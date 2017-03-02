06.03.2017 13:30
5 марта 17-летняя жительница Алтайского края едва не погибла в метрополитене Новосибирска. Однако полицейским удалось отговорить подростка, в результате девушка не пострадала, информирует Sibkray.ru.
Как рассказали в управлении МВД по Новосибирской области, поведение девушки на станции «Сибирская» очевидцы происшествия сняли на мобильные телефоны и выложили в Сеть. «Полицейские смогли убедить девушку подняться на платформу до прибытия поезда», – сообщили правоохранители, добавив, что по данному факту проводится проверка. Основная версия случившегося – попытка покончить с собой.
На одной из видеозаписей с места происшествия слышно, как человек в форме узнает по телефону, отключен ли контактный рельс, а на другой, где со времени отбытия предыдущего поезда прошло порядка девяти минут, девушка уходит в тоннель, где ее встречает человек в ярко-оранжевом жилете. Заминка в движении поездов составила около 20 минут.
06.03.2017 23:34
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Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
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