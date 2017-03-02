Пилот вертолета, рухнувшего в Телецкое озеро, не имел права садиться за «штурвал»

МАК продолжает считать крушение Robinson обошедшемся «без жертв»

Росавиация вслед за МЧС приостановила поиски вертолета Robinson R66, рухнувшего в середине февраля в Телецкое озеро. Тем не менее экипажам воздушных судов, маршрут которых будет пролегать над озером, рекомендовано «присматриваться» к воде на предмет установления возможного места катастрофы, сказано на сайте ведомства.

Между тем Росавиация уже через три недели после ЧП назвала ряд нарушений, которые могли сопутствовать катастрофе. По версии ведомства, командир воздушного судна Дмитрий Ракитский имел просроченное медицинское заключение, являющееся неотъемлемой частью свидетельства пилота. В соответствии с требованиями воздушного законодательства пилоты без медзаключения или с истекшим сроком действия к выполнению полетов не допускаются.

Кроме того, установлено, что полет над водой проходил без так называемых поплавков, что опять же запрещено. Маршрут пролегал в районе заповедника, где установлена зона ограничения. Передвижение воздушных судов здесь регламентировано рядом условий (время, высота полета и др.). Выявлено, что экипаж не уведомил органы управления воздушным движением о намерении выполнять полет над заповедником и акваторией озера. В случае с потерпевшим крушение R-66 поиски были организованы только благодаря очевидцу, сообщившему о катастрофе.

Интересно, что в Западно-Сибирском СУ на транспорте ИА «Банкфакс» заявили, что выводы Росавиации все-таки носят предварительный характер. Окончательно все точки над «i» должны расставить заключения от профильных экспертов. Пока данные, озвученные Росавиацией, следствие считает преждевременными. На момент публикации новой информации о ходе расследования на сайте Межгосударственного авиационного комитета не приводится. Нет свежих новостей и на портале компании HeliPort.

Как говорится на сайте Росавиации, организованные поисковые работы временно приостановлены в связи с крайне сложными погодными условиями в районе крушения. Для проведения спасательной операции было привлечено пять воздушных судов, 36 единиц наземной техники, семь плавсредств и 152 человека. Авиационной группировкой выполнено 49 полетов, налет составил более 66 часов. Особенностью района поиска являются сложные погодные условия (сильный ветер и волнение озера), большие глубины и сложный рельеф заиленного дна. Предположительно, работы возобновят в конце апреля. В связи с прекращение организованных поисков экипажам воздушных судов гражданской авиации, выполняющим перевозки в районе бедствия, рекомендовано осуществлять визуальное наблюдение для того, чтобы определить возможное место катастрофы.

На данный момент найдены мелкие фрагменты вертолета (детали обшивки, кресел, части лопасти винта, чехлы винта и двигателя). Кроме того, в прибрежной зоне обнаружено тело супруги пилота Елены Ракитской. Всего на борту вертолета находились пять человек. Это бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор HeliClub при компании HeliPort Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена, а также бейсджампер Глеб Вореводин.

Напомним, 12 февраля при выполнении полета над Телецким озером произошло крушение вертолета Robinson R-66, принадлежащего ООО «Алтай Авиа». По предварительной информации, через минуту после взлета вертолета с береговой черты в районе кордона «Кокши» он упал в воду примерно в 1 км от берега.