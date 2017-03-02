Полицейские спасли жительницу Алтайского края от гибели в новосибирском метро

5 марта 17-летняя жительница Алтайского края едва не погибла в метрополитене Новосибирска. Однако полицейским удалось отговорить подростка, в результате девушка не пострадала, информирует Sibkray.ru.

Как рассказали в управлении МВД по Новосибирской области, поведение девушки на станции «Сибирская» очевидцы происшествия сняли на мобильные телефоны и выложили в Сеть. «Полицейские смогли убедить девушку подняться на платформу до прибытия поезда», – сообщили правоохранители, добавив, что по данному факту проводится проверка. Основная версия случившегося – попытка покончить с собой.

На одной из видеозаписей с места происшествия слышно, как человек в форме узнает по телефону, отключен ли контактный рельс, а на другой, где со времени отбытия предыдущего поезда прошло порядка девяти минут, девушка уходит в тоннель, где ее встречает человек в ярко-оранжевом жилете. Заминка в движении поездов составила около 20 минут.