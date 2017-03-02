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Главная Лента новостей Алтайские единороссы определились, кому отойдет мандат умершего депутата

Алтайские единороссы определились, кому отойдет мандат умершего депутата

03.03.2017 11:33

3 марта Избирательная комиссия Республики Алтай официально передаст вакантный мандат депутата Госсобрания единороссу Роберту Кыпчакову. Он заменит в составе Эл Курултая скоропостижно скончавшегося в конце января однопартийца Василия Смирнова.

Директор Центра занятости населения Усть-Коксинского района Роберт Кыпчаков уже в текущем месяце станет депутатом Госсобрания Республики Алтай VI созыва. Он получит мандат, «освободившийся» после смерти Василия Смирнова, избранного в парламент по спискам «Единой России».

Роберт Кыпчаков родился 29 ноября 1960 года в селе Курунда Усть-Коксинского района. В настоящее время проживает в райцентре. Образование – неполное высшее, состоит в «Единой России». На сентябрьских выборах 2014 года был включен в региональную группу № 17 от ЕР, где значился под третьим номером. Выше него располагались председатель правления СПО «Усть-Коксинское» Василий Смирнов, а также учитель истории и обществознания Тамара Шадрина.

Напомним, всего в составе Эл Курултая 41 депутат. ЕР располагает 30 мандатами, КПРФ и «Справедливая Россия» представлены тремя депутатами каждая, ЛДПР — двумя, «Патриоты России» - одним избранником. Еще двое являются самовыдвиженцами.

Как уже сообщалось, в сентябре 2014 года единороссы одержали абсолютную победу на выборах депутатов в Госсобрание региона. «Партия власти» набрала 44,7 % голосов по единому округу и сумела провести в республиканский парламент 17 из 20 одномандатников.

Фото: altay-ust-koksa.ru

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Комментарий

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Комментариев 4
свой

03.03.2017 11:58

Вместо "эсеры" надо записать "ЛДПР"
Рома

03.03.2017 12:35

Едроссы это же не партия, это продолжение кпсс, такие же вруны, хапуны и вечнодержащие за свои стульчаки нелюди.
Рома, ты не до конца прав..

03.03.2017 15:05

Рома писал(а):
вечнодержащие за свои стульчаки нелюди.


ты хотел, возможно, сказать: -вечнодрожащие ... (далее по тексту)
Ликбез

03.03.2017 15:08

Рома писал(а):
Едроссы это же не партия,


Да, Рома, это не партия, а административный корпоратиф-чик...