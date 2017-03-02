Александр Карлин призвал соблюдать меру с «приращением» турпотока на Алтае

Власти Алтайского края признали невозможным постоянное наращивание турпотока в регионе ускоренными темпами из-за диспропорции между количеством мест размещения и пребывающими гостями. Тем не менее это не помешает чиновникам от туризма потратить 2,4 млн бюджетных рублей на праздник «Цветение маральника», который должен подстегнуть интерес путешественников к Алтаю.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что в 2016 году региону удалось преодолеть психологический барьер. «Приняли чуть больше 2 млн туристов. Это хороший темп. Но важно соблюсти меру. Я бы не радовался 30 % росту. Под прирост турпотока надо создавать адекватную инфраструктуру. Места приема и размещения, строительство дорог. Темп 10-15 % годового прироста, который мы имеем последние лет пять — оптимальный темп», — цитирует председателя краевого правительства РИА «Новости».

При этом губернатор отметил, что если наращивать объем не продуманно, то неизбежно потеряешь в качестве. «С другой стороны — неизбежны потери имиджа. Сегодня мы имеет достойную репутацию. С точки зрения и числа принимаемых туристов, и уровня сервиса. В таком сочетании мы и стремимся развиваться», - констатировал г-н Карлин. Он сообщил, что к концу 2017 года курорт «Белокуриха-2» будет полностью подготовлен для строительства крупных объектов, кроме того, полностью завершается инженерное обустройство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». «Туда уже пришли несколько крупных инвесторов с объемом инвестиций, превышающим 1,5 млрд рублей. Через 1,5-2 месяца рассмотрим несколько заявок резидентов ОЭЗ со стартовым объемом инвестиций около 2 млрд рублей», - уведомил Александр Карлин.

Между тем губернатор отметил, что нынешняя доля туротрасли (6 %) в региональном ВВП в перспективе может быть доведена до 10 %, показатель, по замечанию губернатора, сопоставимый с ведущими европейскими странами.

Тем временем в начале марта был объявлен аукцион на оказание комплекса услуг по подготовке и проведению праздника «Цветение маральника». Традиционно он открывает летний турсезон в Алтайском крае. Одной из главных задач мероприятия является развитие событийного туризма и привлечение дополнительного потока путешественников. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей, источник финансирования — краевой бюджет. Заявки принимаются до 23 марта. Итоги будут подведены 11 апреля. Услуги по проведению праздника нужно оказать сразу в нескольких местах одновременно - Барнауле, Алтайском, Первомайском и Тальменском районах. Предполагается, что торжество придется на первые числа мая. В числе прочих задач исполнителя - изготовление сувенирной продукции (футболок, бандан, бейсболок и сумок).

Добавим, количество туристов, год от года приезжающих в Алтайский край, равно как и сама методика подсчета путешественников довольно давно вызывает скепсис у наблюдателей. Например, экс-депутат Алтайского Заксобрания Елена Клюшникова, выступавшая в роли эксперта на «Сибирском Давосе-2017» 5 марта, заявила, что за все время работы в краевом парламенте она так и не сумела получить данные о количестве мест и средств размещения в регионе. Информация о том, что в 2016 году край посетило 2 млн туристов кажется странной: если в многоэтажных санаториях Белокурихи отдохнули 200 тысяч туристов, где тогда разместились остальные 1,8 млн туристов, выразила справедливое недоумение г-жа Клюшникова.

Отметим, что статистику о которой упоминала Елена Клюшникова, можно найти в Сети в открытом доступе. Правда, размещается она не на официальных интернет-страницах краевой власти и зачастую носит «просроченный» характер. Так, по данным на середину 2016 года, в Алтайском крае функционировало более 980 турпредприятий, из которых 730 единиц – коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские «зеленые» дома, 230 единиц - туристские фирмы, из них 44 в статусе туроператора. Отдых туристов обеспечивали около 280 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т. д.), 43 санаторно-курортных учреждения, более 170 сельских «зеленых» домов, более 170 турбаз и организаций отдыха.

Труднее найти цифры, имеющие отношение к общей вместимости туробъектов в регионе. По данным портала prohotel за 2014 год, количество мест единовременного размещения в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а также детских оздоровительных учреждений составляло 47,6 тысяч. При этом количество круглогодичных мест размещения увеличилось до 18,1 тысяч мест. Также известно, что одно из наиболее популярных мест отдыха в Алтайском крае, Белокуриха, одновременно способно принять не более 6 тысяч туристов. Расширение «пропускной способности» возможно только с запуском нового туркластера «Белокуриха-2». Например, за январь-сентябрь 2016 года в городе-курорте побывали около 182 тысяч туристов. А по итогам всего сезона, предварительно, примерно 200 тысяч.