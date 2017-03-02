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Главная Лента новостей Барнаульский суд настаивает, что прессу не отлучали от «дела Денисова»

Барнаульский суд настаивает, что прессу не отлучали от «дела Денисова»

03.03.2017 16:32

В Железнодорожном суде Барнаула подтвердили, что заседания по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны остаются открытыми, в том числе и для прессы. Об этом пишет «ПолитСибРу» со ссылкой на ответ суда по отправленному ранее запросу.

«Представители средств массовой информации имеют право присутствовать в судебном заседании, в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства, для чего не требуется уведомлять суд или получать специальное разрешение», - говорится в документе. В ответе также уточняется, что вопросы, связанные соблюдением регламента и порядка в судебном заседании, относятся к компетенции судьи, председательствующего по делу. Особо отмечается, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по радио, телевидению, в Интернет хода судебного разбирательства могут осуществляться только с разрешения судьи. Заявление с просьбой о проведении съемки можно направить через приемную суда или по электронной почте. Оно будет рассмотрено на судебном заседании с учетом мнения участников процесса.

Напомним, ранее по ходатайству адвокатов подзащитных на заседаниях запретили вести фото-, видео- и аудиозапись заседаний. Это было связано с тем, что супруга обвиняемого Татьяна Денисова, по версии следствия - соучастница преступления, заявила, что из-за публикаций в СМИ ей стало плохо. Женщина заплакала и добавила, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, журналисты разглашают конфиденциальную информацию. На очередном заседании суда 1 марта судья попросила прессу удалиться из зала.

По словам адвоката обвиняемого Андрея Лихторовича, это решение связано с тем, что ряд СМИ прямо нарушили запрет судьи Надежды Первухиной не публиковать показания свидетелей. Это якобы могло повлиять на позицию еще не допрошенных по уголовному делу, что привело бы к искажению объективности процесса в целом. Между тем среди самих юристов нет однозначного мнения по поводу того, имеет ли право суд, формально не объявляя процесс закрытым, запрещать журналистам передавать показания свидетелей.

Следующее заседание по «делу Денисова» назначено на 7 марта.

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Комментарий

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Комментариев 5
Завсегдатай

03.03.2017 16:54

У судьи всё с головой в порядке? Неужели не допрошенные свидетели услышав аудиозапись или прочитав текст не могут изменить позицию? Что им обязательно видеозапись нужна? Однозначно там 7 марта что-то мутить собираются. Например, вместо Денисова приведут похожего деда.
гость

03.03.2017 18:00

Ерунда, конечно - свидетели же давали показания на следствии и эти материалы должны быть в распоряжении суда, так что ни с того ни с сего изменить свои показания свидетель не сможет. Мне кажется, дело в другом: идет допрос свидетелей со стороны обвинения и адвокатам очень невыгодна огласка их показаний в прессе - труднее будет отбиваться, манипулировать фактами и т.п. Почти уверен - если бы допрашивали свидетелей защиты, отношение к публикациям в прессе было бы совсем иное.
Общественница из зала суда

03.03.2017 18:40

Обидно, что суд превращается в цирк! То всем выйти, то всем зайти. А какие основания? В Конституции записано, что Россия - правовое государство. Даже меня судебный пристав спрашивал не веду ли я аудиозапись. И из зала суда меня просили выйти, несмотря на то, что я не представитель СМИ. Позиция адвокатов обвиняемых понятна, они стремятся переквалифицировать статью на менее тяжкую. А вот позиции суда и гособвинения совершенно непонятны. Почему надо соглашаться со всеми ходатайствами защитников?
гость

03.03.2017 20:02

Ну не огорчайтесь, справедливость же восстановлена (вроде бы?) У адвокатов свои интересы, судью тоже можно понять - чай, не Ваньку-колхозника судит за мешок картошки! Тяжко ей, в нашем-то государстве, с нашим "независимым" судопроизводством - так что чем меньше гласности, тем для нее лучше.
Но все хотелки "как лучше" у нас сами знаете, чем оборачиваются. Так и в этот раз - общественность, наблюдающая за процессом по публикациям в СМИ, немедленно усомнилась в объективности суда. А в преддверии предстоящих выборов и объявленной в этой связи борьбы с коррупцией во власти это никому не выгодно. Так что попытки закрыть суд от общественности скорей принесут подсудимым вред, чем пользу.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

03.03.2017 23:39

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны остаются открытыми, ... не был, не знаю,
а вот то что ФЕМИДА слепа подтверждает ответ
и.о. руководителя Славгородского МСО СУ СК РФ по АК п/п-ка юстиции г-на Березовенко М Г, от 01 03 17г №239-345-16 по Приговору от 29 11 2008г дело №1-225/2008г судьи Славгородского городского суда Алтайского края Филипповой Ольги Аркадьевны с участием государственного обвинителя: зам прокурора Котлярова Романа Юрьевича
Лидер ОПГ имея третью ходку / судимая полагаю до этой даты, 12 10 2007г осуждена второй раз на 6 лет/
осуждена в третий раз уже по 4-м эпизодам по ч.1 ст 30 УК РФ и п.п. «а» «г» ч.3 ст 2281 УК РФ ... "приговорена" к наказанию в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.... вернули 120гр нарко золота... / а Валя и некто Метель были понятыми и видели это золото/ и конечно ч/з несколько месяцев вышла на свободу...
так вот, п/п-к юстиции г-н Березовенко М Г утверждает, что состава преступления между Филипповой и Котляровым нет, моих доводов о преступлении по ст 305 УК РФ ...не хватает... обращайся по ст 125 УПК в суд.
Пришлось выполнить эту рекомендацию, 03 03 17г подал жалобу в суд, вот только Говоруна-гаранта конституции Путина жалко, полагаю не ведает, что говорит:
должности "Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю еще раз, вне зависимости от должности / полагаю и судей тоже/ и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают",
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.