06.03.2017 08:32
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Алтайского края Екатерину Воропаеву. Девушка покинула родное село в августе прошлого года и семья до сих пор не знает о ее местонахождении, следует из сообщения правоохранителей.
По данным полиции, пропавшая ушла из дома в поселке Тальменка еще 3 августа 2016 года. В последний раз ее видели спустя неделю после исчезновения на территории Ленинского района Новосибирска у кафе «Улыбка», где располагается стоянка дальнобойщиков. Сотрудники полиции полагают, что алтайская сельчанка может передвигаться по разным регионам России с водителями-дальнобойщиками. Правоохранители уточняют, что пропавшей на вид 17-18 лет, рост девушки 160 см, она имеет среднее телосложение, темные волосы до плеч и голубые глаза. В день исчезновения на ней были рубашка темно-синего цвета, темно-синие брюки и светлые кроссовки.
Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8 913 795 10 47.
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
06.03.2017 09:13
06.03.2017 09:22
06.03.2017 11:06
06.03.2017 14:34
06.03.2017 17:03
Завидуешь, Наташка? Ее хоть дальнобои притирают. А тебя с твоей страшной физией и жырной фигуркой только самый последний бомж может захотеть.
06.03.2017 17:41
06.03.2017 21:05
07.03.2017 00:39
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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