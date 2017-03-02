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Главная Лента новостей Барнаулец заставил шестиклассника слизывать снег с его машины?

Барнаулец заставил шестиклассника слизывать снег с его машины?

03.03.2017 09:49

Редакции телеканала «Катунь 24» стало известно о неприятном инциденте, который произошел 2 марта около 16:00 возле барнаульской школы № 13. По словам горожан, шестиклассника, который случайно попал снежком в стоявшую неподалеку машину, владелец авто якобы сначала ударил, а после заставил слизать следы снега с кузова.

Как утверждает источник, по дороге домой школьники играли в снежки, один из которых попал в автомобиль Toyota Camry, стоявший рядом. Из машины вышел разъяренный владелец и стал выяснять, кто из подростков попал снежком в его авто. Когда школьники, испугавшись, указали на одного из товарищей, хозяин машины подбежал к шестикласснику и дал ему пощечину, от чего ребенок упал. После этого мужчина схватил школьника, подвел его к автомобилю и заставил слизать снег. Мальчик исполнил требования, и напуганные дети поспешили домой.

По сведениям горожан, один из друзей шестиклассника рассказал о случившемся своим родителям, которые незамедлительно обратились к классному руководителю пострадавшего мальчика. Учительница якобы развела руками и заявила, что ничем помочь не может. Сам пострадавший сильно испугался и признался семье только спустя несколько часов. По данным телеканала, в настоящее время руководство школы уже разбирается с ситуацией.

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Комментарий

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Комментариев 54
1

03.03.2017 09:51

На кол ушлепка(водятла)!
2

03.03.2017 09:57

Водителя обвинять в пидофильстве?
гость

03.03.2017 10:07

Почему школа должна разбираться? В нашей стране школа всем должна заниматься?
ВАся

03.03.2017 10:09

Если бы с моим сыном произошло такое, долго я его искал,но нашел бы подонка. Вот такими они и были полицаи и каратели в той !!! войне.
2

03.03.2017 10:10

в полицию надо обращаться, а не в школу. привлечь водителя за нарушение прав ребенка.
3

03.03.2017 10:10

Водителя обвинят в педофобии.
....

03.03.2017 10:11

Следственный комитет разберется, главное, чтобы родители туда обратились, либо школа, таких "любителей" машин, которые готовы за кусок железа ребенка угробить, нужно наказать не только штрафом, надеюсь, номер запомнили.
4

03.03.2017 10:13

ВАся, самосуд хотишь ученить? Тюрьма не боишься сесть?
Вася

03.03.2017 10:16

Щас за побои скостили ... За сына отработаю исправ. работы не переломлюсь. Но наказал бы пи...ра.
6

03.03.2017 10:16

...... , причинно-следственный обязательно разберется, только искать злоумышленника отправят участкоаого и он никого не найдет. А в целом, то что пацан жрал снег -это нормально. Как верно подметил Трамп, русские готовы есть снег чтобы выжить. Пацан хотел жить. Все путем.
7

03.03.2017 10:18

Вася, побоями и условным можно не отделаться, если нанесешь тяжкие телесные, то минимум 3 года сына будешь воспитывать дистанционно. И пчему водитель пидор? Потому что он мог обидеть твоего воображаемого сынулю?
?

03.03.2017 10:20

Наверное облизанная "машина" этому человеку доставляет очень много счастья, видимо его дети в снежки не играют, сидят дома.
Чучмек

03.03.2017 10:23

Уверен, что этот горе-водитель - трусливое чмо, способное поднять руку только на слабого, который не может дать ему отпор.
Вольфсон Т.И.

03.03.2017 10:26

Дикари!!! Женщин и детей бьют, стариков выбрасывают.ЧТО ДАЛЬШЕ?
Вася

03.03.2017 10:26

7
03.03.2017 10:18 А кто он ? Пи..ры они разные бывают... Одни по факту,а другие по сути своей. Вот ты его вроде как защищаешь.
)

03.03.2017 10:36

У него с машиной секс и любовь, после облизывания её ребенком он должен был испытать оргазм.
СУ СК

03.03.2017 10:44

Конечно детей бить нельзя, но воспитывать их нужно не только в школе, но и родителям! Где вы сейчас нашли тот снег пушистый и шелковистый из которого можно в снежки поиграть? Один лед уже! И хорошо, что этот мальчик не попал таким снежком в голову или глаз своему другу!!!
111

03.03.2017 10:47

Пида-ас! С ребенком справился! Поддерживаю Васю! Ты сука с его отцом справься! Тронь моего гнида! Как ты сука по земле ходишь урод моральный, сто пудово в школе тебя чморили, а сейчас отыгрываешься на детях и слабых, тех кто сдачи дать не может.
Гость

