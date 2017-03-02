Несколько гектаров «незаконнорожденных» свалок «размели» в Барнауле

Администрация Барнаула на своем сайте заявила, что на данный момент с подачи регионального Минприроды ликвидировали 76 % обнаруженных в прошлом году в городе незаконных свалок. Опасение специалистов вызывает тот факт, что их общая площадь огромна - она составляла 3 га, информирует пресс-центр города.

По данным источника, за прошедший год в черте Барнаула зафиксировали 26 несанкционированных свалок, из них ликвидировали - 20. В настоящее время над указанной проблемой работают пять инспекторов Минприроды края, которые выявляют несанкционированные свалки, места слива жидких бытовых отходов, незаконные отвалы снега, мойки автомобилей в водоохранной зоне. Кроме специалистов Минприроды, экологическую ситуацию мониторят представители Росприроднадзора (в водоохраной зоне), Роспотребнадзора (в черте города), Россельхознадзора (на землях сельхозназначения), а также отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула. После того, как специалисты обнаружат несанкционированную свалку, ведутся поиски владельца земельного участка, с которым и решается вопрос по ликвидации. Чиновники подчеркивают, что активная работа по охране окружающей среды проводилась и в предыдущие годы. Как отметил начальник отдела экологического надзора Минприроды края Виталий Клименко: «Это не Год экологии. Мы бы делали все то же самое, если бы год посвятили другой теме. Как вели эту работу, так и будем продолжать вести».

Между тем жители Барнаула буквально на прошлой неделе жаловались, что неизвестные незаконно вывозят большие объемы снега к придомовым территориям. Так, пресс-секретарь реготделения ПАРНАС Эвелина Писклова несколько дней назад опубликовала в Facebook призыв к общественности и чиновникам разобраться с указанной проблемой на пустыре между коттеджным поселком Солнечная поляна и кварталом «Дружный». «Там организовали полигон для вывоза снега? В день по 20 «КамАЗов» минимум выгружается... Потом, когда пару кварталов смоет, опять скажут, что в «Леруа Мерлен» кто-то краны не закрыл или в «Ленте» неудачно смыли», - возмутилась общественница. Однако в пресс-центре городской администрации оперативно прокомментировать данное сообщение ИА «Банкфакс» так и не смогли.