки, как в лужу бзднёт.
Пенсионер

02.03.2017 12:11

В крае интересные и самобытные театральные коллективы. Много талантливой молодежи и опытных мастеров сцены. Очень хорошо, что возможность приобщиться к театру есть у многих зрителей.
Хотелось бы знать, какие акции предусмотрены для пенсионеров (скидки, абонементы)?
А Щукин молодец, работает!
Виктор

02.03.2017 12:37

Когда это Щукин работал? Трудятся и радуют энтузиасты от культуры. К примеру, Новоалтайский дом культуры со своим спектаклем "Марьино поле" - молодцы.
Римма

02.03.2017 12:39

ОЧЕНЬ ХОРОШО, ЧТО КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА ПРИНОСИТ ПЛОДЫ!
гость

02.03.2017 12:42

Виктор писал(а):
Трудятся и радуют энтузиасты от культуры.

Щукин и есть энтузиаст. Вы бы его пригласили на свой спектакль. После этого и к вам на "Марьино поле" народ повалит.
гость

02.03.2017 13:02

Да Щукин сам по себе уже готовый спектакль, удивляюсь, как его до сих пор самого на сцену не выпустили?
Кадровое агентство

02.03.2017 13:16

Щукин давно умеет руководить всем и всеми. Будь это театр или баня... спец широкого профиля