От Летова до «красного руля»: алтайский думец Сергей Шаргунов побеседовал с «Банкфаксом» у «барьера» крайкома

Писатель Сергей Шаргунов – единственный из нынешних депутатов Госдумы от Алтайского края, который до сих пор не был в полной мере знаком жителям региона. 3 марта он приехал в край, чтобы встретиться с избирателями и пообщаться с журналистами в рамках пресс-конференции в Алтайском крайкоме КПРФ. Несмотря на подчеркнутое желание крайкома оградить г-на Шаргунова от общения с корреспондентом ИА «Банкфакс», с депутатом удалось пообщаться лично.

На встречу с г-ном Шаргуновым пришли желавшие познакомиться с ним журналисты, а также общественники, в том числе писатель Анатолий Кириллин, который вывел депутата на «профильный» диалог о литературе. Не обошлось и без тех, кто счел необходимым передать депутату свои многостраничные труды на тему «как нам обустроить Россию». ИА «Банкфакс» изначально обговорило с функционерами КПРФ вопрос проведения интервью со спикером, и идея получила одобрение. Однако в итоге руководство реготделения КПРФ всеми силами попыталось оградить его от контактов с БФ. Благодаря личной воле самого Сергея Шаргунова, удалось задать ему несколько вопросов, хоть и под «надзором» руководства крайкома.

На официальной части, которая проходила в зале краевого комитета КПРФ, под пристальными взглядами «вождя революции» с портретов, г-н Шаргунов попытался подробно ответить на большинство вопросов пришедших, которые зачастую касались конкретных и бытовых проблем, и потому в лучшем виде смотрелись бы на личном приеме. По общим темам он часто отвечал достаточно коротко и отсылал журналистов за подробностями к своим публикациям в различных СМИ и даже к художественным произведениям. Образ молодого и именитого писателя, очевидно вписанного в современную действительность, диссонировал со знаменами советской эпохи, развешанными на стенах. Депутат строил свои ответы, как истинный интеллигент, поддерживающий «красных». Пусть исторический опыт и противится такому союзу.

К примеру, с г-ном Кириллиным он обсудил состояние литературы в России, а также порассуждал о проблеме сосуществования писателей разных формаций. В том числе он рассказал, почему пошел в комитет по международным делам ГД, а не в комитет по культуре. По его словам, даже на нынешнем месте он может заниматься творчеством и даже курировать культурные проекты в регионах при поддержке более известных коллег. Этим приходится заниматься, потому что литературный процесс в России сейчас в упадке. «Беда в том, что интерес-то, может, не пропадает. Но утрачивается значимость литературы как таковой. Должны быть программы по телевидению, премии, какой-то большой журнал, где будет появляться яркая проза и поэзия… Должна быть государственная воля. И смогли бы сделать. Но пока – увы. Хотя, для меня это приоритет», – резюмировал свой достаточно обширный диалог с г-ном Кириллиным Сергей Шаргунов.

Депутат рассказал и о том, что пытается хотя бы через свое творчество сохранять контакт с избирателями, даже если не удается пообщаться с ними лично. По его мнению, народные избранники вообще должны быть открыты перед общественностью, в том числе в соцсетях, где сам он активно присутствует. «К сожалению, многие мои коллеги – достойные и хорошие люди – не понимают важности связи с людьми. Причем связи открытой и гласной. Но эта проблема – проблема оторванности от граждан – вопрос уже скорее для психоаналитиков. Многие депутаты тоже, как и я, пишут запросы, но сама идея отчетности власти пропала», – считает депутат.

По той же причине он идет и на телешоу, которые многим избирателям кажутся недостойными его уровня. «Да, я иду на эти эфиры, потому что чувствую поддержку моей позиции миллионов людей. Но с другой стороны это все совершенно неправильно – у нас не обсуждаются внутренние темы проблемы. И бесконечно говорить про Сирию и Трампа – значит постоянно заслонять внимание телезрителей. Но люди живут не только перед телеэкраном. Они еще ходят по улицам, в магазины, оплачивают квитанции и видят, что происходит на самом деле», – считает г-н Шаргунов.

