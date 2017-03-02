×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

6 |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
18
Журналист «Банкфакса» Наталья Рудакова о том, кому под силу борьба с «группами смерти»: «Место экспертов заняли обычные люди»
30
Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»
30
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

60

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

«Машина времени «Бийского рабочего»: год 1981 (лонгрид)
«Единая Россия» возглавила февральский рейтинг медиаактивности
Анна Татарникова: «В жизни стремлюсь к гармонии и балансу во всем»
Государство не будет сокращать сумму на поддержку сельского хозяйства, но перераспределит средства


Резонанс
Темы недели
Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?
55 |
Алтайский думец открестился от губернаторских амбиций на ближайшую пятилетку
64
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

46
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

15
Loading...
Главная Лента новостей Крупнейший молокозавод Республики Алтай перешел в собственность к столичному «арендатору»

Крупнейший молокозавод Республики Алтай перешел в собственность к столичному «арендатору»

06.03.2017 12:30

В Республике Алтай состоялись торги по реализации имущества банкротящегося ООО «АМК «Угриничъ». С молотка ушла доля в 99,95 % уставного капитала крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия республики ООО «Майма-Молоко». Его новым собственником стал московский предприниматель Дмитрий Фаткуллин, сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно источнику, всего на торги подали заявки двое претендентов. Один из них - московский бизнесмен Дмитрий Фаткуллин, который, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Второй – бывший совладелец ООО «Майма-Молоко» - ООО «Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК, 100 % принадлежит Сергею Корчагину). В ходе торгов господин Фаткуллин предложил цену в 3,52 млн рублей при начальной – 455,1 тысяч рублей. МНХК же была готова выкупить компанию за 3,5 млн рублей. В результате предприятие отошло представителю столицы.

Напомним, что ООО «Майма-Молоко» банкротится с 2013 года – тогда в компании была введена процедура наблюдения, конкурсное производство введено в апреле 2015 года. В реестр кредиторов включены долги на сумму более 232 млн рублей. Основными кредиторами выступают — МНХК, Сергей Корчагин и Сбербанк. Однако в декабре прошлого года алтайский арбитраж удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Потаповой о прекращении в компании конкурсного производства и введения внешнего управления. План внешнего управления кредиторы «Маймы-Молоко» утвердили в феврале 2017 года. Раскрыть его подробности Елена Потапова отказалась до утверждения плана судом.

Ранее же г-жа Потапова сообщала, что в случае введения внешнего управления молокозавод уже в 2017 году планирует выйти на объемы производства 50 тонн молока в сутки. До банкротства компания, по ее словам, перерабатывала около 150 тонн в сутки. В материалах суда, один из кредиторов «Майма-Молоко» Сергей Корчагин сообщает о возможности восстановить платежеспособность должника за счет ведения производственной деятельности по переработке молока и производству сыров. Кроме того, он указал на наличие инвесторов, готовых вложить деньги в производственную деятельность ООО «Майма-Молоко». По словам Елены Потаповой, объем необходимых оборотных средств для развития производства, которые готов предоставить инвестор, – 50 млн рублей. Против введения процедуры внешнего управления в компании выступал Сбербанк. Однако суд учел мнение большинства кредиторов.


Другие новости по этой теме:

 Имущество банкротного молокозавода на Алтае оценили почти в 100 млн рублей
 Разорившийся молокозавод на Алтае претендует на восстановление
 «Молочный» актив скандального алтайского агрохолдинга готовится к «перезагрузке»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
гость из Барнаула

06.03.2017 18:04

При Карлине А.Б. почти все молочные заводы Алтайского края отошли почему-то отошли московским предпринимателям , а зачем ?! Большой вопрос , губернатор очень "радеет"" за регион и вверенную ему территорию ...
Олег

06.03.2017 23:56

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
==================================================

Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================