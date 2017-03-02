Барнаульский суд поставил точку в истории с «униженным второклассником»?

21 февраля Индустриальный районный суд Барнаула принял решение отменить дисциплинарное взыскание в отношении учителя начальных классов барнаульского лицея. Педагог стала участницей конфликта с родителями одного из учеников второго класса. Последние обвиняли ее в унижении сына и моральном прессинге.

Ранее об истории отношений многодетной семьи с учителем писал Regnum. Основные события произошли еще в сентябре 2016 года. Родители двух учеников одного из барнаульских лицеев отправили заявление в прокуратуру Алтайского края с просьбой привлечь к ответственности педагога. Учителя заподозрили в неэтичном поведении в отношении школьников на основании скрытой аудиозаписи. Родители утверждали, что оскорбления со стороны педагога начались после того, как они не оплатили добровольные взносы, а учитель школы настаивала, что дело в самих учениках. История началась якобы еще во время обучения детей в первом классе. Один из школьников (Илья) к примеру, якобы имеет небольшой речевой дефект, а другому (Ивану) поставлен диагноз, связанный с хронической болезнью.

Между тем на аудиозаписи, как говорится в публикации, отчетливо слышен «допрос с пристрастием»: преподаватель перед всем классом выясняла, где был один из учащихся, передразнивая речь ребенка и попутно обвиняя его во вранье. Как пояснила мама ребенка, Анастасия, на грубое поведение учителя ребенок начал жаловаться еще будучи первоклассником — с декабря 2015 года. Хотя раньше, по ее словам, он с удовольствием ходил в школу, занимался в музыкальной школе, играл на скрипке, посещал спортивную секцию. «Илья стал испытывать сильный стресс, состояние его стало подавленным, снизилась успеваемость, возник страх перед посещением школы, появилась бессонница», - отмечала собеседница. О причине предвзятого отношения к сыну у собеседницы есть только одна версия — с появлением третьего ребенка семье стало трудно оплачивать все добровольные пожертвования, а также находить деньги на общий подарок учителю. Якобы именно это и стало причиной перемены отношения к ребенку. Тогда, по словам матери, чтобы убедиться в действительности жалоб ребенка, она положила ему в портфель включенный на запись диктофон. Именно эти записи впоследствии дали повод обвинять учителя в неэтичном поведении. Однако обращение к директору не помогло: он не стал прослушивать записанные диалоги, посоветовав самостоятельно урегулировать конфликт с учителем. Правда, оказался не против перевода ребенка в другой класс той же школы.

Директор барнаульского лицея: Говорить все эти фразы это, конечно, недопустимо — я это как директор говорю, и как педагог. Все-таки, есть педагогический такт — разговаривать с ребенком так, как это должен делать учитель. Естественно, оскорбления, высказанные там в адрес и ребенка, и мамы — они недопустимы. Поэтому, конечно, учитель не прав. Впоследствии была создана комиссия по расследованию данного инцидента. В итоге на учителя было наложено дисциплинарное взыскание. Но при этом, я так скажу: разговор об увольнении — он стоять не будет. Что произошло, то произошло, учитель, я думаю, сделает из этого соответствующие выводы, и по крайней мере, для нее это будет хорошим уроком.

Как отмечает гендиректор ООО «Справедливость» Вадим Валяев, который представляет интересы педагога в суде, ни лицей, ни прокуратура не смогли предоставить для прослушивания саму аудиозапись. Все должностные лица ссылались на выдержки из публикации на сайте Regnum, констатируя, что запись находится у мамы ребенка и она ее не предоставила. Единственным человеком, который якобы ее слышал, является корреспондент информационного агентства Regnum. «Все лица, привлеченные к проведению проверки по сути заняли обвинительную позицию, даже не разбираясь в сути конфликта», - говорит г-н Валяев.

Сама классный руководитель сообщила, что оправдываться она не намерена по многим пунктам. «Тон повышаю действительно, бывает такое, не только в отношении этого ребенка, но и в отношении других детей. По поводу оскорблений, которые я употребляла в адрес ребенка — передразнивала и так далее — этого не было никогда и не будет. В адрес мамы были неуважительные слова с моей стороны, так как мама, к сожалению, очень хорошо знает свои права, но забывает о своих обязанностях. Единственное, что хочу сказать, да, была не права в том, что сорвалась, и именно в адрес мамы высказалась нелестно. Во всем остальном я не согласна абсолютно с претензиями, которые мама указала в этой жалобе», - комментировала ранее педагог.