Также он рассказал о законотворческой работе в Думе. Так, некоторые из законопроектов в свое время заставили его фактически пойти против мнения фракции КПРФ в Госдуме, в которой он состоит. В частности, г-н Шаргунов является одним из двух депутатов, проголосовавших против закона о декриминализации семейных побоев, хотя фракция решила воздержаться по данному вопросу. Сейчас он готовит законопроект об исчислении срока содержания в СИЗО, каждый день которого по его задумке шел бы в «зачет» двух дней в колонии. По его мнению, это гуманизирующая норма, поскольку условия в изоляторах намного хуже, чем в местах отбывания наказания.

Он высказался и по животрепещущей для него теме – ситуации в Донбассе, за которой пристально следит уже много лет. По его мнению, многие депутаты и представители власти просто не имеют решимости и собственного мнения для того, чтобы окончательно хотя бы обозначить проблему. «Недавно я там побывал и у меня родился рассказ «Донбасс и Дума: кровь и кисель». Знаете, в Думе очень много пьют киселя из разных ягод – такого тягучего. Я вышел на трибуну и говорил о том, что тысячи людей уже погибли. Может, хотя бы создать межфракционную группу «Друзей Донбасса»? Но вы же понимаете, без отмашки все букашки. Многие депутаты держат нос по ветру. Уверен, если бы Крым не присоединили, сейчас многие из них ходили бы на «Воскресный вечер» и говорили бы: «Хорошо, что мы туда не полезли, там же крымские татары, это пороховая бочка, пусть сами разбираются». И полыхал бы Гурзуф, и кровь была бы на пляже Ялты. Очень мало истинных патриотов, многие переобуваются прямо в воздухе, становясь из рьяных демократов рьяными же державниками, до этого будучи не менее рьяными коммунистами», – посетовал г-н Шаргунов.

Мнение, которое красной нитью прошло через его беседу с журналистами – нынешняя Госдума очень зависима от чужой воли, она недостаточно самостоятельна в принятии решений. Об этом говорят многие озвученные примеры, и в одиночку или даже ограниченной группой депутатов с этим не справиться. Единственное, что остается делать – решать конкретные проблемы в рамках своих полномочий.

Для россиян же сейчас главное – не забывать идею объединения, которая сопровождала и события 1993 года, и присоединение Крыма. «Когда люди видят рядом советский и имперский флаги, не должно возникать противоречия. Потому что ценности-то у них общие. В том числе и идея социальной справедливости», – завершил пресс-конференцию Сергей Шаргунов.

Пять вопросов БФ для Сергея Шаргунова:

- Сергей Александрович, вы не состоите в КПРФ, однако избрались от партии и входите во фракцию коммунистов. Есть ли у вас реальное желание, чтобы КПРФ пришла к власти в России?

- Я всегда поддерживал патриотические силы. А КПРФ поддерживали многие – от сибиряка, русского писателя Валентина Распутина до сибиряка, рок-музыканта Егора Летова. Это всегда были мои ориентиры. И во время восстания Дома Советов в 1993 году я там был. А в 1996 году пришел в штаб Зюганова и был самым молодым его доверенным лицом.

Имя моей партии – Россия. И я выступаю за то, чтобы созидательные патриотические силы поменяли курс страны. Россия должна быть социальным государством, нам нужно правительство созидания, которое будет заниматься промышленностью, сельским хозяйством, нам нужен пересмотр итогов приватизации, прогрессивная шкала налогообложения… Надо прищучить олигархов, когда мы видим очередную яхту в то время, как не можем найти смешные в общем масштабе деньги для поддержки наших стариков, для газификации. Вот обсуждали недавно тему «детей войны». Ну поддержите совсем уже немолодых людей!

Просто надо собирать всех адекватных людей, которым дорога наша страна. И дело не в том, партийные они или беспартийные. И во фракции есть такие люди кроме меня – ученый Олег Смолин или лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

Я верю, что лево-патриотические силы восторжествуют в перспективе. Либо, к сожалению, нас ждут тяжелые последствия страшного, катастрофического расслоения. Когда 1 % контролирует 90 % ресурсов.

Я надеюсь на обновление патриотического движения. И я очень рад, что – это не комплимент, так и есть – Мария Прусакова рулит организацией. В своих прекрасных и крепких руках держит «красный руль» партии на Алтае.

- Вы избирались в Госдуму в первую очередь как общественник и писатель, а в итоге попали в серьезную политическую «тусовку». Насколько нынешняя Госдума соответствует представлениям, с которыми вы баллотировались?

