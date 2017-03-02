Пропавшая полгода назад 17-летняя девушка с Алтая путешествует с дальнобойщиками?

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Алтайского края Екатерину Воропаеву. Девушка покинула родное село в августе прошлого года и семья до сих пор не знает о ее местонахождении, следует из сообщения правоохранителей.

По данным полиции, пропавшая ушла из дома в поселке Тальменка еще 3 августа 2016 года. В последний раз ее видели спустя неделю после исчезновения на территории Ленинского района Новосибирска у кафе «Улыбка», где располагается стоянка дальнобойщиков. Сотрудники полиции полагают, что алтайская сельчанка может передвигаться по разным регионам России с водителями-дальнобойщиками. Правоохранители уточняют, что пропавшей на вид 17-18 лет, рост девушки 160 см, она имеет среднее телосложение, темные волосы до плеч и голубые глаза. В день исчезновения на ней были рубашка темно-синего цвета, темно-синие брюки и светлые кроссовки.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8 913 795 10 47.