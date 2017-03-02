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Главная Лента новостей Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?

Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?

03.03.2017 08:30

Константин Лаптев с монографией Виталия Сорокина
Константин Лаптев с монографией Виталия Сорокина

Профессор Алтайского госуниверситета Виталий Сорокин в начале 2019 года намерен побороться за кресло декана юрфака. Негласная договоренность по поводу выдвижения г-на Сорокина якобы достигнута в марте на встрече коллектива кафедры теории государства и права, сообщил источник ИА «Банкфакс». Впрочем, говорить о том, что это место с гарантией отойдет г-ну Сорокину, слишком рано.

Формальным поводом для встречи стало выдвижение кандидатуры на пост завкафедрой ТГП. Ныне действующий глава кафедры Антон Васильев имеет приставку «и. о.». Это связано с недавним повышением г-на Васильева, «разменявшего» мандат депутата Барнаульской гордумы на пост представителя губернатора в Алтайском Заксобрании. Судя по всему, объем физической нагрузки, выпавший на долю эмиссара председателя регионального кабмина, оказался слишком высок. В результате г-н Васильев предпочел снизить научную составляющую, отказавшись от половины ставки и перейдя на совместительство. В этой связи некоторое время назад он объявил о сложении с себя полномочий, став и. о. К началу марта кафедра должна была определиться с тем, придет ли кто-то на смену Антону Васильеву. Однако на собрании кафедры его кандидатуру утвердили единогласно. Таким образом 28 марта на Ученом совете АлтГУ пройдет голосование за единственного выдвиженца, где он формально и будет утвержден, избавившись от приставки.

Антон Васильев, к слову, имеет репутацию протеже и ученика Виталия Сорокина. По данным БФ, в узком кругу сам г-н Васильев предлагал Виталию Сорокину подумать над возвращением к заведыванию кафедрой. Но профессор, осужденный в 2015 году за превышение должностных полномочий, якобы заявил, что пока несколько рано говорить об этом. Экс-декан допустил оговорку, что все силы стоило бы направить для возвращения на должность главы родного факультета.

Напомним, в конце февраля 2016 года прошли выборы нового декана юрфака, куда г-н Сорокин не стал заявляться. От приставки и. о. избавилась Наталья Карлова, которая 1,5 года являлась фактическим главой факультета после того, как прежний декан был отстранен по требованию СУ СКР по Алтайскому краю. Полномочия г-жи Карловой истекают в начале 2019 года. Добавим, никаких ограничений юридического характера для Виталия Сорокина выдвинуть свою кандидатуру в будущем нет. Единственным препятствием здесь являются моральные соображения.

Показательно и то, что фамилия Сорокина стала понемногу возвращаться на полосы главной газеты университета — «За науку». Со времени судебного процесса издание тщательно избегало публиковать любую информацию о бывшем декане, ровно также не баловал вниманием г-на Сорокина и офсайт вуза. Однако в первой половине февраля 2017 года в двух номерах подряд были опубликованы заметки, непосредственно касающиеся деятельности ученого. Вначале магистрант юрфака Константин Лаптев в материале, посвященном научным трудам кафедры ТГП, проанализировал содержание учебных монографий Виталия Сорокина. Особо г-н Лаптев остановился на пособии «Теория государства и права и ее спецкурсы»: «Оно вышло из-под пера профессора Сорокина, научные труды которого в рекламе не нуждаются», - охарактеризовал экс-декана студент. Также магистрант подчеркивает профессионализм автора книги и его любовь к своему призванию: «Такие точные оценки и объяснения современности я в юридической литературе не встречал».

Через неделю в вузовской газете появилась статья, начало которой сразу могло вызвать улыбку у читателей, хоть немного знакомых с поздней биографией Виталия Сорокина. «Кафедра теории и истории государства и права всегда планировала свою научную и воспитательную работу со студентами с учетом потребностей практики. Профессор Сорокин организовал выездную акцию для ознакомления студентов-юристов с особенностями работы полиции», - говорилось в первом абзаце статьи. Студенты из кружка профессора Сорокина по теории права познакомились с подразделениями Алтайского линейного управления внутренних дел на транспорте. Правда сам экс-декан на встречу с полицейскими отчего-то не выезжал.

Кстати, практически любой материал попадает на страницы «За науку» с ведома ректора. Поэтому допуск в медийное поле некогда опального г-на Сорокина произошел скорее всего по согласованию с Сергеем Землюковым.

