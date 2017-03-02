Барнаульский суд настаивает, что прессу не отлучали от «дела Денисова»

03.03.2017 16:32
В Железнодорожном суде Барнаула подтвердили, что заседания по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны остаются открытыми, в том числе и для прессы. Об этом пишет «ПолитСибРу» со ссылкой на ответ суда по отправленному ранее запросу.
«Представители средств массовой информации имеют право присутствовать в судебном заседании, в письменной форме или с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства, для чего не требуется уведомлять суд или получать специальное разрешение», - говорится в документе. В ответе также уточняется, что вопросы, связанные соблюдением регламента и порядка в судебном заседании, относятся к компетенции судьи, председательствующего по делу. Особо отмечается, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а также трансляция по радио, телевидению, в Интернет хода судебного разбирательства могут осуществляться только с разрешения судьи. Заявление с просьбой о проведении съемки можно направить через приемную суда или по электронной почте. Оно будет рассмотрено на судебном заседании с учетом мнения участников процесса.
Напомним, ранее по ходатайству адвокатов подзащитных на заседаниях запретили вести фото-, видео- и аудиозапись заседаний. Это было связано с тем, что супруга обвиняемого Татьяна Денисова, по версии следствия - соучастница преступления, заявила, что из-за публикаций в СМИ ей стало плохо. Женщина заплакала и добавила, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, журналисты разглашают конфиденциальную информацию. На очередном заседании суда 1 марта судья попросила прессу удалиться из зала.
По словам адвоката обвиняемого Андрея Лихторовича, это решение связано с тем, что ряд СМИ прямо нарушили запрет судьи Надежды Первухиной не публиковать показания свидетелей. Это якобы могло повлиять на позицию еще не допрошенных по уголовному делу, что привело бы к искажению объективности процесса в целом. Между тем среди самих юристов нет однозначного мнения по поводу того, имеет ли право суд, формально не объявляя процесс закрытым, запрещать журналистам передавать показания свидетелей.
Следующее заседание по «делу Денисова» назначено на 7 марта.
03.03.2017 16:54
03.03.2017 18:00
03.03.2017 18:40
03.03.2017 20:02
Но все хотелки "как лучше" у нас сами знаете, чем оборачиваются. Так и в этот раз - общественность, наблюдающая за процессом по публикациям в СМИ, немедленно усомнилась в объективности суда. А в преддверии предстоящих выборов и объявленной в этой связи борьбы с коррупцией во власти это никому не выгодно. Так что попытки закрыть суд от общественности скорей принесут подсудимым вред, чем пользу.
03.03.2017 23:39
...по делу бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны остаются открытыми, ... не был, не знаю,
а вот то что ФЕМИДА слепа подтверждает ответ
и.о. руководителя Славгородского МСО СУ СК РФ по АК п/п-ка юстиции г-на Березовенко М Г, от 01 03 17г №239-345-16 по Приговору от 29 11 2008г дело №1-225/2008г судьи Славгородского городского суда Алтайского края Филипповой Ольги Аркадьевны с участием государственного обвинителя: зам прокурора Котлярова Романа Юрьевича
Лидер ОПГ имея третью ходку / судимая полагаю до этой даты, 12 10 2007г осуждена второй раз на 6 лет/
осуждена в третий раз уже по 4-м эпизодам по ч.1 ст 30 УК РФ и п.п. «а» «г» ч.3 ст 2281 УК РФ ... "приговорена" к наказанию в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.... вернули 120гр нарко золота... / а Валя и некто Метель были понятыми и видели это золото/ и конечно ч/з несколько месяцев вышла на свободу...
так вот, п/п-к юстиции г-н Березовенко М Г утверждает, что состава преступления между Филипповой и Котляровым нет, моих доводов о преступлении по ст 305 УК РФ ...не хватает... обращайся по ст 125 УПК в суд.
Пришлось выполнить эту рекомендацию, 03 03 17г подал жалобу в суд, вот только Говоруна-гаранта конституции Путина жалко, полагаю не ведает, что говорит:
должности "Мы и дальше будем самым серьезным образом, повторяю еще раз, вне зависимости от должности / полагаю и судей тоже/ и партийной принадлежности, с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом знают",
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.