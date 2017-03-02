Образование «по-новенькому»: четвероклассников алтайской школы оставляют за старших

06.03.2017 11:31
Жители села Новенькое Локтевского района опасаются, что из-за процесса оптимизации в сфере образования в ближайшее время их дети останутся без школы. За знаниями они будут вынуждены ездить в соседний поселок Ремовский, который расположен на удалении 12 км. С просьбой уберечь школьников от подобной участи и разобраться в ситуации люди обратились к алтайским эсерам.
Как следует из обращения местных жителей, численность населения у них не так мала и составляет 467 человек, из них 32 - учащиеся МБОУ «Новенская СОШ». Сельчане утверждают, что уже в текущем учебном году учеников 7-9 классов три раза в неделю возят на занятия в Ремовский. По мнению родителей школьников, это нарушает режим дня их детей, у которых много времени уходит на дорогу до образовательного учреждения. У них не остается возможности поучаствовать в каких-либо культурных мероприятиях. Кроме того, сама дорога, связывающая населенные пункты, оставляет желать лучшего - весной ее размывает водой, а зимой засыпает снегом. Дети испытывают физическую усталость, недосыпают.
Несмотря на все доводы, районная администрация приняла решение с будущего учебного года реорганизовать новенскую школу и сделать ее филиалом ремовской. Это значит, что с сентября 2017 года ученики 5-9 классов будут получать образование в соседнем поселке. Начальные классы в селе решили оставить. Однако сами сельчане уверены, что это явление временное, и школу вовсе скоро закроют. Поэтому они решили обратиться за помощью к депутату Госдумы РФ Александру Терентьеву.
Между тем в комитете по образованию администрации Локтевского района ИА «Банкфакс» пояснили, что панику поднимать не стоит, поскольку полностью закрывать школу в Новеньком никто не планирует. По словам главного специалиста комитета Валентины Белецкой, в целях оптимизации и сокращения количества юридических лиц приняли решение реорганизовать учебное заведение и сделать его филиалом МБОУ «Ремовская СОШ». Это значит, что обучаться в селе останутся 11 детей, а остальных будут доставлять в новую школу. При этом пять педагогов и пять сотрудников из числа технического персонала будут трудоустроены. Преподавателей-предметников переведут на работу в Ремовский, учителя начальных классов останутся в родной школе, как и уборщицы со сторожами, у которых объем работ должен остаться прежним. Дело в том, что в помещение новенской школы решили перевести местный ФАП, а также сельсовет. «Закрывать школу полностью никто не собирается, поэтому жители напрасно волнуются», - заверила чиновница.
06.03.2017 12:27
06.03.2017 13:20
Высокопроизводительная техника вытесняет ручной труд. Столько рабочей силы уже не нужно в селе. Народ мигрирует в города. И эта тенденция будет усиливаться. Посмотрите, "Убер" уже готов запустить проект с беспилотным такси. А что мешает запустить на поля технику без механизаторов? Это даже проще, чем беспилотное такси. Сидит оператор за компьютером в городском офисе, где имеется вся коммунальная и социальная инфраструктура, и контролирует несколько единиц техники на удаленных полях. Если необходимо, связывается с фирмой, осуществляющей техподдержку, и отправляет высококвалифицированных ремонтников-настройщиков в проблемную точку.
Отмерли же в свое время профессии шорника, кучера. Пришли им на смену автослесари, водители автомобилей. Так и мы сейчас живем на стыке времен, когда идет смена средств производства. Я могу ошибаться, но процесс этот, по-моему, необратимый.
06.03.2017 13:49
06.03.2017 13:56
Эпизод фильма -"Дело было в Пеньково" Машунь, ты не оттель... не пеньковская?
06.03.2017 14:15
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Вы считаете, что в нашей стране что ни делай, все выходят Жигули?
06.03.2017 14:31
06.03.2017 14:46
06.03.2017 14:51
06.03.2017 16:00
06.03.2017 16:07
Глупости народной нет предела, чего же мы ждем от правительства-то тогда!
06.03.2017 16:23
Что касается обращения к Терентьеву. Ребята, у вас там имеется инвестор - депутат АКЗС Бенслер. Он вас грузил в автобусы и возил на праймериз. Вы за него голосовали. Почему он вам не поможет?
06.03.2017 16:24
Извиняюсь, но вы это жрете и пьете уже третий год, скажите спасибо плешивому майору с его попытками уязвить Европу.
06.03.2017 18:34
06.03.2017 18:45
06.03.2017 19:06
Сбербанк уже меняет юристов на роботов, кстати.
А чем отличается состав зерна, выращенного посредством применения кобылы и плуга, от состава зерна, выращенного посредством применения современного посевного комплекса?
06.03.2017 19:08
06.03.2017 19:54
06.03.2017 20:10
Так тогда сначала людей надо переселять, а то лишают их всего, а куда денетесь, ваши проблемы.А вот главного специалиста комитета Валентину Белецкую её детей или внуков, если есть, Карлина, ну и Машу здешнюю до кучи, повозить по той дороге туда-обратно 24 км каждый день и так целый месяц и посмотреть через сколько дней у этих дармоедов кишки вытряхнутся .А сколько дней этой зимой там дороги не было, у них такие ветры, что и снег не падает, а там с полей несёт и вечно задувает. Тогда дети пусть не учатся?
06.03.2017 20:46
Только не надо предлагать заселять в глухое село учителей под угрозой расстрела. И не надо предлагать меня возить каждый день в ваше село - не поеду в эту дыру.
06.03.2017 21:26
06.03.2017 22:36
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Слушайте, мне бедных учителей уже жалко. Всю неделю их на БФ гнобят. И Россия-то из-за них никак с колен не поднимется, и дети-то из-за них невоспитанные, и учат-то они плохо, и не хотят в деревню ехать печку топить и в сортир во дворе бегать, и в машину ребенок снежком попал тоже из-за учителей. И насильно их отправлять в село, а не хотят в село - тогда сразу за Полярный круг их на 25 лет без права переписки с поражением в правах.
Вы серьезно считаете, что, если вы сошлете всех учителей в Заполярье, то у вас жизнь наладится сразу? Вы серьезно верите в то, что в классе, где учатся 3 ребенка, а учитель математики работает на 3 ставки, обучая еще химии и физике, можно получить хорошее образование?
07.03.2017 00:04
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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