Разверзшийся в барнаульской двухэтажке потолок назвали этапом ремонта крыши

Барнаульские власти прокомментировали обрушение потолка в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Тимуровская, 38. В администрации сообщили, что в подъезде проводились работы по замене чердачного перекрытия, поэтому обрушением это называть не стоит.

По словам чиновников, информация о возможном падении провисшего потолка в ветхом здании распространилась несколькими днями ранее. В связи с этим 27 февраля районная администрация выезжала на место событий и попросила УК «Старый Барнаул», обслуживающую здание, убрать снег с крыши и не допустить провала. В результате там начали вести работы по замене чердачного перекрытия, которые продолжаются до сих пор.

Как уточнили в администрации Барнаула, дом на Тимуровской, 38 не был признан аварийным и находится в непосредственном управлении, то есть задачи по ремонту и обслуживанию стоят перед самими жильцами. Представители власти утверждают, что жильцы первого подъезда самостоятельно сделали ремонт, а второго - отказались, там и произошло обрушение. «В подобного рода ситуациях к решению проблемы должно подключаться УК «Старый Барнаул», - заявили чиновники.

Напомним, 1 марта жительница Октябрьского района Барнаула Анастасия Буслаева сообщила в Сети, что в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Тимуровская, 38 частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома не пострадал, однако дыра в потолке продолжает зиять до сих пор, а представители УК лишь очистили подъезд от обвалившейся кровли.