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Главная Лента новостей Алтайский арбитраж рассмотрел иск о банкротстве «Тальменка-банка»

Алтайский арбитраж рассмотрел иск о банкротстве «Тальменка-банка»

03.03.2017 17:21

3 марта Арбитражный суд Алтайского края признал ООО «КБ «Тальменка-банк» банкротом, пишет «Алтапресс». Инициатором обращения в начале февраля выступило отделение Сибирского ГУ ЦБ по Алтайскому краю, что по сути стало формальной процедурой, которая следует сразу после отзыва лицензии банка.

Как видно из материалов Арбитражного суда Алтайского края, определение суда пока не опубликовано. Однако ясно, что банк уже признали банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. При этом, по данным источника, временная администрация по управлению «Тальменка-банком» уже подала два заявления на оспаривание сделок должника.

Напомним, что «Тальменка-банк» перестал обслуживать своих клиентов в начале января текущего года, хотя его проблемы выплыли на поверхность еще в конце 2016 года после проверки ЦБ. 23 января банк лишили лицензии, а уже 8 февраля ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Тальменка-банка». Как сообщалось ранее, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим законом.

Также значение нормативов достаточности капитала банка оказалось ниже 2 %, размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала. В итоге кредитная организация полностью утратила капитал, а руководство и собственники ООО «Тальменка-Банка» не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Стоит также отметить, что ряд сотрудников банка обратились к временной администрации с просьбой разобраться в неправомерных и недобросовестных, по их мнению, действиях руководства накануне отзыва лицензии. В частности, экс-руководителей обвиняли в выводе активов, сокрытии информации и действиях, ведущих к разрушению финорганизации.


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