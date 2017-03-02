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Главная Лента новостей УК «Старый Барнаул» пообещала «поддержать» кровлю обрушившейся двухэтажки

УК «Старый Барнаул» пообещала «поддержать» кровлю обрушившейся двухэтажки

03.03.2017 09:10

Чиновники заявили, что чердачное перекрытие в подъезде двухэтажного дома по улице Тимуровской, 38 в Барнауле отремонтируют к концу дня 2 марта. Между тем о капитальном ремонте крыши речи пока не ведется. Управляющая компания ждет материальных вложений от собственников жилья и готова заняться поддерживающим ремонтом кровли только летом текущего года, сказано на сайте горадминистрации.

По словам начальника производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Романа Романова, указанный дом находится в непосредственном управлении, и его в настоящее время обслуживает УК «Старый Барнаул». Согласно договору технического обслуживания, заключенному между жильцами и УК, все необходимые работы выполняются. «Стоит подчеркнуть, что дом находится в непосредственном управлении самих собственников. От жильцов зависит, какие работы будут производиться. Без заключения соответствующего договора, УК не может производить какие-либо работы: инициатива должна исходить от жильцов», - добавил чиновник. Он также пояснил, что на данном этапе ремонта никаких угроз обрушения перекрытия на лестнице нет, работы ведутся с 1 марта, когда крышу очистили от снега и завезли пиломатериал, а 2 марта ремонтировали само чердачное перекрытие.

В свою очередь генеральный директор УК «Старый Барнаул» Андрей Суковатцин отметил, что собранных жильцами денег на текущее содержание жилья не хватает на тот ремонт крыши, какого требует ситуация. «В прошлом году мы встречались с собственниками по этому вопросу, но они отказались делать дополнительные взносы. Будем объяснить им ситуацию и в этом году. И попробуем выдвинуть дом на комиссию для признания аварийным», - заявил руководитель. Однако он пообещал, что летом 2017 года в доме все же проведут поддерживающий ремонт кровли.

Напомним, 1 марта жительница Октябрьского района Барнаула Анастасия Буслаева сообщила в Сети, что в подъезде многоквартирного дома по Тимуровской, 38 частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома не пострадал, однако дыра в потолке зияла какое-то время. При этом в администрации поспешили сообщить, что в подъезде проводились работы по замене чердачного перекрытия, поэтому обрушением это называть не стоит.

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Комментарий

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Комментариев 2
смотрел вчера сюжет по ТВ

03.03.2017 09:52

похоже опять залатают в очередной раз и опять забудут до следующего раза . И так до тех пор пока дом сам не рухнет - держится похоже на штукатурке и дранке полувековой давности . Да , и хоть у одного из комиссии есть диплом по специальности " Промышленное и гражданское строительство "? . Или только курсы повышения квалификации ? Позорники !
Авторы, вы че там, бухие?

03.03.2017 23:00

В который раз вы пишите, что в доме по ул. Тимуровская, 38 всего 2 этажа! А куда делось еще 2? Там ЧЕТЫРЕХэтажка! В округе ни одной двухэтажки. Это в районе Маяка на Потоке, если че.