Вернули с того света: в бийском бассейне реанимировали бездыханного шестилетнего мальчика

Вечером 2 марта в бассейне «Дельфин» в Бийске один из взрослых обнаружил бездыханного шестилетнего мальчика. Меры экстренной помощи вернули жизнь ребенку. Следственные органы возбудили по факту случившегося уголовное дело, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Ребенка обнаружил тренер одной из спортивных школ города, которая арендовала площади для обучения детей плаванию. К тому моменту у мальчика отсутствовали признаки дыхания. Взрослые оказали пострадавшему первую помощь и провели экстренную реанимацию. Мальчик вскоре начал дышать самостоятельно.

Директор бассейна Юрий Попов рассказал ИА «Банкфакс», что ребенок пришел учиться плавать в группе тренера, который в итоге и вытащил его из воды. Вероятно, именно ему придется отвечать за случившееся. Г-н Попов уточнил, что «Дельфин» сейчас работает в штатном режиме, утром 3 марта в учреждении уже находились посетители.

О том, как долго мальчик не дышал, а также о последствиях кислородного голодания для его организма не сообщается. Ребенок госпитализирован в медучреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь. По последним данным, его перевели в одну из краевых клиник, где состояние пострадавшего улучшилось.

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.