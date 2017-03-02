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Главная Лента новостей Утром стулья, вечером — дело: экс-руководителя оркестра Республики Алтай обвинили в «лакированном» присвоении

Утром стулья, вечером — дело: экс-руководителя оркестра Республики Алтай обвинили в «лакированном» присвоении

03.03.2017 10:53

Прокуратура Республики Алтай возбудила уголовное дело в отношении бывшего худрука БУРА «Государственный оркестр Республики Алтай». Проверка показала, что он присвоил деньги, выделенные на мебель для оркестра в 2014 году. Как уточнили ИА «Банкфакс» в прокуратуре региона, речь идет об Игоре Кожеурове.

Зампрокурора Горно-Алтайска проверил законность возбуждения уголовного дела. Его возбудили по результатам проверки, которая показала, что художественный руководитель республиканского оркестра в 2014 году используя свое служебное положение присвоил вверенные ему деньги, выделенные на приобретение мебели для нужд учреждения. По неподтвержденной пока информации, речь может идти о закупке стульев.

Подробности коррупционного дела не раскрываются. Однако известно, что г-н Кожеуров совершил деяния незадолго до прихода на руководящие должности в оркестр экс-министра культуры Республики Алтай Владимира Кончева, который остается его руководителем до настоящего времени.

Как уточнили в надзорном ведомстве, расследование уголовного дела находится на начальной стадии. Ход следствия контролирует прокуратура Горно-Алтайска.

Судя по использованной прокуратурой формулировке, уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). За эти деяния, совершенные с использованием служебного положения, предусмотрено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 1
Камыс

03.03.2017 15:11

Может это были нано стулья сразу с пюпитрами для нот?