Между тем говорить о том, что г-н Сорокин наверняка сможет заполучить кресло декана пока все же преждевременно. Нынешний глава факультета вероятно также не лишена амбиций продлить свой мандат через два года. Кроме того, у нее есть веский козырь — недавно Наталья Карлова сумела добиться увеличения зарплат профессорско-преподавательскому составу на факультете, чего не было уже несколько лет.

Как уже сообщалось, с сентября 2015 года Виталий Сорокин вернулся к преподаванию после вынужденного «простоя» длиной в несколько месяцев. Отстранение профессора было связано с затянувшимся судебным разбирательством, где он фигурировал в качестве обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки. Позднее по ходу процесса второе обвинение было снято прокуратурой, что не помешало суду вынести вердикт не в пользу сотрудника АлтГУ, попутно амнистировав экс-декана. Оспорить вердикт суда первой инстанции у преподавателя, равно как и его адвокатов, не получилось.

Пост заведующего кафедрой Сорокин сохранял до лета 2016 года. В конце июня новым завкафедрой ТГП стал замдекана ЮФ по научной работе Антон Васильев. Виталий Сорокин не стал выдвигать собственную кандидатуру. Тогда же г-н Сорокин принял участие в конкурсе на должность профессора кафедры ТГП. Неоднозначное отношение к фигуре г-на Сорокина в университетской среде выразилось в незначительном перевесе сторонников опального ученого: 33 голоса было подано «за», 21 член совета оказался «против».

Наконец, в сентябре прошлого года Виталий Сорокин вошел в число членов Ученого совета ЮФ на ближайшие пять лет. К настоящему моменту профессору осталось «отвоевать» две должности: заведующего кафедрой и декана.

Фото: zn.asu.ru

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Комментарий

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Комментариев 32
2

03.03.2017 10:00

Профессор Сорокин, выбольшой ученый.
гость

03.03.2017 10:12

Сорокин очень высокопрофессиональный педагог и ученый. Надеюсь у него все получится.
просто гость

03.03.2017 10:15

Наталью Карлову решил сиделец подсадить?
гость

03.03.2017 10:18

гость писал(а):
Сорокин очень высокопрофессиональный педагог и ученый.


Забыли еще добавить, что человек высоких моральных качеств. С обвинительным приговором и с чудовищной эклектикой в голове.
Скептик

03.03.2017 10:38

Ну, подставить то любого человека у нас могут. Главное подняться и идти дальше!
Карловой

03.03.2017 10:44

Наташа! Гони его сама знаешь какими тряпками! Пост не сдавай! Иначе на факультет придет лохматый северный зверь и поселится там навсегда. Он к вам и так уже заходил.
да это я

03.03.2017 11:46

С Сорокиным лично не знаком, если не считать прочитанный взахлеб триптих, вышедший из под его пера , о первых секретарях Алтайского крайкома партии Георгиеве, Аксенове и Попове. Но именно с тех пор эта фамилия Виталия Сорокина- а следовательно и дела и поступки ее обладателя- привлекала мое внимание в связи с его выступлением в прессе, участием в симпозиумах. выборах и т.д. В моем сознании произошел взрыв чувств, эмоций после знакомства с информацией о якобы имевшем место факте "взятки". Разумеется, это их ряда вон выходящее событие в рамках края не осталось незамеченным никем, в том числе - и мной. Разумеется и то, что этот поступок вызвал волну гнева и негодования социума. Но... не верилось! Почему-то не верилось. И я подсознательно переживал не за то, чтобы Сорокину врезали по полной программе (такие чувства обоснованно не притупляются в связи с "делом" четы Денисовых), а за то, чтобы Господь помог этому умному молодому мужчине , ученому, писателю вынести все испытания,. что легли на его плечи. Почему? Не знаю. Но еще раз повторю: я видел его всего дважды в жизни, никогда не имел с ним никаких контактов. Но переживал за судьбу этого человека.И знакомясь с новыми сообщениями о раскрутке событий , связанных с Сорокиным, я укреплялся в вере в то, что он обязательно "поднимется", что найдет в себе силы остаться в своей среде, в кругу коллег, товарищей. Да, относительно этой "истории" высказывались противоречивые мнения: были желающие- типа меня- посочуствовать, поверить ему. Были и те, кто с удовольствием бросал ему, оступившемуся, камень в спину, целясь в голову. У них - своя мотивация. Они не согласны с решением суда, с выбором коллег, которые верят в Сорокина и готовы протянуть ему руку помощи, поверить в него, дать шанс. Они, эти недоброжелатели, готовы постоянно подбрасывать к костер сухие поленья ненависти, зависти, мщенья и неприкрытой злобы. Прочитайте заголовок этой статьи. Сорокин хочет вернуться... Куда? В нормальное человеческое общество.
да это я - 2

