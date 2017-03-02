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Главная Лента новостей Александр Карлин призвал соблюдать меру с «приращением» турпотока на Алтае

Александр Карлин призвал соблюдать меру с «приращением» турпотока на Алтае

06.03.2017 12:55

Власти Алтайского края признали невозможным постоянное наращивание турпотока в регионе ускоренными темпами из-за диспропорции между количеством мест размещения и пребывающими гостями. Тем не менее это не помешает чиновникам от туризма потратить 2,4 млн бюджетных рублей на праздник «Цветение маральника», который должен подстегнуть интерес путешественников к Алтаю.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что в 2016 году региону удалось преодолеть психологический барьер. «Приняли чуть больше 2 млн туристов. Это хороший темп. Но важно соблюсти меру. Я бы не радовался 30 % росту. Под прирост турпотока надо создавать адекватную инфраструктуру. Места приема и размещения, строительство дорог. Темп 10-15 % годового прироста, который мы имеем последние лет пять — оптимальный темп», — цитирует председателя краевого правительства РИА «Новости».

При этом губернатор отметил, что если наращивать объем не продуманно, то неизбежно потеряешь в качестве. «С другой стороны — неизбежны потери имиджа. Сегодня мы имеет достойную репутацию. С точки зрения и числа принимаемых туристов, и уровня сервиса. В таком сочетании мы и стремимся развиваться», - констатировал г-н Карлин. Он сообщил, что к концу 2017 года курорт «Белокуриха-2» будет полностью подготовлен для строительства крупных объектов, кроме того, полностью завершается инженерное обустройство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». «Туда уже пришли несколько крупных инвесторов с объемом инвестиций, превышающим 1,5 млрд рублей. Через 1,5-2 месяца рассмотрим несколько заявок резидентов ОЭЗ со стартовым объемом инвестиций около 2 млрд рублей», - уведомил Александр Карлин.

Между тем губернатор отметил, что нынешняя доля туротрасли (6 %) в региональном ВВП в перспективе может быть доведена до 10 %, показатель, по замечанию губернатора, сопоставимый с ведущими европейскими странами.

Тем временем в начале марта был объявлен аукцион на оказание комплекса услуг по подготовке и проведению праздника «Цветение маральника». Традиционно он открывает летний турсезон в Алтайском крае. Одной из главных задач мероприятия является развитие событийного туризма и привлечение дополнительного потока путешественников. Начальная цена контракта составляет 2,4 млн рублей, источник финансирования — краевой бюджет. Заявки принимаются до 23 марта. Итоги будут подведены 11 апреля. Услуги по проведению праздника нужно оказать сразу в нескольких местах одновременно - Барнауле, Алтайском, Первомайском и Тальменском районах. Предполагается, что торжество придется на первые числа мая. В числе прочих задач исполнителя - изготовление сувенирной продукции (футболок, бандан, бейсболок и сумок).

Добавим, количество туристов, год от года приезжающих в Алтайский край, равно как и сама методика подсчета путешественников довольно давно вызывает скепсис у наблюдателей. Например, экс-депутат Алтайского Заксобрания Елена Клюшникова, выступавшая в роли эксперта на «Сибирском Давосе-2017» 5 марта, заявила, что за все время работы в краевом парламенте она так и не сумела получить данные о количестве мест и средств размещения в регионе. Информация о том, что в 2016 году край посетило 2 млн туристов кажется странной: если в многоэтажных санаториях Белокурихи отдохнули 200 тысяч туристов, где тогда разместились остальные 1,8 млн туристов, выразила справедливое недоумение г-жа Клюшникова.

