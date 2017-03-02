Барнаулец заставил шестиклассника слизывать снег с его машины?

Редакции телеканала «Катунь 24» стало известно о неприятном инциденте, который произошел 2 марта около 16:00 возле барнаульской школы № 13. По словам горожан, шестиклассника, который случайно попал снежком в стоявшую неподалеку машину, владелец авто якобы сначала ударил, а после заставил слизать следы снега с кузова.

Как утверждает источник, по дороге домой школьники играли в снежки, один из которых попал в автомобиль Toyota Camry, стоявший рядом. Из машины вышел разъяренный владелец и стал выяснять, кто из подростков попал снежком в его авто. Когда школьники, испугавшись, указали на одного из товарищей, хозяин машины подбежал к шестикласснику и дал ему пощечину, от чего ребенок упал. После этого мужчина схватил школьника, подвел его к автомобилю и заставил слизать снег. Мальчик исполнил требования, и напуганные дети поспешили домой.

По сведениям горожан, один из друзей шестиклассника рассказал о случившемся своим родителям, которые незамедлительно обратились к классному руководителю пострадавшего мальчика. Учительница якобы развела руками и заявила, что ничем помочь не может. Сам пострадавший сильно испугался и признался семье только спустя несколько часов. По данным телеканала, в настоящее время руководство школы уже разбирается с ситуацией.