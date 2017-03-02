Образование «по-новенькому»: четвероклассников алтайской школы оставляют за старших

Жители села Новенькое Локтевского района опасаются, что из-за процесса оптимизации в сфере образования в ближайшее время их дети останутся без школы. За знаниями они будут вынуждены ездить в соседний поселок Ремовский, который расположен на удалении 12 км. С просьбой уберечь школьников от подобной участи и разобраться в ситуации люди обратились к алтайским эсерам.

Как следует из обращения местных жителей, численность населения у них не так мала и составляет 467 человек, из них 32 - учащиеся МБОУ «Новенская СОШ». Сельчане утверждают, что уже в текущем учебном году учеников 7-9 классов три раза в неделю возят на занятия в Ремовский. По мнению родителей школьников, это нарушает режим дня их детей, у которых много времени уходит на дорогу до образовательного учреждения. У них не остается возможности поучаствовать в каких-либо культурных мероприятиях. Кроме того, сама дорога, связывающая населенные пункты, оставляет желать лучшего - весной ее размывает водой, а зимой засыпает снегом. Дети испытывают физическую усталость, недосыпают.

Несмотря на все доводы, районная администрация приняла решение с будущего учебного года реорганизовать новенскую школу и сделать ее филиалом ремовской. Это значит, что с сентября 2017 года ученики 5-9 классов будут получать образование в соседнем поселке. Начальные классы в селе решили оставить. Однако сами сельчане уверены, что это явление временное, и школу вовсе скоро закроют. Поэтому они решили обратиться за помощью к депутату Госдумы РФ Александру Терентьеву.

Между тем в комитете по образованию администрации Локтевского района ИА «Банкфакс» пояснили, что панику поднимать не стоит, поскольку полностью закрывать школу в Новеньком никто не планирует. По словам главного специалиста комитета Валентины Белецкой, в целях оптимизации и сокращения количества юридических лиц приняли решение реорганизовать учебное заведение и сделать его филиалом МБОУ «Ремовская СОШ». Это значит, что обучаться в селе останутся 11 детей, а остальных будут доставлять в новую школу. При этом пять педагогов и пять сотрудников из числа технического персонала будут трудоустроены. Преподавателей-предметников переведут на работу в Ремовский, учителя начальных классов останутся в родной школе, как и уборщицы со сторожами, у которых объем работ должен остаться прежним. Дело в том, что в помещение новенской школы решили перевести местный ФАП, а также сельсовет. «Закрывать школу полностью никто не собирается, поэтому жители напрасно волнуются», - заверила чиновница.