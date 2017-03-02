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Главная Лента новостей Барнаульские чиновники умножат пользователей электронных проездных

Барнаульские чиновники умножат пользователей электронных проездных

06.03.2017 10:32

Пассажиров с краевыми и федеральными льготами, пользующихся общественным транспортом в Барнауле, переведут с бумажных на электронные проездные. Это произойдет, скорее всего, во II квартале 2017 года, пишет «Алтапресс» со ссылкой на городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Пока на электронные проездные перевели только городских льготников (около 11 тысяч человек). Те, кто получает краевую или федеральную льготу (таких в Барнауле порядка 67 тысяч человек), ездят как и прежде по бумажному проездному. Однако одна из основных задач системы электронных проездных в Барнауле (ЭПБ) — собрать достоверные данные о том, сколько льготников перевозит каждый конкретный перевозчик. Эта информация поможет справедливо распределять субсидии между ними. Перевести на транспортные карты всех льготников одновременно не получилось из-за бюрократических сложностей. Сейчас они почти решены, утверждают чиновники.

При этом в комитете подчеркивают, что к переводу краевых льготников на ЭПБ готовятся основательно, чтобы не повторилась история с очередями у точек продаж транспортных карт.

Напомним, с 1 декабря в краевом центре начала действовать система электронных проездных билетов. Стоимость проезда в городском электротранспорте за наличный расчет составляет 19 рублей, по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» - 18 рублей. Проезд в автобусах за наличный расчет обойдется в 20 рублей; по транспортной карте с тарифным планом «Электронный кошелек» в 19 рублей; по общегражданскому проездному (с лимитом в 50 поездок) – 18 рублей. Стоимость электронной карты для горожан составляет 100 рублей.

Ранее администрация Барнаула заявляла, что в перспективе намерена превратить карты в университетские и школьные пропуски, а также реализовать функцию оплаты других услуг, помимо транспортных.

Справка:

По итогам декабря 2016 года в Барнауле зафиксировано 6 942 320 поездок. При этом на долю городского электротранспорта пришлось 3 677 948 поездок (53 %). Транспортными картами для оплаты проезда воспользовались в 21,4 % случаев от общего числа поездок. Использовались карты «Пенсионная» – 37,4 %, «Транспортная» – 26,9 %, «Студенческая» 20,7 % и «Школьная» – 15 %.

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Комментарий

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Комментариев 1
Олег

07.03.2017 00:16

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

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