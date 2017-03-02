Прыжки на месте: реальная зарплата снизилась в Алтайском крае за 2016 год

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае в 2016 году составила 21 185 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5,5 %, или 1095 рублей. Тем не менее это не помешало региону занять свое обычное 12-ое место в СФО, лишь немного сократив разрыв (до 2800 рублей) с предпоследней по этому показателю Республикой Алтай.

Примечательно, что еще по итогам 11 месяцев средняя зарплата в регионе равнялась 20 486 рублям, резкий рост в конце года объясняется, вероятно, выплатой премий и бонусов. При этом за декабрь зарплата в крае и вовсе составила неплохие даже по меркам СФО 27 208 рублей.

Как следует из материалов статведомства, больше всего в прошлом году в Алтайском крае получали, прогнозируемо, работники финансового сектора — 40 391 рубль. На втором месте находятся занятые в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности, а также соцстрахования — 33 911 рублей. Замыкают тройку трудящиеся над добычей полезных ископаемых - 32 261 рубль. Аутсайдерами являются работники гостинично-ресторанного комплекса - 12 682 рубля и рыболовства — 13 225 рублей. Также ниже среднего по региону получали работники, связанные с организацией отдыха и развлечений, культуры и спорта - 13 913 рублей.

Если брать относительные показатели, то на первый взгляд удивительно, что номинальная зарплата упала только у двух категорий. Это работники водного транспорта (- 18,7 %, до 17 404 рублей) и все те же рыболовы (- 13,6 %, до 13 225 рублей). Остальные сферы деятельности показали стабильный рост. Что касается ведущих отраслей региональной экономики, то лучше всего здесь обстояло дело в строительстве (109,8 %), обрабатывающих производствах (108,7 %), производстве и распределении электроэнергии газа и воды (108,7 %), добыче полезных ископаемых (108,4 %), сельском хозяйстве (106,3 %). А вот показатели в бюджетной сфере были скромнее: в образовании зарплаты увеличились на 3,1 %, в здравоохранении – на 6,5%.

В отличие от номинальной, реальная зарплата в крае по итогам 2016 года упала на 1,6 %. Всего к концу прошлого года в Алтайском крае среднесписочная численность работников составляла 618 112 человек.

Наиболее высокий уровень зарплаты из субъектов СФО за 2016 год зарегистрирован в Красноярском крае (38 361 рубль), Томской (35 459 рублей) и Иркутской (34 907) областях, Забайкальском крае (32 785) и Хакасии (32 310). Эти данные во многом объясняются особенностями отраслевой структуры экономики даных территорий и величиной применяемого районного коэффициента. В арьергарде помимо Алтайского края (21 185) и Республики Алтай (23 976 рублей) расположилась также Омская область (28 465 рублей). Средний показатель по СФО равен 31 383 рублям.