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Главная Лента новостей Пропавшая полгода назад 17-летняя девушка с Алтая путешествует с дальнобойщиками?

Пропавшая полгода назад 17-летняя девушка с Алтая путешествует с дальнобойщиками?

06.03.2017 08:32

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Алтайского края Екатерину Воропаеву. Девушка покинула родное село в августе прошлого года и семья до сих пор не знает о ее местонахождении, следует из сообщения правоохранителей.

По данным полиции, пропавшая ушла из дома в поселке Тальменка еще 3 августа 2016 года. В последний раз ее видели спустя неделю после исчезновения на территории Ленинского района Новосибирска у кафе «Улыбка», где располагается стоянка дальнобойщиков. Сотрудники полиции полагают, что алтайская сельчанка может передвигаться по разным регионам России с водителями-дальнобойщиками. Правоохранители уточняют, что пропавшей на вид 17-18 лет, рост девушки 160 см, она имеет среднее телосложение, темные волосы до плеч и голубые глаза. В день исчезновения на ней были рубашка темно-синего цвета, темно-синие брюки и светлые кроссовки.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8 913 795 10 47.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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Комментарий

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Комментариев 8
Продам мопед. Мопед немой.

06.03.2017 09:13

Повезло дивчине. Свет повидает хоть так, не всю же жизь прозябать в Тальменке.
Чувак

06.03.2017 09:22

раён то большой, чо уж прямо прозябать. ыкатайся с дальнобоями по раёну от свинофермы до репродуктора кпримеру
Как там раньше то пелось

06.03.2017 11:06

нам не надо Жигули и не надо Волгу , лишь был - на 33 и стоял - по долгу
ВИДНО, ЧТО ГАЙДАРО КОМСОМОЛКА !??

06.03.2017 14:34

С дальнебойными взглядами в рыночную економику. Может и стать КУМОЙ!?
кум

06.03.2017 17:03

ВИДНО, ЧТО ГАЙДАРО КОМСОМОЛКА !?? писал(а):
С дальнебойными взглядами в рыночную економику. Может и стать КУМОЙ!?


Завидуешь, Наташка? Ее хоть дальнобои притирают. А тебя с твоей страшной физией и жырной фигуркой только самый последний бомж может захотеть.
ТАЙ НЭ ПРИБЕДНЯЙСЕ КУМЭ !! ТЫ ШО САБИ СЧИТАЕШЬ !??

06.03.2017 17:41

БАНДЕРОЙ, и ЗНАЧИТ ПОСЛИДНИМ БОМЖАРОЙ ЯК ЮЩЕНКО?? НИ ПРИБЕДНЯСЕ КУМЭ, ТЫ У МЕНЭ ПРЕДПОСЛИДНИЙ..... ЧУЕШЬ МАЙДАННЫМ ШНОБЕЛЕМ??
Мистер Вульф

06.03.2017 21:05

я НА сЕВЕРЕ БЫЛА - ЗОЛОТО КОПАЛА?
Олег

07.03.2017 00:39

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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