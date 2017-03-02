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Главная Лента новостей Образование «по-новенькому»: четвероклассников алтайской школы оставляют за старших

Образование «по-новенькому»: четвероклассников алтайской школы оставляют за старших

06.03.2017 11:31

Жители села Новенькое Локтевского района опасаются, что из-за процесса оптимизации в сфере образования в ближайшее время их дети останутся без школы. За знаниями они будут вынуждены ездить в соседний поселок Ремовский, который расположен на удалении 12 км. С просьбой уберечь школьников от подобной участи и разобраться в ситуации люди обратились к алтайским эсерам.

Как следует из обращения местных жителей, численность населения у них не так мала и составляет 467 человек, из них 32 - учащиеся МБОУ «Новенская СОШ». Сельчане утверждают, что уже в текущем учебном году учеников 7-9 классов три раза в неделю возят на занятия в Ремовский. По мнению родителей школьников, это нарушает режим дня их детей, у которых много времени уходит на дорогу до образовательного учреждения. У них не остается возможности поучаствовать в каких-либо культурных мероприятиях. Кроме того, сама дорога, связывающая населенные пункты, оставляет желать лучшего - весной ее размывает водой, а зимой засыпает снегом. Дети испытывают физическую усталость, недосыпают.

Несмотря на все доводы, районная администрация приняла решение с будущего учебного года реорганизовать новенскую школу и сделать ее филиалом ремовской. Это значит, что с сентября 2017 года ученики 5-9 классов будут получать образование в соседнем поселке. Начальные классы в селе решили оставить. Однако сами сельчане уверены, что это явление временное, и школу вовсе скоро закроют. Поэтому они решили обратиться за помощью к депутату Госдумы РФ Александру Терентьеву.

Между тем в комитете по образованию администрации Локтевского района ИА «Банкфакс» пояснили, что панику поднимать не стоит, поскольку полностью закрывать школу в Новеньком никто не планирует. По словам главного специалиста комитета Валентины Белецкой, в целях оптимизации и сокращения количества юридических лиц приняли решение реорганизовать учебное заведение и сделать его филиалом МБОУ «Ремовская СОШ». Это значит, что обучаться в селе останутся 11 детей, а остальных будут доставлять в новую школу. При этом пять педагогов и пять сотрудников из числа технического персонала будут трудоустроены. Преподавателей-предметников переведут на работу в Ремовский, учителя начальных классов останутся в родной школе, как и уборщицы со сторожами, у которых объем работ должен остаться прежним. Дело в том, что в помещение новенской школы решили перевести местный ФАП, а также сельсовет. «Закрывать школу полностью никто не собирается, поэтому жители напрасно волнуются», - заверила чиновница.

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Комментарий

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Комментариев 22
гость

06.03.2017 12:27

А может, не над учениками надо издеваться, а учителей доставлять в малые села автобусом? Пусть работают методом погружения в предмет - вполне легальная и успешная методика. А уж на лабораторные работы, которых не так много, можно вывозить детей в другую школу, например, пару раз в месяц. Но это же простое решение никому в голову не приходит! Или сознательно так делается, чтобы продолжить убивать деревню? Ведь даже если ученики честно отъездят 7 лет в соседнюю школу, то потом, отучившись в вузе, ни за что не вернутся в родную деревню, хотя бы потому, чтобы их детям не пришлось испытывать на себе подобные издевательства.
маша

06.03.2017 13:20

Все бьют тревогу: село надо спасать, село умирает. На мой взгляд, село - отмирающий уклад жизни. Пациент скорее мертв, чем жив. Так стоит ли вкладывать деньги в то, чтобы пытаться реанимировать нереанимируемое?
Высокопроизводительная техника вытесняет ручной труд. Столько рабочей силы уже не нужно в селе. Народ мигрирует в города. И эта тенденция будет усиливаться. Посмотрите, "Убер" уже готов запустить проект с беспилотным такси. А что мешает запустить на поля технику без механизаторов? Это даже проще, чем беспилотное такси. Сидит оператор за компьютером в городском офисе, где имеется вся коммунальная и социальная инфраструктура, и контролирует несколько единиц техники на удаленных полях. Если необходимо, связывается с фирмой, осуществляющей техподдержку, и отправляет высококвалифицированных ремонтников-настройщиков в проблемную точку.
Отмерли же в свое время профессии шорника, кучера. Пришли им на смену автослесари, водители автомобилей. Так и мы сейчас живем на стыке времен, когда идет смена средств производства. Я могу ошибаться, но процесс этот, по-моему, необратимый.
Маше

06.03.2017 13:49

Маша ты и есть Маша
Это давно уже было в детстве

06.03.2017 13:56

маша писал(а):
Сидит оператор


Эпизод фильма -"Дело было в Пеньково" Машунь, ты не оттель... не пеньковская?
маша

06.03.2017 14:15

Эпизод фильма -"Дело было в Пеньково" Машунь, ты не оттель... не пеньковская?
_______________________
Вы считаете, что в нашей стране что ни делай, все выходят Жигули?
маше

06.03.2017 14:31

Маша=дура!
маша

06.03.2017 14:46

Маша-то дура, а село ваше все равно загнется. Земли в Новеньком плохие. Никто инвестировать в них не станет. А на кобыле пахать - дело заведомо проигрышное. Извиняйте.
гость