03.03.2017 10:47

СУ СК
03.03.2017 10:44 Тут какбЭ насчет машину полизать обсуждается.
Мама

03.03.2017 10:56

Неужели такое безлюдное место, что взрослые не проходили. Берет ужас от нашего безразличия. Подонок издевается над ребенком (не ругает. не делает замечание), а заставляет лизать машину. Хотелось бы посмотреть на эту ГНИДУ...
СУ СК

03.03.2017 11:01

Гость
03.03.2017 10:47
Видимо вы в статье видите только информацию про "полизать машину", которая вас не оставляет равнодушным, но есть и другая информация
М. Горький

03.03.2017 11:03

ДЕГЕНЕРАТ - одним словом, в Советское время его порвали бы! Кому то нужно деградировать население стран, до состояние скотов и слабоумных приматов, чтобы по шумок, творить свои черные дела...
СускЕ

03.03.2017 11:09

СУ СК
03.03.2017 11:01 Уж не ты ли ? Чо ли ?
Вася

03.03.2017 11:13

В целом не удивлюсь, если этим демоном окажется какой нибудь правоохранитель типа суска или другого цвета.
Алёна

03.03.2017 11:34

"..Родители учеников обратились к классному руководителю..." Интересный подход! А что по прошествии времени мог сделать учитель?План "Перехват" водителей а/м Toyota Camry объявить?!
,,,

03.03.2017 11:42

Чем бы ребенок ни кинул в вашу наилюбимейшую машину и чтобы он с ней не сделал, должны разбираться другие органы , но никак не сам автолюбитель, ведь если бы что-то с Вашей машиной случилось бы по вине взрослого, вряд ли бы он стал Вашу машину вылизывать ,скорей всего побоялись бы даже это ему предложить, представляю его реакцию! Попробуйте, кому-нибудь из водителей это предложить, интересно,какая будет реакция наших водителей?
Гость

03.03.2017 11:53

Небось гордится собой,бабе своей и корешам хвастается.... Самоутвердился, "разобрался". Скот однозначный
5

03.03.2017 12:18

Какие вы здесь боевые ! Вас власть каждый день ставит на четвереньки и ничего, терпите .
,,,

03.03.2017 12:28

То власть. Причем тут ребенок, разобрался с ним и герой, предложь это сделать взрослому мужику - водителю вылизать твою машину. Хочется увидеть реакцию.
цукерторт

03.03.2017 12:30

Не родились еще на руси такие уровновешенные и спокойные люди, которые бы могли спокойно отреагировать на то, как чужой малец заебенил в его машину куском льда.
предыдущему

03.03.2017 12:32

Так предложи, кто тебе не дает
Жутик

03.03.2017 12:35

Вот народ возбудился как несимметрично. Мужик де не пососать выхлопную трубу или еще чего похуже заставил мальца, а полизать бампер. Пидофил латентный, думаете вы? А вот и нет - обычный русский мужик, который не брезгует домашним насилием, как и большинство тут отписавшихся уродов, которые грозилисьь угондонить гипотетиеского обидчика своих сопливых детей.
гсть

03.03.2017 12:50

Не равняй всех по себе!!!. Таких мужиков - уродов на Руси не так много, которые будут издеваться над ребенком, из-за этой гребаной машины, неужели она того стоит или это действительно половые извращения и оргазм с машиной . Да, можно наорать на ребенка или пойти официальным путем, но заставить ребенка лизать машину???. Это очень больная психика у человека. Видимо это из закомплексованного детства.
10

03.03.2017 12:52

Это не обычный русский мужик, не нужно всех равнять с этим моральным уродом! Он вообще не мужик, а чмо. Надо его поймать и заставить на глазах у тысячи людей лизать ботинки всем. Был бы мой ребенок, даже разбираться не стала бы снегом или льдом, разбила бы морду этому педофилу!
Нормальный

03.03.2017 12:54

Какое право этот дегенерат имел бить и морально унижать ребенка? Пусть обращается в органы, если нужно, родители оплатят штраф. Таких нужно накол сажать!
11

03.03.2017 12:55

10, скажи мне, не такой русский человек. а чем ты лучше этого лизального мужика, если предлагаешь на полном серьезе ему уподобиться, да еще с добавкой? Чем ты тогда станешь лучше него?
Ненормальный нормальный

03.03.2017 12:59

Как можно считать себя Нормальным и предлагать за такие мелочи сажать на кол в буквальном смысле? В своем ли вы уме, граждане?
Фанат Родины

