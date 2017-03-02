Отель Mercedes: в Барнауле мужчина обустроил жилье в подержанной иномарке

Барнаулец ночует в припаркованном во дворе жилого дома по Северному Власихинскому проезду автомобиле Mercedes-Benz. Как утверждают очевидцы, мужчина не имеет определенного места жительства, кроме автомобиля. Иногда к тему в салон даже заходят гости, сообщают подписчики сообщества Barnaul 22 «ВКонтакте».

Как утверждают очевидцы, автомобиль стоит на одном и том же месте уже второй год. Кто его владелец — не известно. Однако в последнее время в авто стал жить некий мужчина. Иногда в его «доме» якобы даже появляется гостья. Комментаторы предположили, что нынешний «жилец» и есть хозяин машины.

Один из комментаторов утверждает, что знаком с ситуацией, в которую попал мужчина. Якобы его бывшая жена требует уплаты алиментов — в общей сумме более 300 тысяч рублей. Из дома она его выгнала, а права у него забрала полиция. «И вот итог семейной жизни с угнетенной патриархатом женщиной. Ты в главном паблике Барнаула и недалекие дамы над ним смеются и глумятся», — написал комментатор. Очевидцы добавляют, что никаких проблем местным жителям такой «сосед» не доставляет.

При этом ряд комментаторов утверждает, что готовы приехать и разобрать бесхозный Mercedes на запчасти. Другие полагают, что история — «утка» и служит рекламой гаражу, объявление о продаже которого размещено на заднем плане одной из фотографий. В пользу этой версии говорит то, что автомобиль достаточно хорошо выглядит для простоявшего год под открытым небом.