06.03.2017 14:51

Церковь при помощи государственных средств за последние пятнадцать лет построила двадцать тысяч храмов, а Минобрнауки России закрыло более 23 тысяч школ
Интересно

06.03.2017 16:00

Сельхозпредприятие местное работает! При таких звёздных учредителях как Бенслер и Янголь почти коммунизм т к денег недают говорят зло это
неравнодушная

06.03.2017 16:07

Маше- ну да, а вы, сидя за обеденным столом, скоро будете есть виртуальное мясо с искусственным хлебом и запивать все это молоком из-под пальмы! И - будьте здоровы - уничтожив полностью деревню, уничтожите и себя! А через 20-30 лет правительство начнет бесплатно раздавать "Алтайский гектар" всем желающим, как сейчас раздают дальневосточный!
Глупости народной нет предела, чего же мы ждем от правительства-то тогда!
маша

06.03.2017 16:23

Причем здесь виртуальный хлеб и виртуальное мясо? Я вам - про автоматизацию и сокращение рабочих мест, а вы мне - про откровенные глупости. От автоматизации мясо не становится виртуальным. От автоматизации мяса становится больше при меньших затратах.
Что касается обращения к Терентьеву. Ребята, у вас там имеется инвестор - депутат АКЗС Бенслер. Он вас грузил в автобусы и возил на праймериз. Вы за него голосовали. Почему он вам не поможет?
неравнодушной

06.03.2017 16:24

неравнодушная писал(а):
скоро будете есть виртуальное мясо с искусственным хлебом и запивать все это молоком из-под пальмы!


Извиняюсь, но вы это жрете и пьете уже третий год, скажите спасибо плешивому майору с его попытками уязвить Европу.
патриот

06.03.2017 18:34

Маша, у вас с головой всё в порядке? Вот такие как Маша (сомневаюсь, что имя настоящее) и добивают Россию, псевдоним удачный конечно, Маша она и есть Маша, интеллект ниже табуретки......
Bratka

06.03.2017 18:45

маше: Я бы всё-таки предложил в первую очередь заменить разумными робатами судей и прокуроров. Экономический эффект будет посильнее, чем от раскрестьянивания. А колхозники пусть органическую пищу выращивают, её производство априори сложно автоматизировать. И стоит она аццких денег!
маша

06.03.2017 19:06

Братке.
Сбербанк уже меняет юристов на роботов, кстати.
А чем отличается состав зерна, выращенного посредством применения кобылы и плуга, от состава зерна, выращенного посредством применения современного посевного комплекса?
ппппхххххххххххххххххххх

06.03.2017 19:08

вообще о чем базар
Bratka

06.03.2017 19:54

маше: не выращенного, а посаженного (посеянного)! Вырастет или не вырастет - ещё тот вопрос. А про Сбер - в курсе!
гость

06.03.2017 20:10

Маша-то дура, а село ваше все равно загнется. Земли в Новеньком плохие. Никто инвестировать в них не станет. А на кобыле пахать - дело заведомо проигрышное. Извиняйте.

Так тогда сначала людей надо переселять, а то лишают их всего, а куда денетесь, ваши проблемы.А вот главного специалиста комитета Валентину Белецкую её детей или внуков, если есть, Карлина, ну и Машу здешнюю до кучи, повозить по той дороге туда-обратно 24 км каждый день и так целый месяц и посмотреть через сколько дней у этих дармоедов кишки вытряхнутся .А сколько дней этой зимой там дороги не было, у них такие ветры, что и снег не падает, а там с полей несёт и вечно задувает. Тогда дети пусть не учатся?
маша-гостю

06.03.2017 20:46

Это все эмоции. Ваши предложения?
Только не надо предлагать заселять в глухое село учителей под угрозой расстрела. И не надо предлагать меня возить каждый день в ваше село - не поеду в эту дыру.
а маше

06.03.2017 21:26

не поедете-уволить через суд за неисполнение должностных обязанностей (предварительно вменив их приказом),с выдачей соотв. характеристики, отметкой в трудовой и т.д. В Хабарах кстати хотят несколько школ ликвидировать, в т.ч. новую,только построенную за десятки лямов, в с.Утянка (проект в районной газете уже опубликован). Интересно,счетная палата, СК и т.д. как контролируют бюджеты разных уровней,только по письменным заявлениям потерпевших (детей в данном случае)?
маша

06.03.2017 22:36

не поедете-уволить через суд за неисполнение должностных обязанностей (предварительно вменив их приказом),с выдачей соотв. характеристики, отметкой в трудовой и т.д.
________________________
Слушайте, мне бедных учителей уже жалко. Всю неделю их на БФ гнобят. И Россия-то из-за них никак с колен не поднимется, и дети-то из-за них невоспитанные, и учат-то они плохо, и не хотят в деревню ехать печку топить и в сортир во дворе бегать, и в машину ребенок снежком попал тоже из-за учителей. И насильно их отправлять в село, а не хотят в село - тогда сразу за Полярный круг их на 25 лет без права переписки с поражением в правах.
Вы серьезно считаете, что, если вы сошлете всех учителей в Заполярье, то у вас жизнь наладится сразу? Вы серьезно верите в то, что в классе, где учатся 3 ребенка, а учитель математики работает на 3 ставки, обучая еще химии и физике, можно получить хорошее образование?
Олег

07.03.2017 00:04

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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