- Нет разочарования, потому что не было очарования. В Государственной Думе хватает грамотных специалистов в законотворчестве, бюджетной сфере, промышленности, сельском хозяйстве. Одновременно с этим удручает предсказуемость многих решений. В этом смысле создается впечатление, что депутаты живут на какой-то далекой планете, типа Нибиру. А остальные здесь, на этой грешной, несчастной Земле. Задача в том, чтобы делом доказывать связь с людьми. Ради конкретных действий для людей, которые я могу совершить как депутат, я и избирался.

- Вы избирались от четырех совершенно разных регионов – национальных республик (Алтай, Хакасия, Тыва) и Алтайского края. В то же время вы здесь никогда не жили. Как удается быть в курсе проблем и чем Алтайский край отличается от других регионов вашего округа?

- Моя обязанность – без выходных и отпусков заниматься своими избирателями. Обращаются люди со всей страны, но приоритет, конечно, мои избиратели. Сейчас, приехав сюда, я собираюсь поднять еще десятки новых дел, в том числе для запросов. Чтобы на федеральном уровне добиваться справедливости. Я надеюсь, что будет много новых спасенных. Например, женщина пришла, ее с детьми лишают единственного жилья.

Вообще мне достались, конечно, красивейшие регионы в стране. Алтайский край – регион очень интересный, со своей спецификой, большой историей, которая требует пытливого и вдумчивого отношения. Местные историки-краеведы через разные источники, в том числе архивы и разного рода книги, позволили мне глубже понять биографию и судьбу края.

Здесь есть особый казачий характер. Он чувствуется в людях. Это и стойкость, и мужество, и твердость. И в то же время душевная широта. На самом деле обидно становится за Алтай. Потому что такая красивая, такая богатая земля, и столько бед. Не хотелось бы мазать все черной краской – есть и положительные примеры. Да и не все зависит от местных чиновников – что-то связано с распределением бюджетных средств. И тем не менее – это на пользу всем – хотелось бы привлечь внимание страны к тому, что происходит здесь. Чтобы не было ощущения, что на Алтай деньги выделяют по остаточному принципу. Что Алтай вспоминают в последнюю очередь. А такое впечатление, к сожалению, иногда возникает.

- Возможно, слышали историю о том, как женщину из алтайского села осудили к условному сроку за репост в соцсети сообщения о возможном выходе Сибири из состава России. Как вы относитесь к тому, что регионы иногда требуют большей самостоятельности?

- Здесь нужно понимать, о чем речь. Что касается справедливого распределения бюджетных средств – это абсолютно оправданные призывы. Идея же расчленения России, конечно, вызывает мое категорическое неприятие. Но в то же время вызывает неприятие и карательная практика, когда за лайки, перепосты, за то, что человек нажал сердечко не под тем постом или добавил в плейлист не ту песню, начинают карать. Очень часто это относится к молодым, неопытным людям, студентам… И ко мне обращаются такие люди. Был парень – один из 45 тысяч, который лайкнул некий демотиватор. Надо было набраться особых фантазий, чтобы трактовать его как что-то разжигающее. Там Александр Сергеевич Пушкин был и сюжет как раз больше за дружбу народов. Но интерпретировали и приговорили к колонии-поселению.

Конечно, это хрень какая-то. Даже если девушка была неправа, это не повод приговаривать. Я дальше пойду: я считаю, что 282 статья УК избыточна.

- Сейчас вы пишете какое-нибудь масштабное произведение – повесть или роман? Ваши поездки по избирательному округу дают новые сюжеты, новых героев?

- Сейчас я завершаю семейно-историческую повесть, связанную с темой гражданской войны. Она называется «Родина-ложка». Надеюсь, выйдет скоро в одном из литературных журналов и будет основой новой книги. Кроме того, уже в наметках приступаю к новому роману.

Знаете, у Максима Горького был цикл рассказов «По Руси». Жизнь людей во всей красе, достоверности и во всем трагизме предстает каждый день. И через кричащие письма, и через поездки, и через прием ходоков. Это и есть то самое народничество, которое определяло суть и характер русской литературы.

Сегодня мы встречались с председателем Алтайского Заксобрания Александром Романенко. Возникла идея организовать презентацию новой книги, нового сборника в Алтайском крае и литературный фестиваль. Это было бы интересным надполитическим событием для всего региона. Думаю, устроим в июне.