Московский эксперт в очередной раз назвал газопровод «Алтай» «страшилкой» для Европы

Газопровод «Алтай» вряд ли когда-нибудь будет построен, поскольку проект не имеет большого значения для Китая. В первую очередь эти «заявления о намерениях» нужны «Газпрому» в качестве некой «страшилки» для Европы, которая взяла курс на снижение доли потребления российских углеводородов. Такое мнение уже в очередной раз озвучил директор Института энергетической политики Владимир Милов на международном форуме «Сибирский Давос» в Барнауле, запись его выступления доступна на сервисе Ustream.

Г-н Милов обнародовал в Алтайском крае доклад, посвященный специфике и прогнозам развития энергетики разных видов в мире. В частности, он отметил, что атомная и угольная энергетика умирают, хотя последняя еще способна сыграть в мире серьезную роль, в том числе в развивающихся государствах. Мир в ближайшие годы в основном будет использовать природный газ («догоняющие» государства), а также возобновляемые источники энергии (развитые государства).

В рамках сессии вопросов и ответов спикер рассказал о том, как идея строительства газопровода «Алтай» выглядит в 2017 году — почти через 15 лет после того, как она впервые была озвучена. По его заявлению, за последние два года ничего не изменилось. «Газопровода «Алтай» не будет. Я думаю, этот вопрос был закрыт, когда в июне прошлого года глава CNPC — китайской нефтегазовой корпорации — приезжал на Санкт-Петербургский экономический форум, и его там об этом спросили. А перед этим «Газпром» опубликовал сообщение, что они якобы с CNPC подписали предварительный контракт на основные условия поставки по газопроводу «Алтай» 30 млрд куб. м в год. Так вот, глава CNPC Вань Илинь в интервью сказал: «Вы знаете, я узнал об этом контракте впервые из прессы. Думаю, после этого можно закрывать разговор», — считает Владимир Милов.

Он напомнил, что придерживается такого мнения уже много лет и все последние события лишь подтверждают его точку зрения о том, что «Алтай» — чисто рекламный продукт. «Газпром» искусственно заинтересован в нагнетании «пиаровской» реальности вокруг этого проекта для того, чтобы, грубо говоря, показать европейцам «кузькину мать». То есть, сказать: если вы будете плохо себя вести, мы в Китай уйдем. Почему это важно? Потому что «Сила Сибири» будет поставлять газ из восточносибирских месторождений, она никак не связана с основной системой «Газпрома». А если, допустим, будет построен «Алтай», то это значит, что можно западносибирские объемы поставлять не в Европу, а взять и перебросить их в Китай. Европейцы на это очень нервно реагируют. У нас с некоторого времени начальство очень любит щекотать им нервы, идет такая игра нервов», — сказал г-н Милов.

В качестве дополнительного аргумента он привел чисто умозрительный и логичный факт. «Подойдите не к политической, а к физической карте, где «рыженьким» нарисованы высоты. Посмотрите с другой стороны — не с нашей. «Газпром» говорит: «Мы будем рубить туннели, горы, за ценой не постоим...» А вы подойдите с китайской стороны. Насколько там все темно-темно рыженькое, и до какой степени там нет инфраструктуры. Вы думаете, китайцы тоже такое идиоты, что будут рубить туннели за безумные деньги? Нет, они этого делать не будут. Потому что чтобы этот газ довести до ближайшего транспортного хаба, нужно столько потратить, что это просто нереальный разговор», — резюмировал Владимир Милов.

Напомним, «Газпром» 15 февраля заявил о начале нового раунда переговоров с китайской монополией CNPC по трубопроводным поставкам газа. Причем упор в диалоге будет сделан на поставках с Сахалина, для которых уже частично готова инфраструктура. Газопровод «Алтай» в сообщении компании практически не упоминается и, как подтвердилось в очередной раз, тема его строительства становится все менее актуальной.

Напомним, «западный маршрут» — «Алтай» — предусматривает поставку 30 млрд куб. м газа по трубопроводу из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край и Республику Алтай на северо-запад Китая в течение 30 лет. Для этой цели предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы через «два Алтая».

Переговоры о поставках ведутся уже более 10 лет, однако до сих пор значимого прогресса нет, в том числе потому, что в северо-западных провинциях Китая такое большое количество газа просто негде использовать. В начале июня 2016 года стало известно, что переговоры о поставке российского газа в Китай по западному — алтайскому маршруту явно далеки от завершения. Глава китайской CNPC Ван Илинь 2 июня де-факто дезавуировал регулярные заявления «Газпрома» о согласовании объемов поставок, заявив, что цифру в 30 млрд куб. м в год он знает лишь из прессы. Тогда эксперты утверждали, что переговоры по проекту существенно не продвинулись вперед с ситуации середины 2000-х годов. Однако с российской стороны регулярно звучат заявления о скором соглашении по проекту.