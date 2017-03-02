Барнаульский суд настаивает, что прессу не отлучали от «дела Денисова»

В Железнодорожном суде Барнаула подтвердили, что заседания по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны остаются открытыми, в том числе и для прессы. Об этом пишет «ПолитСибРу» со ссылкой на ответ суда по отправленному ранее запросу.

«Представители средств массовой информации имеют право присутствовать в судебном заседании, в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства, для чего не требуется уведомлять суд или получать специальное разрешение», - говорится в документе. В ответе также уточняется, что вопросы, связанные соблюдением регламента и порядка в судебном заседании, относятся к компетенции судьи, председательствующего по делу. Особо отмечается, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по радио, телевидению, в Интернет хода судебного разбирательства могут осуществляться только с разрешения судьи. Заявление с просьбой о проведении съемки можно направить через приемную суда или по электронной почте. Оно будет рассмотрено на судебном заседании с учетом мнения участников процесса.

Напомним, ранее по ходатайству адвокатов подзащитных на заседаниях запретили вести фото-, видео- и аудиозапись заседаний. Это было связано с тем, что супруга обвиняемого Татьяна Денисова, по версии следствия - соучастница преступления, заявила, что из-за публикаций в СМИ ей стало плохо. Женщина заплакала и добавила, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, журналисты разглашают конфиденциальную информацию. На очередном заседании суда 1 марта судья попросила прессу удалиться из зала.

По словам адвоката обвиняемого Андрея Лихторовича, это решение связано с тем, что ряд СМИ прямо нарушили запрет судьи Надежды Первухиной не публиковать показания свидетелей. Это якобы могло повлиять на позицию еще не допрошенных по уголовному делу, что привело бы к искажению объективности процесса в целом. Между тем среди самих юристов нет однозначного мнения по поводу того, имеет ли право суд, формально не объявляя процесс закрытым, запрещать журналистам передавать показания свидетелей.

Следующее заседание по «делу Денисова» назначено на 7 марта.