Алтайские единороссы определились, кому отойдет мандат умершего депутата

3 марта Избирательная комиссия Республики Алтай официально передаст вакантный мандат депутата Госсобрания единороссу Роберту Кыпчакову. Он заменит в составе Эл Курултая скоропостижно скончавшегося в конце января однопартийца Василия Смирнова.

Директор Центра занятости населения Усть-Коксинского района Роберт Кыпчаков уже в текущем месяце станет депутатом Госсобрания Республики Алтай VI созыва. Он получит мандат, «освободившийся» после смерти Василия Смирнова , избранного в парламент по спискам «Единой России».

Роберт Кыпчаков родился 29 ноября 1960 года в селе Курунда Усть-Коксинского района. В настоящее время проживает в райцентре. Образование – неполное высшее, состоит в «Единой России». На сентябрьских выборах 2014 года был включен в региональную группу № 17 от ЕР, где значился под третьим номером. Выше него располагались председатель правления СПО «Усть-Коксинское» Василий Смирнов, а также учитель истории и обществознания Тамара Шадрина.

Напомним, всего в составе Эл Курултая 41 депутат. ЕР располагает 30 мандатами, КПРФ и «Справедливая Россия» представлены тремя депутатами каждая, ЛДПР — двумя, «Патриоты России» - одним избранником. Еще двое являются самовыдвиженцами.

Как уже сообщалось, в сентябре 2014 года единороссы одержали абсолютную победу на выборах депутатов в Госсобрание региона. «Партия власти» набрала 44,7 % голосов по единому округу и сумела провести в республиканский парламент 17 из 20 одномандатников.