03.03.2017 12:08

Статья на вашем сайте написана не очень внятная, с большим количеством повторов, но зато с явно проступающей тенденциозной составляющей- до выборов еще два года, а Сорокин уже готовит базу для возвращения... Впрочем, это дело редакции, она имеет свою точку зрения на происходящее. Но давайте порадуемся за человека, стремящегося выйти из тупиковой ситуации, давайте вдохнем в него веру в завтрашний день: да молодец ты, мужик Сорокин, что выиграл свою войну с превратностями судьбы, прошел такое чистилище, не сломался, не прогнулся! А это ли не пример гражданского мужества и для коллег, и для студентов, которые с упоением и неприкрытым интересом слушают лекции опального профессора. А впрочем, почему - опального? 33 голоса , поданных за него на выборах на должность профессора- это ли не кредит доверия коллег, руководства и студентов, которые признают за ним звание профессионала. И с моралью здесь нет не состыковок: суд расставил все юридические акценты, время вылечило болезнь, так почему пережитое человеком должно быть выжженным тавро на "его челе". Или так кому-то очень хочется?
гость

03.03.2017 12:13

да это я - 2 писал(а):
давайте порадуемся за человека, стремящегося выйти из тупиковой ситуации, давайте вдохнем в него веру в завтрашний день: да молодец ты, мужик Сорокин, что выиграл свою войну с превратностями судьбы, прошел такое чистилище, не сломался, не прогнулся! А это ли не пример гражданского мужества и для коллег, и для студентов


О, боги! Вы психиатру давно показывались? Насчет гражданского мужества?
Шумный

03.03.2017 12:27

Сорокин должен вернуться, чтобы снова уйти.
Сорокину

03.03.2017 12:32

Держись, Виталий! Ты молодец Талантливый и порядочный человек. Большинство с тобой. На гавкание из под воротни этих облезлых шавок и завистников просто не обращай внимания. Они по жизни своё получат. Им всё вернётся бумерангом.
ЕСЛИ БЫ В РОССИИ БЫЛА БЫ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ !??

03.03.2017 12:43

Которая ради престижа, могла бы ЗА НЕ ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ юристов ЗЕМЛЮКОВА, СОРОКИНА и прочих из прокуратуры Центрального района , исключить их из состава своих членов и поставить жирную точку по делу АлтГУ, то это бы подняло у граждан России чувство наличия защитных механизмов от недоброкачественной ФЕМИДЫ... Однако, НЕТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА пока в России, а значит будут как черви поедать НРАВСТВЕННЫЙ потенциал общества, обозначенные Землюковы...... И ЭТО ПЕЧАЛЬНО!! Господа!! И губительно.
Трезвый взгляд

03.03.2017 13:53

Поддерживаю Виталия Сорокина. Больше знаю Сорокина по его творчеству. Не сомневаюсь, что это талантливый и порядочный человек. А что касается судебного приговора, то я не исключаю, что человек невинно пострадал. Приходилось сталкиваться с современным буржуазным правосудием - не доверяю судам!
Трезвый взгляд

03.03.2017 13:55

А то, что Сорокина травят в буржуазных СМИ (в том числе и на "Банкфаксе"), так здесь явно прослеживается чей-то заказ: очень кто-то не хочет, чтобы Сорокин снова поднялся. Мы люди грамотные и уже давно научились читать между строк.
ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ ТРЕЗВЫЙ !! ВЕДЬ !??

03.03.2017 14:04

Уже КОЗЛЁНОЧКОМ стал...
Нет у товарища нравственной закалки от ЛЕНИНА..
Читай придурок : ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ.
Алтаец

03.03.2017 14:19

Если это правда, то это бомба просто!
Ну как бы так

03.03.2017 14:27

Знаком с обоими. Выбирая между Натальей и Виталием отдал бы предпочтение Наталье. По личностным (как человека) и профессиональным качествам (как руководителя).
Непонятка

03.03.2017 15:58

ЕСЛИ БЫ В РОССИИ БЫЛА БЫ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ !?? писал(а):
ради престижа, могла бы


Могла бы повыхлестывать лучшие умы и всех адвокатов дъявола ???)))
В данном случае она пошла бы против т.н. гражданского общества, потому что профессор за годы принес "гражданскому обществу" гораздо, гораздо больше пользы, чем вреда и убытков. Профессор уникален, даже с отметкой в ментовской учетной карточке.