03.03.2017 13:03

Уровень агресси у россиян просто зашкаливает. Люди внатуре уже начать бросаться друг на друга, не удивлен, что Барнаул оказался лидером в РОссии по количеству жизоепнутых на 100 тыс населения
Слышал нечто подобное

03.03.2017 13:04

Мужик увидел что капот машины царапает гвоздем пацанчик - сгреб его за ухо , мол веди к родителям .Привел он владельца авто домой , а там батя с корешами - говорит чего над мальцом глумишься . Хочешь мы твою машинку сейчас так распишем и нам за это ничего не будет . Заплакал мужик , утерся и поплелся домой , пока не догнали и чего нибудь не дали вдогонку . Смотря на кого нарвешься . Этому повезло , а ведь могли утюгом в валенке по голове пройтись или еще как с особым цинизмом ....а по хорошему - безнаказанными в этой истории не должны выйти ни шкет малолетний , чтоб знал где играть можно , а где - нет . Ну и взрослый дядя чтоб руки не распускал тоже должен урок получить .
Судья Дред

03.03.2017 13:07

Согласен с предидущем аратаром. Поймать обоих и наказать всех. Пистюдей выдать и старому дураку и малому. И пусть лижут дург дургу.
kris

03.03.2017 13:11

Вообще дегенерат, наверняка таксист нервный. Такие поступки от образованности и морально-волевых качеств этого существа. Грустно, от того, что в обществе много таких отморозков. Всевышний ему судья и правоохранители. В местах, не столь отдаленных, за такую пакость, раньше воспитали бы.
Вору Никанору 13:04

03.03.2017 13:17

Слышал нечто подобное
03.03.2017 13:04 Так то во все ты молодец ,рассудил , но вот унижать до такой степени нету права НИКОМУ !!! Ни тебе пес рассуждать кого и как наказывать.
.......

03.03.2017 14:32

А где детям гулять, куда ни кинь,везде машины. Ну попал снежком, пусть этот полумужчина переживет, видимо авто - это самое главное в его жизни. Так унизить ребенка, интересно, если у этого недомужчины есть дети, то как он бы отнесся к тому, если бы его ребенка заставили лизать чужую машину. Неполноценный конченый ублюдок, пусть пососет свою выхлопную трубу, раз так любит свою машину. Все наши пожелания должны до него дойти в 3-х кратном размере.
222

03.03.2017 15:00

Водила чмо конченное, запомнил бы мальчик его номер и сказал папе, сжечь его машину ночью к херам собачьим. На улице грязи, реагентов тьма тьмущая, а если пацан отравление получил бы ??? Или камри у нас чистые до блеска ездят...
.......

03.03.2017 15:11

После всех наших пожеланий его член и язык должны просто отсохнуть и он преждевременно должен стать импотентом, или он уже.
Павел

03.03.2017 15:14

Что можно получить от больного общества?И это ещё не самый отвратительный случай.Злоба,зависть,наглость,безнаказанность.Все прогнило сверху до низу.
Куратор

03.03.2017 16:33

Ситуация не единичная.
Сейчас ох..вшие автолюбители паркуются где угодно в нарушение всех норм - рядом с детскими площадками, с домами - и контролирующие органы ничего не могут с ними сделать.
Уже нормой стало практически.
Но при этом если играюшие в РАЗРЕШЁННЫХ места дети попаду в машину, припаркованную в НЕРАЗРЕШЁННОМ месте - обвиняют всё равно детей.
Ренат

03.03.2017 16:36

По любому это чмо там часто бывает, надо найти пид.ра и обьяснить в чем разница между ребенком и мужиком. Я лично помочусь на водителя в этой машине.
123

03.03.2017 16:40

Пацан балбес, мужик моральный урод и ушлепок. Понакупят дорогих машин потом трясутся над ними, хотя это всего лишь железяка. Могу судить так, потому что у самого три и достаточно недешевые. Люди любите друг друга и уважайте. Спасибо.
Андрей

03.03.2017 17:36

Пожалуйста сообщите свидетели данной ситуации номер авто, ночью гниде пизда
Андрей

03.03.2017 17:39

Можеш убирать теперь тачку в гараж чмо если ты это читаеш
Нормалльному

03.03.2017 19:16

Да , дружок,Овальный!
Иван

03.03.2017 22:05

А детки-то сейчас пошли тоже наглые
Ивану

03.03.2017 23:06

Иван
03.03.2017 22:05 Дурак ты Ваня и похоже сам про это знаешь,но ничего поделать с этим не можешь. Отцу ребенка этого козла найти надо и сосать заставить у осла в зоопарке.