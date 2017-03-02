Александр Карлин призвал соблюдать меру с «приращением» турпотока на Алтае

06.03.2017 12:55
Власти Алтайского края признали невозможным постоянное наращивание турпотока в регионе ускоренными темпами из-за диспропорции между количеством мест размещения и пребывающими гостями. Тем не менее это не помешает чиновникам от туризма потратить 2,4 млн бюджетных рублей на праздник «Цветение маральника», который должен подстегнуть интерес путешественников к Алтаю.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что в 2016 году региону удалось преодолеть психологический барьер. «Приняли чуть больше 2 млн туристов. Это хороший темп. Но важно соблюсти меру. Я бы не радовался 30 % росту. Под прирост турпотока надо создавать адекватную инфраструктуру. Места приема и размещения, строительство дорог. Темп 10-15 % годового прироста, который мы имеем последние лет пять — оптимальный темп», — цитирует председателя краевого правительства РИА «Новости».
При этом губернатор отметил, что если наращивать объем не продуманно, то неизбежно потеряешь в качестве. «С другой стороны — неизбежны потери имиджа. Сегодня мы имеет достойную репутацию. С точки зрения и числа принимаемых туристов, и уровня сервиса. В таком сочетании мы и стремимся развиваться», - констатировал г-н Карлин. Он сообщил, что к концу 2017 года курорт «Белокуриха-2» будет полностью подготовлен для строительства крупных объектов, кроме того, полностью завершается инженерное обустройство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». «Туда уже пришли несколько крупных инвесторов с объемом инвестиций, превышающим 1,5 млрд рублей. Через 1,5-2 месяца рассмотрим несколько заявок резидентов ОЭЗ со стартовым объемом инвестиций около 2 млрд рублей», - уведомил Александр Карлин.
Между тем губернатор отметил, что нынешняя доля туротрасли (6 %) в региональном ВВП в перспективе может быть доведена до 10 %, показатель, по замечанию губернатора, сопоставимый с ведущими европейскими странами.
Тем временем в начале марта был объявлен аукцион на оказание комплекса услуг по подготовке и проведению праздника «Цветение маральника». Традиционно он открывает летний турсезон в Алтайском крае. Одной из главных задач мероприятия является развитие событийного туризма и привлечение дополнительного потока путешественников. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей, источник финансирования — краевой бюджет. Заявки принимаются до 23 марта. Итоги будут подведены 11 апреля. Услуги по проведению праздника нужно оказать сразу в нескольких местах одновременно - Барнауле, Алтайском, Первомайском и Тальменском районах. Предполагается, что торжество придется на первые числа мая. В числе прочих задач исполнителя - изготовление сувенирной продукции (футболок, бандан, бейсболок и сумок).
Добавим, количество туристов, год от года приезжающих в Алтайский край, равно как и сама методика подсчета путешественников довольно давно вызывает скепсис у наблюдателей. Например, экс-депутат Алтайского Заксобрания Елена Клюшникова, выступавшая в роли эксперта на «Сибирском Давосе-2017» 5 марта, заявила, что за все время работы в краевом парламенте она так и не сумела получить данные о количестве мест и средств размещения в регионе. Информация о том, что в 2016 году край посетило 2 млн туристов кажется странной: если в многоэтажных санаториях Белокурихи отдохнули 200 тысяч туристов, где тогда разместились остальные 1,8 млн туристов, выразила справедливое недоумение г-жа Клюшникова.
Отметим, что статистику о которой упоминала Елена Клюшникова, можно найти в Сети в открытом доступе. Правда, размещается она не на официальных интернет-страницах краевой власти и зачастую носит «просроченный» характер. Так, по данным на середину 2016 года, в Алтайском крае функционировало более 980 турпредприятий, из которых 730 единиц – коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские «зеленые» дома, 230 единиц - туристские фирмы, из них 44 в статусе туроператора. Отдых туристов обеспечивали около 280 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т. д.), 43 санаторно-курортных учреждения, более 170 сельских «зеленых» домов, более 170 турбаз и организаций отдыха.
Труднее найти цифры, имеющие отношение к общей вместимости туробъектов в регионе. По данным портала prohotel за 2014 год, количество мест единовременного размещения в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а также детских оздоровительных учреждений составляло 47,6 тысяч. При этом количество круглогодичных мест размещения увеличилось до 18,1 тысяч мест. Также известно, что одно из наиболее популярных мест отдыха в Алтайском крае, Белокуриха, одновременно способно принять не более 6 тысяч туристов. Расширение «пропускной способности» возможно только с запуском нового туркластера «Белокуриха-2». Например, за январь-сентябрь 2016 года в городе-курорте побывали около 182 тысяч туристов. А по итогам всего сезона, предварительно, примерно 200 тысяч.
06.03.2017 14:25
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06.03.2017 17:01
какое производство предлагаете развивать - производство ватных дебилов для войны в Донбасе? предпосылок для развития другого производства пока не наблюдаю. оценочное суждение
06.03.2017 18:31
06.03.2017 19:45
06.03.2017 19:45
06.03.2017 19:51
цена - 1 миллион рублёв.
только богатеев , бабников , рукосуев , транжир , азартных и прочих грантоедов пускать ,
а нищебродов , стоящих в очереди в Домодедово и Внуково и Пулково и Шенноне не пущать.
от них отходов больше , чем доходов и канализация не выдержит напора смывания.
а богатеи настолько жадные , что всё своё амно в себе обратно увезут в Маскву и далее.
06.03.2017 20:26
06.03.2017 21:29
06.03.2017 22:35
Нужно различать хулу и объективную оценку. У большинства комментаторов, зап исключением явных неадекватов, речь не идет о том, что губернатор или правительство не стараются для края. И многие понимают, что условия действительно непростые. И видят положительные результаты. Только результатов этих намного меньше, чем нам говорят в СМИ, отчетах, докладах и прочих речах. А в последнее время, стало не просто приукрашивание, а массовое откровенное враньё, приписки, изворачивание цифр и фактов. Вот о чем люди говорят. И вот что им не нравится. Говорили бы правду и про реальные достижение, какие тоже есть - было бы лучше. И "хулителей" было бы меньше. Потому, что тогда врать пришлось бы уже им.
А насчет Эвалара... Они то как раз смогли сделать из ничего конфетку и стать одним из крупнейших предприятий и налогоплательщиков края. Да, на их сайтах критика есть. Но видно, что её писали воспитанные и компетентные люди, которые дают объективную картину, основанную только на фактах. И не позволяют себе ни грязных ругательств ни быдловских эпитетов, как те, которые их хулят, типа вас. Ну и кому люди поверят?
06.03.2017 22:36
06.03.2017 22:59
А про "заботу" Карлина о женщинах Алтайского края посмотрите и прочитайте по ссылке:
http://politsib.ru/news/93934
06.03.2017 23:45
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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