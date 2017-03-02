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Главная Лента новостей В Алтайском крае к осени запустят «антидефицитный» завод по переработке гречихи

В Алтайском крае к осени запустят «антидефицитный» завод по переработке гречихи

03.03.2017 12:53

К осени 2017 года в Алтайском крае запустят I очередь нового завода по переработке гречихи. Строительство завода ведет Калманский комбинат хлебопродуктов, ожидается, что прямо на предприятии продукцию будут фасовать в мелкую тару — для розничной продажи. Об этом сообщается на сайте Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Гречиха с нового завода будет продаваться под торговой маркой «Ларица», которая уже используется для маркировки муки высшего, первого и второго сортов, круп и овсяных хлопьев «Геркулес», а также гороха. Оцениваемая мощность нового завода — 120 тонн сырья в сутки.

Под строительство завода Калманский комбинат хлебопродуктов получил кредит по ставке 10 % годовых в рамках программы стимулирования льготного кредитования. Займ целевой — на строительство современного высокотехнологичного завода по производству гречневой крупы. Кроме того, комбинат воспользовался средствами господдержки на сумму 10,8 млн рублей, из которых 7,1 млн рублей потратят на приобретение оборудования для будущего завода. В целом же, объем инвестиций в проект составил порядка 200 млн рублей.

Окупаемость гречезавода, по подсчетам специалистов компании, составит семь лет. Сырье планируется получать из Калманского, Топчихинского, Косихинского, Заринского, Кытмановского и других районов края. По информации директора комбината Руслана Саттарова, помимо самого завода будут построены склад готовой продукции, цех фасовки гречневой крупы в мелкую тару, цех предварительной очистки и сушки овса, ячменя, гороха, гречихи и проса. Гречзавод в эксплуатацию будут вводить поэтапно, но уже к осени планируется открыть около 56 рабочих мест.

Отметим, что все последние годы на рынке гречихи, основным производителем которой является Алтайский край, разворачиваются информационные войны. Часть трейдеров каждую осень заявляет о дефиците культуры, чем оправдывает рост цен. Власти Алтайского края также ежегодно опровергают эти данные и говорят о том, что урожай позволяет закрыть все потребности. Кроме того, по данным статистики, занятые культурой площади увеличиваются практически ежегодно. Вероятно, строительство нового завода должно закрыть тему возможного дефицита культуры по крайней мере на какое-то время.


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Комментарий

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Комментариев 3
1

03.03.2017 13:55

Одной гречкой сыт не будешь
Однако, рис

03.03.2017 14:22

Однако вся Азия рисом жива и ничего)
М. Горький

03.03.2017 15:45

Для переработки 120 тонн сырья в сутки нужно всего лишь 56 рабочих рук... Сплошная экономика!!! Чем больше миллиардеров, - тем меньше рабочих мест!