После суда «Банкфакс» самостоятельно пообщался с главными героями этой истории. Сейчас учитель настаивает, что главной причиной конфликта стало то, что она выявила неблагополучный характер семьи, ребенка из которой она якобы «унижала». Однажды мальчик пришел в школу с разбитой головой. Медики зафиксировали травму, а информация об этом факте ушла в комиссию по делам несовершеннолетних. Со слов педагога следует, что травму ребенку нанесла собственная мать. В ходе разбирательств выяснилось, что семья ранее состояла на учете как неблагополучная. «С тех пор мать неадекватно реагирует на любые мои слова и замечания. Она не шла на контакт, могла посередине разговора встать и хлопнуть дверью, к примеру. Не выполняла в должной мере свои родительские обязанности. Есть информация также, что ребенка периодически избивал сожитель его матери, - продолжила педагог. - Также во втором классе в начале учебного года Илья пришел в школу с ожогами, но нам так и не сказали, где и при каких обстоятельствах они были получены».

Учитель начальных классов барнаульского лицея: Хочу сказать, что я очень много времени уделяла ему, хотя учиться ему было сложно. Что касается самой истории, она не получила широкой огласки внутри коллектива. О ней знали только директор и завуч. Ситуация им, конечно, не нравилась, но ни каких придирок к себе я не почувствовала, в конфликт мы не вступали. Родители других детей были не в курсе происходящего, но говорили о том, что полностью меня поддерживают. Я решила опротестовать выговор в суде, поскольку меня беспокоят перспективы дальнейшего трудоустройства. Если я покину лицей, то новый работодатель безусловно обратил бы внимание на личное дело, где есть дисциплинарное взыскание. Для меня это стало своеобразной антирекламой.

Мама ребенка, Анастасия, заявила, что негативно восприняла решение суда об отмене взыскания с педагога. Из ее слов следует, что «моральный прессинг» в отношении Ильи все еще продолжается, даже несмотря на смену коллектива и учителя.

Анастасия, мама второклассника Ильи: Классный руководитель незаслуженно ушла от наказания. Ведь я предоставляла аудиозапись и прокуратуре и полиции, но они почему-то не берут ее во внимание. Всему виной директор гимназии, он ко всему еще и депутат-единоросс. Мне кажется, он просто покрывает учителя. К тому же в ходе разбирательств на меня давили, просили войти в положение учителя: говорили, что она сорвалась и это не со зла. Но пренебрежительное отношение к ребенку продолжается и дальше, в том классе, куда мы перевелись осенью. Дело в том, что новый руководитель является подругой нашего предыдущего учителя. Поэтому волей-неволей отношение к сыну переносится, хотя и в не таком явном виде, как это было до сих пор.

По версии многодетной матери, конфликт изначально был замешан на деньгах, которые она отказывалась сдавать на подарок учителю. «Я сама педагог и для меня странно, когда мы начинаем дарить подарки учителям по любому поводу. Я понимаю, выпускной в начальной школе, или по окончанию учебного заведения, но здесь... Мне кажется, учитель даже не пыталась сдружить класс, у нее драки на перемене — обычное дело. Мой сын оказывался виноват априори всегда, чтобы ни случилось. Я вам больше скажу, у меня в той же самой школе, но у другого педагога в четвертом классе учится старший сын. Так вот с ним никаких проблем нет. Да, мне открытым текстом предлагали перевести младшего ребенка на домашнее обучение, но у нас для этого нет ни желания, ни подходящего диагноза. Это все не так просто — захотел и пошел в какую-нибудь спецшколу. Нас сейчас отправляют к психоневрологу, но я опасаюсь туда идти, так как прекрасно понимаю, какое заключение может дать врач», - рассуждает собеседница. Женщина также настаивает, что характеристика, которую ее сыну дала учитель, не соотносится с действительностью. «Все положительные черты оттуда старательно убираются, остается один сплошной негатив. К примеру, в характеристике сына нет информации, что он посещает кружки, музыкальную школу и спортивную секцию. Хотя у старшего ребенка все это прописано», - отмечает мать.

Руководить лицея в своем комментарии заявил, что не доволен судебным решением, но будет ли школа его обжаловать, пока не решил. «Хочу обратить ваше внимание, что суд не оспаривает само наказание как таковое, здесь речь идет о том, что были нарушены сроки, когда его могли применить к педагогу. Если бы изначально мама ребенка рассказала нам вовремя об этом конфликте и оскорблениях со стороны учителя, наверное, и решение было бы принято комиссией гораздо оперативнее. Но в сентябре мне сначала поступила просьба только перевести ребенка, без упоминания подробностей этой истории. Затем, когда мы уже стали разбираться — возник иной вопрос, на каком основании мама положила ребенку в портфель диктофон. Насчет учителя я вам так скажу — ее желание снять взыскание понятно в свете будущего трудоустройства. Могу точно сказать, что летом она здесь не останется. Но чистая биография не значит, что у нее будет в дальнейшем чистая совесть. Пример того, что второй ребенок спокойно учится у нас, доказывает, что можно и нужно находить общий язык с родителями, проявлять в конце концов учительский такт. Здесь ничего этого сделано не было», - резюмировал руководитель учебного заведения.

Между тем мама ребенка намерена подать новый иск, теперь уже против школы. На этот раз речь идет о взыскании морального ущерба. Пока с суммой собеседница не определилась, по этому поводу она намерена проконсультироваться с адвокатом.