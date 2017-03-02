Кредит недоверия: десятки уголовных дел возбуждены за время банкротства алтайского «Зернобанка»

Более 30 уголовных дел возбуждены за последний год в связи с банкротством алтайского «Зернобанка», у которого ЦБ РФ отозвал лицензию в конце 2015 года. Основная часть уголовно наказуемых деяний связана с выводом активов, который имел место накануне банкротства. По ряду дел расследования уже завершены, обвиняемые знакомятся с материалами, говорится в сообщении «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

Еще 20 февраля 2016 года Центробанк РФ направил в МВД и СКР заявление по ст. 159 (мошенничество), 159.5 (мошенничество в сфере страхования), 195 (неправомерные действия при банкротстве), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ. Как уточняется, ряд эпизодов связан с фактами неправомерного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим и покушения на хищение денег из фонда обязательного страхования вкладов. Из списка статей следует, что незаконные действия предпринимались непосредственно руководством финансовой организации.

21 апреля 2016 года СУ УМВД России по Барнаулу возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту неправомерного удовлетворения требований одного из кредиторов. 6 июня 2016 года банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

С 6 по 21 мая 2016 года СУ УМВД России по Барнаулу возбудило сразу 15 уголовных дел по той же статье по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физлицам. 6 июня 2016 года банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делам. 1 июля 2016 года уголовные дела соединены в одно производство.

Аналогичным образом с 18 по 21 июля 2016 года СУ УМВД России по Барнаулу возбудило 17 уголовных дел, которые 22 июля были собраны в одно производство. 22 июля обвинение в совершении 15 эпизодов по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), предъявлено заемщику, а 10 февраля 2017 года ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 той же статьи. Следствие по уголовному делу окончено, сейчас обвиняемый знакомится с материалами.

Еще одно дело возбуждено в июне по факту покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов. АСВ признано потерпевшим. Производство по уголовному делу продолжается.

12 июля 2016 года СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) в отношении директора Топчихинского филиала банка. 5 августа банк вновь признали потерпевшим и гражданским истцом. Предварительное следствие продолжается.

30 января 2017 года СУ УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делам. Производство по уголовному делу продолжается.

Отметим, что в картотеке дел Железнодорожного районного суда числится множество гражданских исков, поданных «Зернобанком» и его временной администрацией с момента отзыва лицензии. В частности, ответчиками являются ООО «Автостоп», ООО «ЗНП», ООО «Лагрон», ООО «Сибопт», ООО «Торгово-строительная компания «ХомСтрой», ООО «ТрансСэнтГрупп», ООО «Агроснабженченская компания», ООО «Амет», ООО «ТД «Лэнд», ООО «Армада» и другие, а также множество физических лиц. В большинстве случаев суд частично удовлетворял требования заявителя.

К банку же на 1 февраля 2017 года было подано 160 исков на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Уже удовлетворены требования почти на 1 млрд рублей.

Конкурсный управляющий заявил о скором начале проверки на тему преднамеренного банкротства. Если предположения подтвердятся, виновных привлекут к ответственности. По результатам проверки сделок, имеющих признаки недействительности, в Арбитражный суд Алтайского края подано 71 заявление на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Около четверти из них уже рассмотрены и удовлетворены.

Как уже сообщалось, в апреле 2016 года Генпрокуратура и МВД РФ получили материалы Центробанка о финансовых операциях в «Зернобанке», имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. Как следовало из промежуточного отчета временной администрации, кредитная организация заблаговременно готовилась к банкротству и «тасовала» кредиторов. Напомним, ЦБ РФ 24 сентября 2015 года отозвал лицензию у «Зернобанка» в связи с неудовлетворительным качеством активов. 1 декабря арбитражный суд по требованию регулятора признал «Зернобанк» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначено «Агентство по страхованию вкладов».

В конце декабря 2015 года стало известно о том, что временная администрация банка выявила 170 подозрительных сделок кредитного учреждения на сумму 2,084 млрд рублей. При этом в период с 17 августа по 24 сентября 2015 года должник совершил 44 сделки, которые заключались в период возникновения финансовых трудностей и неплатежеспособности, а по характеру и интенсивности существенно отличались от ранее совершаемых. На этом основании временная администрация в финансовом анализе сделала вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства.

К слову, президент «Зернобанка» Николай Николаев скончался в Барнауле на 57-ом году жизни в ночь с 23 на 24 февраля. Согласно справке на сайте «Банки.ру», он был основным бенефициаром кредитной организации (27,39 %). Кроме того, акциями владели Шукурулла Атабаев (12,34 %), Константин Губин, Мерген Джимбинов, Дмитрий Зайцев (по 9,57 %), Геннадий Бабаскин (5,98 %), Олег Шершнев (5,23 %), супруги Инна и Александр Левончук (совокупно 4,89 %), Любовь Ветошкина (1,58 %), Сергей Тарасов (1,55 %), Раиса Шевнина (1,39 %). Оставшаяся часть (6,25 %) распределена между акционерами-миноритариями.