Продолжая Вашу мысль ещё можно создать Ассоциации любителей чужих жён, нарушителей ПДД, потребителей ботекса и силикона. Уж эти сограждане точно приносят "гражданскому обществу" только вред)))
Виктор Ильич

03.03.2017 16:10

Какой нахрен декан!!! Для университета в принципе позор, что он там преподаёт , а тут ещё и возвращение в руководители!!!!!!!! Это диагноз руководству ВУЗа , если это произойдёт !!! Однако имея представление о товарище Сорокине уверен что он попробует вернуть и мстить всем, кто был не только против него, но и просто не за него!!!
Учёный

03.03.2017 16:14

Если этот персонаж вернётся в кресло, то остатки адекватных преподавателей уйдут с факультета и это станет не факультет а дыра!
Витале

03.03.2017 16:22

Виталя Викторович, успокойся пожалуйста и сиди тихо, не буди лихо. Ну а публикации про тебя в "За науку" это ржачь конечно, верно журналисты подметили, одна смешнее другой, что про то, что он супер учёный , что про то что он организовал практику в полиции)))))
Придурковатым НЕПОНЯТКАМ, НУЖНЫ АДВОКАТЫ ДЬЯВОЛА !! А ??

03.03.2017 16:38

понятливым гражданам России нужны справедливые и ЭТИЧНЫЕ АДВОКАТЫ... Ну а поскольку у придурков типа НЕПОНЯТКА с головкой ВАВА...., то он и выплеснул все о любителях чужих жён, и прочей БРЕДОВЩИНЫ пациента палаты № 6.... ПОНЯТЬ НАДО ПРИДУРКА НЕПОНЯТКА и ПРОСТИТЬ...
Житель

03.03.2017 16:43

Очень смелый прогноз дали журналисты, теперь даже самому интересно. Ну если сбудется и он двинет свою кандидатуру, то снимаю перед Банкфаксом шляпу, они тем самым утрут нос всем СМИ края
кум

03.03.2017 17:15

Трезвый взгляд писал(а):
Приходилось сталкиваться с современным буржуазным правосудием - не доверяю судам!


Где это?! В каком государстве вы с буржуазным правосудием сталкивались? Только сказок про совково-коммунистическую Россию и ее правосудие пожалуйста не надо.
Преподаватель

03.03.2017 17:43

А не сам ли господин Сорокин автор этой новости?
Да уж

03.03.2017 17:59

Господин Сорокин, Вы бы прижали свою пятую точку и сидели не рыпаясь. Не стыдно Вам вообще о таком думать даже? Что же не в ректоры сразу?
Непонятка

03.03.2017 18:09

ЕСЛИ БЫ В РОССИИ БЫЛА БЫ СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ !?? писал(а):
будут как черви поедать


По отдельному запросу доступны Ассоциации хамов и быдло-кооперативы. Под ключ.
Но Вам, как уважаемому человеку, доступны для вступления и ранее созданные НКО)))
дядя вася

03.03.2017 18:45

Пусть работает такие люди нужны может кого нибудь из студентов научит уходить от уголовной ответственности, это так нужно в полицейском государстве!
НЕПОНЯТКА !! ГРЕЙ УХО ЧАЩЕ - ПРИДУРОК, МОЖЕТ !?

03.03.2017 18:45

от этого, возможно , станешь ПОНЯТКОЙ петушком при параше.
Непонятка

03.03.2017 19:20

НЕПОНЯТКА !! ГРЕЙ УХО ЧАЩЕ - ПРИДУРОК, МОЖЕТ !? писал(а):
станешь


Ваша досада по-человечески понятна. К сожалению ассоциация о которой Вы говорите, является закрытым объединением. Согласно устава, там могут состоять только владельцы бизнесов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края.
К сожалению выше Вы допустили поведение противоречащее обычаям делового оборота.
Прошу Вас более не беспокоить наше юридическое подразделение, потому, что Вам будет отказано в предоставлении любых услуг.
Всего Вам хорошего.
Социк

03.03.2017 19:55

Трудно представить, что это рыхлое женоподобное существо беседует на равных с офицерами Алтайского линейного управления внутренних дел на транспорте. Что и подтвердилось в реалии при выезде на местность"кружка имени Сорокина". Помню его сюсюканья в стили "мои поросяточки" для дешевой популярности- и это опять вернется!!!!!!???? Только не это. Н.Карлова и за преподавателей постоять может и спросить в праве. А с не единожды солгавшему и не единожды предавшему какой спрос?
Звезда

04.03.2017 00:19

Как говориться звезда в шоке