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Главная Лента новостей Барнаульскую семью вынуждают снести дом, который «покусился» на чужой участок

Барнаульскую семью вынуждают снести дом, который «покусился» на чужой участок

02.03.2017 11:30

Соседи через суд вынуждают жительницу находящегося в черте Барнаула поселка Мохнатушка Валентину Юсупову снести собственный дом. Причина — кадастровая ошибка, в результате которой ее дом на 1 кв. м находится на чужом участке. Юристы разводят руками: при согласии соседей можно было бы обменяться землей, но те против. Об этой истории рассказывает «Катунь 24».

Г-жа Юсупова приобрела дом в Мохнатушке в 2003 году. Тогда участок, который он занимает, был отделен от соседского забором. Несколько лет назад женщина проводила межевание, но в результате 3 кв. м, находящиеся на ее стороне забора, не были внесены в кадастровые документы. Позже их приписали соседям.

В результате юридически на земле соседей — семьи Масленниковых — оказался угол дома Юсуповых площадью 1 кв. м. Узнав об этом, Масленниковы подали в суд. По итогам разбирательства принято решение: угол дома нужно снести. Но, как пояснила журналистам Валентина Юсупова, только этим не обойтись — сносить придется весь дом. «Люди, которые строят, знают, что тут нужно сносить фундамент, полностью снимать крышу… Считай, нужно строить новый дом», — рассказала г-жа Юсупова.

Экспертиза установила, что ситуация возникла из-за ошибки инженера-геодезиста. Однако семья Юсуповых новых судебных разбирательств не хочет. Юристы также считают, что можно было бы найти мирный выход из ситуации. «В этом доме у Юсуповых прописаны девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Участки нарезались по 30-35 соток, то есть, проблемы в земле нет. Сейчас закон позволяет произвести обмен равноценными земельными участками, при добровольном согласии. Но добровольного согласия нет», — рассказала юрист Елена Пономарева.

Подробные комментарии семьи Масленниковых о причинах отказа в обмене землей в сюжете не приводятся. «Купили дом, 3 кв. м не хватает. Поэтому подали в суд. Еще не знаем, что хотим построить, но построим», — приводится в сюжете краткий комментарий Марины Масленниковой.

В Росреестре пояснили, что ошибки в работе — довольно частое явление. Они бывают двух видов: технические — это описка, опечатка регистратора, которые устраняются в течение трех дней. И реестровые — именно из-за нее людям приходится идти в суд. «Реестровая ошибка более сложная, эту ошибку, как правило, допускают инженеры при составлении кадастровых или межевых планов. Координаты неправильно указали, что-то не учли. А нам принесли — если документ соответствует формальным требованиям», — пояснила заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю Марина Немцева.

Сейчас Юсуповы планируют подать жалобу в Верховный суд. Другим путем решить проблему не удастся, считают юристы.

Фото: «Катунь 24»

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Комментарий

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Комментариев 5
Славгород

02.03.2017 13:06

Бредеегеры провойте про себя!!! Как вам плохо живется
неравнодушная

02.03.2017 13:45

35 соток участка - и не найти возможности обменять свободную землю на участок под домом? Ну вы, господа Масленниковы, просто изверги! Однако, помните - земелька - она круглая - как бы бумеранг по вашей собственности не рубанул! А то ведь будете потом клясть кого-то, забыв про свое "правомерное поведение".
гость

02.03.2017 14:06

по сути всё просто . если ошибка реестровая , то пусть виновник -росреестр или инженер
сам и отмазывается - выкупает эти метры или строит новый дом .
дед

02.03.2017 14:38

славная наша судебная система , так то инженер -геодпиздист должен отвечать , его работа за это он деньги получал от государства и ответственность несет работодатель Росреестр
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

02.03.2017 15:16

А что так визжишь от радости комментатор Славгород ? Знамо всей вашей воровской шайке придёт кирдык ,вместе с Божим человеком -главой города Кинцелем В . А. Это ты Танюха буйствуешь что ли ?