Отметим, что статистику о которой упоминала Елена Клюшникова, можно найти в Сети в открытом доступе. Правда, размещается она не на официальных интернет-страницах краевой власти и зачастую носит «просроченный» характер. Так, по данным на середину 2016 года, в Алтайском крае функционировало более 980 турпредприятий, из которых 730 единиц – коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские «зеленые» дома, 230 единиц - туристские фирмы, из них 44 в статусе туроператора. Отдых туристов обеспечивали около 280 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, отели, мотели, хостелы и т. д.), 43 санаторно-курортных учреждения, более 170 сельских «зеленых» домов, более 170 турбаз и организаций отдыха.

Труднее найти цифры, имеющие отношение к общей вместимости туробъектов в регионе. По данным портала prohotel за 2014 год, количество мест единовременного размещения в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а также детских оздоровительных учреждений составляло 47,6 тысяч. При этом количество круглогодичных мест размещения увеличилось до 18,1 тысяч мест. Также известно, что одно из наиболее популярных мест отдыха в Алтайском крае, Белокуриха, одновременно способно принять не более 6 тысяч туристов. Расширение «пропускной способности» возможно только с запуском нового туркластера «Белокуриха-2». Например, за январь-сентябрь 2016 года в городе-курорте побывали около 182 тысяч туристов. А по итогам всего сезона, предварительно, примерно 200 тысяч.

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Комментарий

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Комментариев 21
фыва

06.03.2017 14:25

Опять наши чиновники с калькулятором не дружат. Берите в руки считаем. 365 дней в году. 6 тыс мест. 2, 190 млн потенциальных человеко дней. Делим на количество дней
фыва

06.03.2017 14:34

средний заезд. В Белокурихе средний заезд 14 суток (санаторная путевка) ну предположим что 10 суток. Итого 219 тыс туристов при 100% й загрузке. Поскольку 100% сроду не бывает, предположим что среднегодовая загрузка 80% (реально думаю не больше 70, ну да ладно). Итого 175 тыс туристов.
Горыныч

06.03.2017 15:08

В принципе, губер, прав. Турпоток, как паводок, может и имидж смыть, и природу загубить. На "Цветении махальщика" ни разу не был, поэтому судить о качестве его проведения не могу. Но сам подход - создание эксклюзивных событий для потенциальных цивилизованных туристов, думаю, верный. В идеале их (событий, а не туристов) должно быть 52, по количеству недель. И на разный туристский вкус (всякие фестивали: этно, рок, сыра...), спортивные типа лыжного марафона Такшина... Но опять же прав губер - качество важнее количества
analyst

06.03.2017 15:10

Мне пару месяцев назад попадалась выдержка из какого то документа Ростуризма, где наш годовой турпоток был указан чуть поболее 700 тыс. в год. И то эта цифра станет реальной только при условии учета всех транзитников в РА, дикарей (почти не оставляющих во время отдыха денег) и т.д. Откуда берутся 2 млн. непонятно... Если предположить, что каждый турист оставляет после себя в крае чхотя бы 10 тыс. руб., то получится, что суммарная выручка выручка по отраслям "торговля" и "бытовые услуги" от туристов должна составлять 200 млрд. руб в год. А там поменьше будет И намного. В общем, очень хотелось бы посмотреть на методику подсчета этих 2 млн.
Блистательная победа:

06.03.2017 15:30

Алтайский край покинул предпоследнее место по средней зарплате по итогам 2016 г, обойдя Калмыкию.06.03.2017Алтайский край покинул предпоследнее место среди 85-ти российских регионов по размерам средней зарплаты по итогам 2016 года, сообщает Росстат в опубликованном 1 марта докладе "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000-2016гг." В2016 году средняя зарплата оказалась ниже алтайской (21.185 рублей) в двух регионах России. Это традиционный аутсайдер по размеру зарплаты – Дагестан (19.953 рубля) и опустившаяся на одну позицию Калмыкия (21.133 рубля).Таким образом, Алтайский край по размеру зарплаты по итогам 2016 года теперь занимает не 84-ое, а 83 место среди регионов России.За последнее десятилетие депрессивный сибирский регион потерял в этом неофициальном "зарплатном" соревновании почти два десятка позиций, став одним из аутсайдеров по бедности среди регионов страны.Стоит отметить также, что в последние несколько лет среди регионов России наметилась тенденция "новой бедности" – большая группа представляющих не только Северный Кавказ, но все территориальные зоны России регионов, сохраняя формально далекие от последних места по размеру зарплаты, фактически мало чем отличается по ее размеру от аусайдеров (вроде Алтайского края), демонстрируя зарплаты на уровне 21-23 тысяч рублей.
Итоги 2016:

