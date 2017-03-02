×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

5 |
Есть мнение
Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов об эффекте «Галактики» и повторных экспертизах: «Серьезные застройщики поняли ситуацию»
27
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

42

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчан приглашают на показательные выступления местных фигуристов
Алтайские строители объединились, чтобы достучаться до власти
Счастливые люди успешны во всем


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
36 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

21
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

19
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

14
Loading...
Главная Лента новостей Разверзшийся в барнаульской двухэтажке потолок назвали этапом ремонта крыши

Разверзшийся в барнаульской двухэтажке потолок назвали этапом ремонта крыши

02.03.2017 13:31

Барнаульские власти прокомментировали обрушение потолка в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Тимуровская, 38. В администрации сообщили, что в подъезде проводились работы по замене чердачного перекрытия, поэтому обрушением это называть не стоит.

По словам чиновников, информация о возможном падении провисшего потолка в ветхом здании распространилась несколькими днями ранее. В связи с этим 27 февраля районная администрация выезжала на место событий и попросила УК «Старый Барнаул», обслуживающую здание, убрать снег с крыши и не допустить провала. В результате там начали вести работы по замене чердачного перекрытия, которые продолжаются до сих пор.

Как уточнили в администрации Барнаула, дом на Тимуровской, 38 не был признан аварийным и находится в непосредственном управлении, то есть задачи по ремонту и обслуживанию стоят перед самими жильцами. Представители власти утверждают, что жильцы первого подъезда самостоятельно сделали ремонт, а второго - отказались, там и произошло обрушение. «В подобного рода ситуациях к решению проблемы должно подключаться УК «Старый Барнаул», - заявили чиновники.

Напомним, 1 марта жительница Октябрьского района Барнаула Анастасия Буслаева сообщила в Сети, что в подъезде многоквартирного дома по адресу улица Тимуровская, 38 частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома не пострадал, однако дыра в потолке продолжает зиять до сих пор, а представители УК лишь очистили подъезд от обвалившейся кровли.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0