Крупнейший молокозавод Республики Алтай перешел в собственность к столичному «арендатору»

В Республике Алтай состоялись торги по реализации имущества банкротящегося ООО «АМК «Угриничъ». С молотка ушла доля в 99,95 % уставного капитала крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия республики ООО «Майма-Молоко». Его новым собственником стал московский предприниматель Дмитрий Фаткуллин, сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно источнику, всего на торги подали заявки двое претендентов. Один из них - московский бизнесмен Дмитрий Фаткуллин, который, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ведет деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. Второй – бывший совладелец ООО «Майма-Молоко» - ООО «Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК, 100 % принадлежит Сергею Корчагину). В ходе торгов господин Фаткуллин предложил цену в 3,52 млн рублей при начальной – 455,1 тысяч рублей. МНХК же была готова выкупить компанию за 3,5 млн рублей. В результате предприятие отошло представителю столицы.

Напомним, что ООО «Майма-Молоко» банкротится с 2013 года – тогда в компании была введена процедура наблюдения, конкурсное производство введено в апреле 2015 года. В реестр кредиторов включены долги на сумму более 232 млн рублей. Основными кредиторами выступают — МНХК, Сергей Корчагин и Сбербанк. Однако в декабре прошлого года алтайский арбитраж удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Потаповой о прекращении в компании конкурсного производства и введения внешнего управления. План внешнего управления кредиторы «Маймы-Молоко» утвердили в феврале 2017 года. Раскрыть его подробности Елена Потапова отказалась до утверждения плана судом.

Ранее же г-жа Потапова сообщала, что в случае введения внешнего управления молокозавод уже в 2017 году планирует выйти на объемы производства 50 тонн молока в сутки. До банкротства компания, по ее словам, перерабатывала около 150 тонн в сутки. В материалах суда, один из кредиторов «Майма-Молоко» Сергей Корчагин сообщает о возможности восстановить платежеспособность должника за счет ведения производственной деятельности по переработке молока и производству сыров. Кроме того, он указал на наличие инвесторов, готовых вложить деньги в производственную деятельность ООО «Майма-Молоко». По словам Елены Потаповой, объем необходимых оборотных средств для развития производства, которые готов предоставить инвестор, – 50 млн рублей. Против введения процедуры внешнего управления в компании выступал Сбербанк. Однако суд учел мнение большинства кредиторов.