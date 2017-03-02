Родственники филателиста с алтайской пропиской продают с аукциона 200 кг редчайших марок

На аукционной площадке newauction.ru выставили на продажу огромную коллекцию почтовых марок, охватывающую множество стран и практически весь XX век. Общий вес коллекции, которая, судя по всему, досталась продавцу от родственников, превышает 200 кг. Адрес продавца — Камень-на-Оби.

В коллекции общей стоимостью 4 млн рублей присутствуют годовые наборы (листы) марок множества государств мира. К примеру, автор объявления заявляет о наличии полной хронологии наборов марок Сан Марино (1927-1980 годы), Ватикана (1939-1991 годы), Чехословакии (1945-1992 годы), Югославии (1960-1990 годы), а также Болгарии, Австрии, Венгрии и многих других. Отдельно описаны марки территорий, находившихся под управлением Третьего рейха в годы Второй Мировой войны, а также марки государств «третьего мира».

Кроме того, у продавца есть российские наборы 1924-2013 годов. «Не буду описывать, что коллекция богатейшая с малыми листами, с множеством дублей и прочего. Часть коллекции находится в 13-и альбомах по 32 листа каждый (64 страницы) с кофрами. Листы хранятся каждый в отдельном файлике, в бухгалтерских скоросшивателях (без повреждения). Основная ценность коллекции в том, что собирались годовые наборы в листах. Не отдельными марками, а полными листами! Общий вес более 200 кг», — написал автор объявления.

Информация о продаже столь огромной коллекции также появилась в Facebook. «Жил себе человек тихо в Камне-на-Оби Алтайского края, жил. Марки собирал. Что еще делать тихому человеку в тихом городе — или бухать, или марки собирать. Детям говорил, что это инвестиции, все им достанется, озолотятся. И собрал Коллекцию. И ушел. Теперь детки умаются все это продавать», — написал один из пользователей.

Специалисты пояснили, что продать такую коллекцию будет крайне проблематично. «У этих активов очень-очень низкая ликвидность. А цена-то да, может быть очень высокой», — написал один из комментаторов.

Насколько достоверно описание ситуации, выяснить не удалось. В аккаунте продавца нет никакой контактной информации. Более того, некоторые комментаторы утверждают, что такую коллекцию в алтайской глубинке просто невозможно. «Город явно липовый. Там только почтовый ящик, как правило. Хотя известны корейки от филателии и в провинции, но не по этому содержательному срезу», — написал один из комментаторов.

Часть комментаторов также критично высказались по поводу увлечения и «инвестиций» предыдущего владельца коллекции. «А у нас два сервиза из ГДР... Тоже были инвестиции когда-то», — написал один из участников обсуждения. «Ну согласись, что если бы он вместо этого бухал, детям было бы нечего продавать», — написал другой. «Но может, они бы больше кушали в детстве», — предположил третий.