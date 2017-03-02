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Главная Лента новостей Родственники филателиста с алтайской пропиской продают с аукциона 200 кг редчайших марок

Родственники филателиста с алтайской пропиской продают с аукциона 200 кг редчайших марок

03.03.2017 13:30

На аукционной площадке newauction.ru выставили на продажу огромную коллекцию почтовых марок, охватывающую множество стран и практически весь XX век. Общий вес коллекции, которая, судя по всему, досталась продавцу от родственников, превышает 200 кг. Адрес продавца — Камень-на-Оби.

В коллекции общей стоимостью 4 млн рублей присутствуют годовые наборы (листы) марок множества государств мира. К примеру, автор объявления заявляет о наличии полной хронологии наборов марок Сан Марино (1927-1980 годы), Ватикана (1939-1991 годы), Чехословакии (1945-1992 годы), Югославии (1960-1990 годы), а также Болгарии, Австрии, Венгрии и многих других. Отдельно описаны марки территорий, находившихся под управлением Третьего рейха в годы Второй Мировой войны, а также марки государств «третьего мира».

Кроме того, у продавца есть российские наборы 1924-2013 годов. «Не буду описывать, что коллекция богатейшая с малыми листами, с множеством дублей и прочего. Часть коллекции находится в 13-и альбомах по 32 листа каждый (64 страницы) с кофрами. Листы хранятся каждый в отдельном файлике, в бухгалтерских скоросшивателях (без повреждения). Основная ценность коллекции в том, что собирались годовые наборы в листах. Не отдельными марками, а полными листами! Общий вес более 200 кг», — написал автор объявления.

Информация о продаже столь огромной коллекции также появилась в Facebook. «Жил себе человек тихо в Камне-на-Оби Алтайского края, жил. Марки собирал. Что еще делать тихому человеку в тихом городе — или бухать, или марки собирать. Детям говорил, что это инвестиции, все им достанется, озолотятся. И собрал Коллекцию. И ушел. Теперь детки умаются все это продавать», — написал один из пользователей.

Специалисты пояснили, что продать такую коллекцию будет крайне проблематично. «У этих активов очень-очень низкая ликвидность. А цена-то да, может быть очень высокой», — написал один из комментаторов.

Насколько достоверно описание ситуации, выяснить не удалось. В аккаунте продавца нет никакой контактной информации. Более того, некоторые комментаторы утверждают, что такую коллекцию в алтайской глубинке просто невозможно. «Город явно липовый. Там только почтовый ящик, как правило. Хотя известны корейки от филателии и в провинции, но не по этому содержательному срезу», — написал один из комментаторов.

Часть комментаторов также критично высказались по поводу увлечения и «инвестиций» предыдущего владельца коллекции. «А у нас два сервиза из ГДР... Тоже были инвестиции когда-то», — написал один из участников обсуждения. «Ну согласись, что если бы он вместо этого бухал, детям было бы нечего продавать», — написал другой. «Но может, они бы больше кушали в детстве», — предположил третий.

Фото: newauction.ru

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Комментарий

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Комментариев 14
Гонец из Пензы

03.03.2017 14:08

А марки с Путим есть?
Напильник

03.03.2017 14:24

Адрес стопудово фейковый. И хотя на Алтае была неплохая филателистическая диаспора (хотя бы потому, что сюда многие приезжали из мегаполисов, заграницы, было много высланных евреев, немцев, прибалтов и т.д.), в Камне крупный коллекционер жить не мог просто по определению. В свое время, когда занимался филателией, знал известных алтайских коллекционеров, но ни у кого из них такой коллекции, о которой пишут здесь, просто не было.
Ru.банок

03.03.2017 14:37

При средней массе 1 марки в 0,08 грамм,сколько штук их чел навоял, в кол-ве 200 кг?
Обычно таким весом картоху осенью в погреб закупают!
Напильник

