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Главная Лента новостей Несколько гектаров «незаконнорожденных» свалок «размели» в Барнауле

Несколько гектаров «незаконнорожденных» свалок «размели» в Барнауле

06.03.2017 09:04

Администрация Барнаула на своем сайте заявила, что на данный момент с подачи регионального Минприроды ликвидировали 76 % обнаруженных в прошлом году в городе незаконных свалок. Опасение специалистов вызывает тот факт, что их общая площадь огромна - она составляла 3 га, информирует пресс-центр города.

По данным источника, за прошедший год в черте Барнаула зафиксировали 26 несанкционированных свалок, из них ликвидировали - 20. В настоящее время над указанной проблемой работают пять инспекторов Минприроды края, которые выявляют несанкционированные свалки, места слива жидких бытовых отходов, незаконные отвалы снега, мойки автомобилей в водоохранной зоне. Кроме специалистов Минприроды, экологическую ситуацию мониторят представители Росприроднадзора (в водоохраной зоне), Роспотребнадзора (в черте города), Россельхознадзора (на землях сельхозназначения), а также отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула. После того, как специалисты обнаружат несанкционированную свалку, ведутся поиски владельца земельного участка, с которым и решается вопрос по ликвидации. Чиновники подчеркивают, что активная работа по охране окружающей среды проводилась и в предыдущие годы. Как отметил начальник отдела экологического надзора Минприроды края Виталий Клименко: «Это не Год экологии. Мы бы делали все то же самое, если бы год посвятили другой теме. Как вели эту работу, так и будем продолжать вести».

Между тем жители Барнаула буквально на прошлой неделе жаловались, что неизвестные незаконно вывозят большие объемы снега к придомовым территориям. Так, пресс-секретарь реготделения ПАРНАС Эвелина Писклова несколько дней назад опубликовала в Facebook призыв к общественности и чиновникам разобраться с указанной проблемой на пустыре между коттеджным поселком Солнечная поляна и кварталом «Дружный». «Там организовали полигон для вывоза снега? В день по 20 «КамАЗов» минимум выгружается... Потом, когда пару кварталов смоет, опять скажут, что в «Леруа Мерлен» кто-то краны не закрыл или в «Ленте» неудачно смыли», - возмутилась общественница. Однако в пресс-центре городской администрации оперативно прокомментировать данное сообщение ИА «Банкфакс» так и не смогли.

Справка:

В Барнауле ртутьсодержащие отходы и энергосберегающие лампы можно сдать в ООО «Региональный институт экологической безопасности» (проспект Космонавтов, 14/15), ООО «Эко-Партнер» (улица Пролетарская,  64, офис 409), ООО «ТерИК» (улица Попова, 183). Контейнеры для ртутьсодержащих ламп установлены на улицах Попова, 79«а», Сухэ-Батора, 9, Попова, 192«а», Балтийская, 56«а», Сергея Семенова, 11, Лазурная, 15, Юрина, 204«в», Северо-Западная, 230б, Малахова, 118«б», Попова, 104. Кроме того, каждую последнюю субботу месяца ртутьсодержащие отходы можно сдать у магазина строительных материалов «Прораб» по адресу проспект Космонавтов,8/2. Эти акции проводят отдел по охране окружающей среды администрации города и НКО «Мусора больше нет». Отработанные батарейки принимают на первом этаже в здании Минприроды края по улице Чкалова, 230.

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Комментарий

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Комментариев 1
Олег

07.03.2017 00:34

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
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