06.03.2017 15:34

Реальная зарплата в Алтайском крае упала на 1,6%, реальные доходы на 6,2%.06.03.2017Территориальный орган Росстата в Алтайском крае сообщает о существенном падении показателя реальной зарплаты и реальных доходов в этом регионе по итогам 2016 года.Номинальная среднемесячная зарплата в крае за 2016 год составила 21.185 рублей (это 105,5% от прошлогоднего показателя). Однако, реальный размер зарплаты не только не вырос, но вновь упал, составив лишь 98,4% к прошлому году (в 2015 г. реальная зарплата уже упала до 90% к докризисному 2014 г.).Эта цифра хуже, чем средний показатель по России. По данным Росстата, в целом по стране номинальный размер зарплаты (36.746 рублей) за 2016 год вырос почти в полтора раза больше чем в Алтайском крае, составив 107,8%. В итоге реальная зарплата в стране не только не упала, как на Алтае, но выросла до 100,7% к предыдущему году.Еще хуже в 2016 году сложилась ситуация в крае со среднедушевым доходом. В номинальном исчислении среднемесячный доход в 2016 г. в крае сложился на уровне 21.209 рублей. Формально это даже на 1,1% выше, чем в 2015 году. Однако, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), в 2016 г. составили лишь 93,8% от показателя 2015 г.Ситуация с доходами в крае также хуже, чем в среднем по России. Здесь в 2016 году реальные располагаемые денежные доходы также быстро падали, составив лишь 94,% от прошлогодних показателей. Однако, падение доходов в Алтайском крае оказалось более глубоким.
Предложение

06.03.2017 16:24

А давайте перестанем наращивать "турпоток" и начнем развивать производство!
Гость

06.03.2017 16:41

Мы ,так-же как и с туристами, небывалые урожаи собираем.Что нам,впервой чтоли? Помним,помним "закрома Родины",только не знаем-где они?!
Гостю

06.03.2017 16:46

Где,где? В Алтайском Приобье))))
Гость

06.03.2017 16:57

С ках это пор санаторно-курортное лечение стало именоваться туризмом?
предложению

06.03.2017 17:01

Предложение писал(а):
А давайте перестанем наращивать "турпоток" и начнем развивать производство!


какое производство предлагаете развивать - производство ватных дебилов для войны в Донбасе? предпосылок для развития другого производства пока не наблюдаю. оценочное суждение
Андрей

06.03.2017 18:31

Никто это нормально не считал. Принцип такой. Проводится мероприятие. Их краевой администрации звонят в районы. Спрашивают, сколько человек приедет. Отвечают, что 15. Краевая администрация предлагает привезти 30. Районной деваться не куда, соглашается на 30. Фактические едет 12. Но краевая записывает заявленную цифру 30. Отсюда постепенно получаются миллионы. Везде сплошное вранье. Районам деваться некуда, от них требуют. Случай был. В одном предгорном районе администрация исправно отчиталась о 25 гостевых домах. Как выяснилось при проверки теми, кто на самом деле работает в туризме, а не сидит в администрации, в районе том не оказалось ни одного гостевого дома. И вообще. Если Алтайский край принял более 2 миллионов туристов и с каждого в краевой бюджет за счет всяких налогов и т.п. поступило по 200 рублей то это получается более 400 миллионов. Где деньги?
фреза