03.03.2017 14:40

Известные в СССР и за его пределами алтайские филателисты в 60-80-е гг. - З. Б. Гутчин, Л. И. Квин. Некоторое время, в середине 70-х гг. краевой клуб филателистов собирался под руководством Гутчина по выходным на втором этаже Дома культуры железнодорожников, который располагался, кто помнит, в парке на площади Победы перед вокзалом. Там, где, сейчас находится мемориал Славы. Был и единственный на весь город специализированный магазин "Филателия" - угол пр-та Ленина и ул. Северо-Западной, через дорогу от магазина "Гарнизонный".
ФигВам

03.03.2017 14:42

Напильник писал(а):
стопудово фейковый

Хм... Но ведь и в любом фейке есть смысл. Ну, он ведь создается , чтобы решить по-своему какую-то проблему. Информ.повод там создать... А здесь-то зачем?
Напильник

03.03.2017 14:52

ФигВам писал(а):
А здесь-то зачем?

Чтобы зеленкой лоб раньше времени не намазали!))) Филателия всегда была криминогенным хобби, к тому же приносила обалденный доход. На одной марке можно было заработать целое состояние! Алтай в ряду "филателистических" регионов занимал особое место. Здесь еще в конце XIX жила образованная публика, наряду с Томском и Иркутском. Новосибирск, Новокузнецк и Омск даже рядом не стояли. Работать сюда приезжали чиновники и инженеры из Питера и Москвы, это был центр купеческой торговли с Китаем, Монголией и ЮВА. В общем, Алтай находился на перекрестке столбовых дорог цивилизации, миграционных потоков и оживленных торговых путей.
Напильнику

03.03.2017 14:57

Опа, Напильник - филателист! Тогда по этому поводу анекдот:
Сара в гостях: - Мой муж - сифилитик и мудозвон!
- Сара сколько тебе говорить: не сифилитик и мудозвон, а филателист и нумизмат!
Кто узнал кроме Напильника еще одного одиозного персонажа без носа, просьба лайкнуть...
Напильнику

03.03.2017 14:59

Напильник писал(а):
З. Б. Гутчин

Это не папа Е. З. Гутчина из музкомедии?
Чучмек Напильнику

03.03.2017 15:07

Были и есть коллекционеры, которые не особо афишируют свои коллекции. Есть даже такие, кто со стороны выглядит почти бомжом, имея при этом коллекции марок, монет, антиквариата на миллионы. Ничего не могу сказать об этом конкретном случае, но достоверно знаю, что в Камне было несколько человек с очень достойнейшими собраниями спичечных этикеток, марок, банкнот, монет и даже самоваров...
Чучмеку

03.03.2017 17:43

Абсолютно верно! Настоящие филателисты никогда не "светятся" и фамилии их очень мало кому известны, перечисленные выше Напильником фамилии филателистами трудно назвать. И с клубами филателистов никогда не общаются, т.к. это абсолютно закрытый мир для посторонних.
Евгений.

03.03.2017 18:25

В клубе Железнодорожников под руководством З.Б. Гутчина несколько лет работал кружок юных филателистов. Взрослые филателисты собирались в другом месте.
местный

03.03.2017 18:45

Да нет это не фейк лично я отдавал этому челу почти 7 кило марок в узких кругах его хорошо знали-зачем светится...
Напильник

03.03.2017 20:42

Чучмеку писал(а):
перечисленные выше Напильником фамилии филателистами трудно назвать.

- Вы не правы! Или просто не в теме в силу своей молодости. У Квина была замечательная коллекция довоенных латвийских и прибалтийских марок, также почтовой корреспонденции в разных видах. А также разных других довоенных лимитрофов. И были отдельные другие, особо ценные экземпляры.
Чучмек

03.03.2017 21:42

Напильник писал(а):
У Квина была замечательная коллекция довоенных латвийских и прибалтийских марок, также почтовой корреспонденции в разных видах. А также разных других довоенных лимитрофов. И были отдельные другие, особо ценные экземпляры.


О ценности коллекции Квина и не спорю. Он, кстати, в восьмидесятые к каменским коллекционерам приезжал. Но и "невидымые" коллекционеры тоже были, причем с очень завидными коллекциями...