Порыв бесхозного водопровода вызвал преждевременный «паводок» на барнаульской улице

3 марта специалисты Барнаульского водоканала («Росводоканал Барнаул») устраняют повреждение на водопроводе в районе пересечения улицы Чкалова и проспекта Красноармейского. Оно произошло около 5:00 и привело к тому, что проезжая часть покрылась водой, следует из сообщения администрации Барнаула.

Как удалось выяснить, указанный водопровод не числится на балансе предприятия, но учитывая дорожную обстановку, сотрудники водоканала приняли решение провести ремонт поврежденного участка сети своими силами. К настоящему моменту они провели локализацию места повреждения, что позволило прекратить выход воды на поверхность. Дорожные службы приступили к очистке проезжей части от наледи. Движение транспорта не нарушено. При этом ремонтно-восстановительные работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения в жилых домах.