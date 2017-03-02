Жители алтайского села оказались на «сухпайке» перед запуском новой скважины

Часть жителей села Парфеново в Топчихинском районе Алтайского края вторые сутки вынуждены обходиться без воды из-за коммунальной аварии. Однако возмущение стойких сельчан вызвала даже не сама ситуация, а то, что в феврале текущего года в эфире региональных телеканалов прозвучало сообщение о включении их населенного пункта в краевую программу «Сто скважин». При этом им приходится довольствоваться одной полноценно функционирующей водонапорной башней. Своей проблемой они поделились беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс».

Со слов жителей Парфенова, в сюжете «Вестей 22» они услышали о том, что по указанной краевой программе их село также получило новую скважину наряду с проблемным селом Чистюнька. Однако они уверяют, что в населенном пункте водопроводная система 1961 года постройки, а потому состояние ее довольно ветхое и давно требует проведения ремонта, и никакой скважины пока так и не появилось. «Мы не можем обвинять председателя сельсовета или кого-то еще в том, что водная система старая и сильно изношенная, все прекрасно это понимают. Дело в другом - по телевизору мы слышим, что у нас тут новые скважины бурят, а на самом деле, работает одна. Мы боимся что до весны оставшиеся три, которыми население не пользуется, могут заилиться и вовсе выйдут из строя. Что нам тогда делать с огородами, с хозяйством? Ведь село сейчас живет только за счет них - работы ни у кого нет», - возмущаются парфеновцы.

В свою очередь председатель села Валерий Субочев в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» заверил, что проблема не так глобальна, как ее преподносят его односельчане. «Проблемы с водоснабжением действительно наблюдаются в нескольких переулках из-за коммунального порыва, который рабочие к концу дни должны устранить. Ранее сделать это не представлялось возможным, поскольку из-за каждодневных буранов намело большое количество снега, нам пришлось обратиться в местное сельхозпредприятие, которое одолжило нам трактор. Как только техника прочистила подъезд к месту порыва, специалисты приступили к устранению», - пояснил г-н Субочев.

Он также отметил, что жители лукавят относительно того, что в селе функционирует только одна скважина. «У нас на данный момент работает одна маленькая башня, которая обслуживает небольшой участок, и одна большая, на которую ложится основная работа. Две пришлось пока закольцевать. На одной из них сломался насос, мы пытались установить новые, но они периодически сгорали. Необходимо привезти из райцентра специальную буровую установку, чтобы пробить скважину и вытащить старый насос, а также то, чем она забита. Но поскольку погода пока не устаканилась, придется дожидаться середины марта, и только потом решать данную проблему. Уверен, что после этого проблем с водоснабжением не будет. Я сам родился, вырос и всю жизнь живу в селе Парфеново, поэтому в моих интересах в первую очередь делать все, чтобы проблем с водой ни у кого не было», - заверил председатель сельсовета. Он также добавил, что пока о бурении новой скважины речи не ведется. Проектно-сметная документация на нее лежит в сельсовете уже несколько лет. Однако средств на воплощение проекта просто не поступало.