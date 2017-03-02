Замешанный в разборках с шестиклассником барнаулец распространил свою версию конфликта

История о барнаульском школьнике, которого неизвестный мужчина якобы заставил слизывать снег с машины, обросла новыми подробностями. Мужчина, который называет себя знакомым того самого владельца Toyota, в Instagram настаивает, что все это детские выдумки. Как стало известно сообществу Barnaul22, вместо сурового наказания, о котором все сейчас говорят, его товарищ якобы просто отвел мальчика к директору школы.

Утверждается, что человек, которому адресованы все оскорбления, очень близко все принял к сердцу, и находится под присмотром медиков. «Только вкратце: водитель - родитель троих детей, приехал за старшими детьми в данную школу. На прилегающей территории учащиеся 6-го класса кидались снежно-ледяными массами и попали в автомобиль и соответственно получили нормальное замечание в цензурно-воспитательной форме. И (мужчина) отправился в здание за детьми. По возвращении обнаружил свой автомобиль в грязном, забросанном снежно-ледяными массами виде. Один из виновников этого безобразия был сопровожден к директору. У него же или у кого-то из остальных участников также было при себе холодное оружие. Далее была придумана история с целью заранее опорочить честного человека», - утверждает знакомый водителя.

В СУ СКР по Алтайскому краю данную версию комментировать не стали, пояснив, что в настоящее время по сообщению о применении физической силы к несовершеннолетнему проводится доследственная проверка, по результатам которой можно будет делать какие-то выводы.

Напомним, что редакции телеканала «Катунь 24» стало известно о неприятном инциденте, который произошел 2 марта около 16:00 возле барнаульской школы № 13. По словам горожан, шестиклассника, который случайно попал снежком в стоявшую неподалеку машину, владелец авто якобы сначала ударил, а после заставил слизать следы снега с кузова.