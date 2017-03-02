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Главная Лента новостей Свобода народа: экс-депутата Алтайского Заксобрания заставили открыть проезд к заповедному озеру

Свобода народа: экс-депутата Алтайского Заксобрания заставили открыть проезд к заповедному озеру

02.03.2017 12:52

Жителям и гостям Алтайского края вернули доступ к популярному озеру Ая, проход к которому перегородила арендовавшая земельный участок компания, сообщается на сайте прокуратуры региона. Юрлицо, которое самовольно перекрыло проезд, по данным онлайн-справочников, принадлежит экс-депутату Алтайского Заксобрания Евгению Вдовину.

По данным прокуроров, компания «АЛИРА Групп» до 2052 года арендует земельный участок в поселке Катунь в границах особо охраняемой природной территории «Природный парк Ая», где осуществляет оздоровительную деятельность. Пресноводное озеро Ая расположено в горной котловине левого берега реки Катуни, здесь круглый год отдыхают местные жители и туристы.

Еще в июне 2010 года в границах арендуемого земельного участка был установлен публичный сервитут для обеспечения прохода людей к водоему. На эту меру пришлось пойти в силу отсутствия иного пешеходного прохода к озеру. В рамках этого сервитута был гарантирован свободный и бесплатный проход к озеру.

Однако местные жители позже сообщили прокурорам, что на пешеходной дорожке арендаторы установили двухметровое ограждение из металлической сетки и ворота, на которых появилась надпись «въезд запрещен». Надзорное ведомство подтвердило обоснованность жалобы. Кроме того, для охраны территории использовались силы частного охранного предприятия. Свободный доступ желающим попасть в природный парк был ограничен.

Прокурор Алтайского района направил в суд исковое заявление с требованием признать незаконными действия по ограждению и охране территории общего пользования. Оно рассмотрено и удовлетворено. Сейчас права граждан восстановлены, они получили свободный доступ к береговой линии озера Ая. При этом договор аренды не оспаривался.

Как сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на данные базы «Контур-Фокус», единственным учредителем ЗАО «АЛИРА Групп» является Евгений Вдовин. Г-н Вдовин — известный алтайский предприниматель, возглавлял ЗАО «Газ-Ойл» и «Алтайкрайгазсервис». В 2004-м стал депутатом Алтайского Заксобрания. В 2006 году он стал замглавы Сибирского управления Ростехнадзора, в 2008-м был уволен. Сейчас ему принадлежит несколько компаний, в частности, ООО «Алтайская долина» в Горном Алтае, ведущее гостиничный бизнес.


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Комментарий

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Комментариев 4
С собой не унесешь!

02.03.2017 14:16

Ну, прямо тянет их к озерам в Горном Алтае!
506

02.03.2017 14:43

Направлял запрос в прокуратуру Алтайского района никакого ответа ( летом наблюдал такую картину все оплачивают вход, один мужик показывает лист бумаги и проходит поинтересовался, что это оказалось: Ответ прокуратуры Алтайского района о не правомочности поборов и ограничения доступа к озеру). Наконец краевая разобралась НАДОЛГО? Неужели районная прокуратура не могла выдать предписание?
Гость

02.03.2017 15:14

Когда действующего депутата ГД В.В. Зобнева заставят проход к озеру в Егорьевке освободить и очистить от своей мега бани сквер в Рубцовске на против школы№22?
мнение

02.03.2017 15:27

Сейчас права граждан восстановлены, они получили свободный доступ к береговой линии озера Ая. При этом договор аренды не оспаривался.\\\

летом снова закроют. подтерлись они этими бумажками