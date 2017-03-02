Барнаулец заставил шестиклассника слизывать снег с его машины?

03.03.2017 09:49
Редакции телеканала «Катунь 24» стало известно о неприятном инциденте, который произошел 2 марта около 16:00 возле барнаульской школы № 13. По словам горожан, шестиклассника, который случайно попал снежком в стоявшую неподалеку машину, владелец авто якобы сначала ударил, а после заставил слизать следы снега с кузова.
Как утверждает источник, по дороге домой школьники играли в снежки, один из которых попал в автомобиль Toyota Camry, стоявший рядом. Из машины вышел разъяренный владелец и стал выяснять, кто из подростков попал снежком в его авто. Когда школьники, испугавшись, указали на одного из товарищей, хозяин машины подбежал к шестикласснику и дал ему пощечину, от чего ребенок упал. После этого мужчина схватил школьника, подвел его к автомобилю и заставил слизать снег. Мальчик исполнил требования, и напуганные дети поспешили домой.
По сведениям горожан, один из друзей шестиклассника рассказал о случившемся своим родителям, которые незамедлительно обратились к классному руководителю пострадавшего мальчика. Учительница якобы развела руками и заявила, что ничем помочь не может. Сам пострадавший сильно испугался и признался семье только спустя несколько часов. По данным телеканала, в настоящее время руководство школы уже разбирается с ситуацией.
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03.03.2017 10:26
03.03.2017 10:18 А кто он ? Пи..ры они разные бывают... Одни по факту,а другие по сути своей. Вот ты его вроде как защищаешь.
03.03.2017 10:36
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03.03.2017 10:47
03.03.2017 10:47
03.03.2017 10:44 Тут какбЭ насчет машину полизать обсуждается.
03.03.2017 10:56
03.03.2017 11:01
03.03.2017 10:47
Видимо вы в статье видите только информацию про "полизать машину", которая вас не оставляет равнодушным, но есть и другая информация
03.03.2017 11:03
03.03.2017 11:09
03.03.2017 11:01 Уж не ты ли ? Чо ли ?
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03.03.2017 13:17
03.03.2017 13:04 Так то во все ты молодец ,рассудил , но вот унижать до такой степени нету права НИКОМУ !!! Ни тебе пес рассуждать кого и как наказывать.
03.03.2017 14:32
03.03.2017 15:00
03.03.2017 15:11
03.03.2017 15:14
03.03.2017 16:33
Сейчас ох..вшие автолюбители паркуются где угодно в нарушение всех норм - рядом с детскими площадками, с домами - и контролирующие органы ничего не могут с ними сделать.
Уже нормой стало практически.
Но при этом если играюшие в РАЗРЕШЁННЫХ места дети попаду в машину, припаркованную в НЕРАЗРЕШЁННОМ месте - обвиняют всё равно детей.
03.03.2017 16:36
03.03.2017 16:40
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03.03.2017 22:05
03.03.2017 23:06
03.03.2017 22:05 Дурак ты Ваня и похоже сам про это знаешь,но ничего поделать с этим не можешь. Отцу ребенка этого козла найти надо и сосать заставить у осла в зоопарке.