06.03.2017 19:45

губернатор у нас прокурор..он наверное считает зеков туристами..ведь садят пачками тех кто курицу украл..а тех кто бабло отмывает он прикрывает..по большому счету это губер у нас в крае турист которого гнать надо из региона.
Завсегдатай

06.03.2017 19:45

У меня складывается такое впечатление что наш губернатор кроме как туризмом больше ничем не занимается.
предлагаю начать продажу

06.03.2017 19:51

"Ваучер или Виза или Талон на одноразовое посещение Алтайского края"
цена - 1 миллион рублёв.
только богатеев , бабников , рукосуев , транжир , азартных и прочих грантоедов пускать ,
а нищебродов , стоящих в очереди в Домодедово и Внуково и Пулково и Шенноне не пущать.
от них отходов больше , чем доходов и канализация не выдержит напора смывания.
а богатеи настолько жадные , что всё своё амно в себе обратно увезут в Маскву и далее.
бывший

06.03.2017 20:26

ага. в тальменке вдоль трассы надо посадить багульник, чтобы свалки скрыть
Гость

06.03.2017 21:29

Довелось присутствовать сегодня на концерте к 8 марта с губернатором. Так вот он сегодня ответил своим критикам (и по туризму и по здравоохранению и по прочим отраслям) примерно так: "Среди хулителей проектов во благо края нет ни одной женщины. Только мужики...." И потом спокойно добавил: "Да и мужиками-то таких назвать сложно". Зал аплодировал стоя. Все поддержали губернатора. И правильно! Ибо попробуйте сами не в самых простых условиях сделать что-то доброе для людей. А потом уже критикуйте. А не тявкайте как шавки из evaлара
Nataherochka

06.03.2017 22:35

Гость писал(а):
Д
Довелось присутствовать сегодня на концерте к 8 марта с губернатором. Так вот он сегодня ответил своим критикам (и по туризму и по здравоохранению и по прочим отраслям) примерно так: "Среди хулителей проектов во благо края нет ни одной женщины. Только мужики...." И потом спокойно добавил: "Да и мужиками-то таких назвать сложно". Зал аплодировал стоя. Все поддержали губернатора. И правильно! Ибо попробуйте сами не в самых простых условиях сделать что-то доброе для людей. А потом уже критикуйте. А не тявкайте как шавки из evaлара


Нужно различать хулу и объективную оценку. У большинства комментаторов, зап исключением явных неадекватов, речь не идет о том, что губернатор или правительство не стараются для края. И многие понимают, что условия действительно непростые. И видят положительные результаты. Только результатов этих намного меньше, чем нам говорят в СМИ, отчетах, докладах и прочих речах. А в последнее время, стало не просто приукрашивание, а массовое откровенное враньё, приписки, изворачивание цифр и фактов. Вот о чем люди говорят. И вот что им не нравится. Говорили бы правду и про реальные достижение, какие тоже есть - было бы лучше. И "хулителей" было бы меньше. Потому, что тогда врать пришлось бы уже им.
А насчет Эвалара... Они то как раз смогли сделать из ничего конфетку и стать одним из крупнейших предприятий и налогоплательщиков края. Да, на их сайтах критика есть. Но видно, что её писали воспитанные и компетентные люди, которые дают объективную картину, основанную только на фактах. И не позволяют себе ни грязных ругательств ни быдловских эпитетов, как те, которые их хулят, типа вас. Ну и кому люди поверят?
Мимоходом

06.03.2017 22:36

В настоящее время слово "мужик" отрицательно воспринимается только теми сословиями, которые исторически презирали простых работяг. Это офицерство (историческая преемственность с дворянством) и деклассированные элементы - блатные.
участница посиделки с губернатором

06.03.2017 22:59

Комментатор под ником "Гость 21.29" нагло врёт, на встрече с губернатором никто не вставал и были только жидкие хлопки.

А про "заботу" Карлина о женщинах Алтайского края посмотрите и прочитайте по ссылке:

http://politsib.ru/news/93934
Олег

06.03.2017 23:45

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
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