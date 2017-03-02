Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?

Константин Лаптев с монографией Виталия Сорокина

Профессор Алтайского госуниверситета Виталий Сорокин в начале 2019 года намерен побороться за кресло декана юрфака. Негласная договоренность по поводу выдвижения г-на Сорокина якобы достигнута в марте на встрече коллектива кафедры теории государства и права, сообщил источник ИА «Банкфакс». Впрочем, говорить о том, что это место с гарантией отойдет г-ну Сорокину, слишком рано.

Формальным поводом для встречи стало выдвижение кандидатуры на пост завкафедрой ТГП. Ныне действующий глава кафедры Антон Васильев имеет приставку «и. о.». Это связано с недавним повышением г-на Васильева, «разменявшего» мандат депутата Барнаульской гордумы на пост представителя губернатора в Алтайском Заксобрании. Судя по всему, объем физической нагрузки, выпавший на долю эмиссара председателя регионального кабмина, оказался слишком высок. В результате г-н Васильев предпочел снизить научную составляющую, отказавшись от половины ставки и перейдя на совместительство. В этой связи некоторое время назад он объявил о сложении с себя полномочий, став и. о. К началу марта кафедра должна была определиться с тем, придет ли кто-то на смену Антону Васильеву. Однако на собрании кафедры его кандидатуру утвердили единогласно. Таким образом 28 марта на Ученом совете АлтГУ пройдет голосование за единственного выдвиженца, где он формально и будет утвержден, избавившись от приставки.

Антон Васильев, к слову, имеет репутацию протеже и ученика Виталия Сорокина. По данным БФ, в узком кругу сам г-н Васильев предлагал Виталию Сорокину подумать над возвращением к заведыванию кафедрой. Но профессор, осужденный в 2015 году за превышение должностных полномочий, якобы заявил, что пока несколько рано говорить об этом. Экс-декан допустил оговорку, что все силы стоило бы направить для возвращения на должность главы родного факультета.

Напомним, в конце февраля 2016 года прошли выборы нового декана юрфака, куда г-н Сорокин не стал заявляться. От приставки и. о. избавилась Наталья Карлова, которая 1,5 года являлась фактическим главой факультета после того, как прежний декан был отстранен по требованию СУ СКР по Алтайскому краю. Полномочия г-жи Карловой истекают в начале 2019 года. Добавим, никаких ограничений юридического характера для Виталия Сорокина выдвинуть свою кандидатуру в будущем нет. Единственным препятствием здесь являются моральные соображения.

Показательно и то, что фамилия Сорокина стала понемногу возвращаться на полосы главной газеты университета — «За науку». Со времени судебного процесса издание тщательно избегало публиковать любую информацию о бывшем декане, ровно также не баловал вниманием г-на Сорокина и офсайт вуза. Однако в первой половине февраля 2017 года в двух номерах подряд были опубликованы заметки, непосредственно касающиеся деятельности ученого. Вначале магистрант юрфака Константин Лаптев в материале, посвященном научным трудам кафедры ТГП, проанализировал содержание учебных монографий Виталия Сорокина. Особо г-н Лаптев остановился на пособии «Теория государства и права и ее спецкурсы»: «Оно вышло из-под пера профессора Сорокина, научные труды которого в рекламе не нуждаются», - охарактеризовал экс-декана студент. Также магистрант подчеркивает профессионализм автора книги и его любовь к своему призванию: «Такие точные оценки и объяснения современности я в юридической литературе не встречал».

Через неделю в вузовской газете появилась статья, начало которой сразу могло вызвать улыбку у читателей, хоть немного знакомых с поздней биографией Виталия Сорокина. «Кафедра теории и истории государства и права всегда планировала свою научную и воспитательную работу со студентами с учетом потребностей практики. Профессор Сорокин организовал выездную акцию для ознакомления студентов-юристов с особенностями работы полиции», - говорилось в первом абзаце статьи. Студенты из кружка профессора Сорокина по теории права познакомились с подразделениями Алтайского линейного управления внутренних дел на транспорте. Правда сам экс-декан на встречу с полицейскими отчего-то не выезжал.

Кстати, практически любой материал попадает на страницы «За науку» с ведома ректора. Поэтому допуск в медийное поле некогда опального г-на Сорокина произошел скорее всего по согласованию с Сергеем Землюковым.

Между тем говорить о том, что г-н Сорокин наверняка сможет заполучить кресло декана пока все же преждевременно. Нынешний глава факультета вероятно также не лишена амбиций продлить свой мандат через два года. Кроме того, у нее есть веский козырь — недавно Наталья Карлова сумела добиться увеличения зарплат профессорско-преподавательскому составу на факультете, чего не было уже несколько лет.

Как уже сообщалось, с сентября 2015 года Виталий Сорокин вернулся к преподаванию после вынужденного «простоя» длиной в несколько месяцев. Отстранение профессора было связано с затянувшимся судебным разбирательством, где он фигурировал в качестве обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки. Позднее по ходу процесса второе обвинение было снято прокуратурой, что не помешало суду вынести вердикт не в пользу сотрудника АлтГУ, попутно амнистировав экс-декана. Оспорить вердикт суда первой инстанции у преподавателя, равно как и его адвокатов, не получилось.

Пост заведующего кафедрой Сорокин сохранял до лета 2016 года. В конце июня новым завкафедрой ТГП стал замдекана ЮФ по научной работе Антон Васильев. Виталий Сорокин не стал выдвигать собственную кандидатуру. Тогда же г-н Сорокин принял участие в конкурсе на должность профессора кафедры ТГП. Неоднозначное отношение к фигуре г-на Сорокина в университетской среде выразилось в незначительном перевесе сторонников опального ученого: 33 голоса было подано «за», 21 член совета оказался «против».

Наконец, в сентябре прошлого года Виталий Сорокин вошел в число членов Ученого совета ЮФ на ближайшие пять лет. К настоящему моменту профессору осталось «отвоевать» две должности: заведующего кафедрой и декана.