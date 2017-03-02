×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

5 |
Есть мнение
Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов об эффекте «Галактики» и повторных экспертизах: «Серьезные застройщики поняли ситуацию»
27
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

42

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчан приглашают на показательные выступления местных фигуристов
Алтайские строители объединились, чтобы достучаться до власти
Счастливые люди успешны во всем


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
36 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

21
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

19
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

14
Loading...
Главная Лента новостей Отель Mercedes: в Барнауле мужчина обустроил жилье в подержанной иномарке

Отель Mercedes: в Барнауле мужчина обустроил жилье в подержанной иномарке

02.03.2017 11:52

Барнаулец ночует в припаркованном во дворе жилого дома по Северному Власихинскому проезду автомобиле Mercedes-Benz. Как утверждают очевидцы, мужчина не имеет определенного места жительства, кроме автомобиля. Иногда к тему в салон даже заходят гости, сообщают подписчики сообщества Barnaul 22 «ВКонтакте».

Как утверждают очевидцы, автомобиль стоит на одном и том же месте уже второй год. Кто его владелец — не известно. Однако в последнее время в авто стал жить некий мужчина. Иногда в его «доме» якобы даже появляется гостья. Комментаторы предположили, что нынешний «жилец» и есть хозяин машины.

Один из комментаторов утверждает, что знаком с ситуацией, в которую попал мужчина. Якобы его бывшая жена требует уплаты алиментов — в общей сумме более 300 тысяч рублей. Из дома она его выгнала, а права у него забрала полиция. «И вот итог семейной жизни с угнетенной патриархатом женщиной. Ты в главном паблике Барнаула и недалекие дамы над ним смеются и глумятся», — написал комментатор. Очевидцы добавляют, что никаких проблем местным жителям такой «сосед» не доставляет.

При этом ряд комментаторов утверждает, что готовы приехать и разобрать бесхозный Mercedes на запчасти. Другие полагают, что история — «утка» и служит рекламой гаражу, объявление о продаже которого размещено на заднем плане одной из фотографий. В пользу этой версии говорит то, что автомобиль достаточно хорошо выглядит для простоявшего год под открытым небом.

Фото: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
гость

02.03.2017 14:12

Тенденция, однако. Постепенно многим четырехколесный друг заменит дом и семью.
ПРАВДА

02.03.2017 15:20

Кто и зачем этот пиар разместил!!??