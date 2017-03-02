Замешанный в разборках с шестиклассником барнаулец распространил свою версию конфликта

06.03.2017 14:34
История о барнаульском школьнике, которого неизвестный мужчина якобы заставил слизывать снег с машины, обросла новыми подробностями. Мужчина, который называет себя знакомым того самого владельца Toyota, в Instagram настаивает, что все это детские выдумки. Как стало известно сообществу Barnaul22, вместо сурового наказания, о котором все сейчас говорят, его товарищ якобы просто отвел мальчика к директору школы.
Утверждается, что человек, которому адресованы все оскорбления, очень близко все принял к сердцу, и находится под присмотром медиков. «Только вкратце: водитель - родитель троих детей, приехал за старшими детьми в данную школу. На прилегающей территории учащиеся 6-го класса кидались снежно-ледяными массами и попали в автомобиль и соответственно получили нормальное замечание в цензурно-воспитательной форме. И (мужчина) отправился в здание за детьми. По возвращении обнаружил свой автомобиль в грязном, забросанном снежно-ледяными массами виде. Один из виновников этого безобразия был сопровожден к директору. У него же или у кого-то из остальных участников также было при себе холодное оружие. Далее была придумана история с целью заранее опорочить честного человека», - утверждает знакомый водителя.
В СУ СКР по Алтайскому краю данную версию комментировать не стали, пояснив, что в настоящее время по сообщению о применении физической силы к несовершеннолетнему проводится доследственная проверка, по результатам которой можно будет делать какие-то выводы.
Напомним, что редакции телеканала «Катунь 24» стало известно о неприятном инциденте, который произошел 2 марта около 16:00 возле барнаульской школы № 13. По словам горожан, шестиклассника, который случайно попал снежком в стоявшую неподалеку машину, владелец авто якобы сначала ударил, а после заставил слизать следы снега с кузова.
06.03.2017 15:34
06.03.2017 16:20
06.03.2017 16:48
Клевета. В суд
06.03.2017 17:18
06.03.2017 20:34
Зря, и не такое бывает.
Случается и намного круче.
Версии вполне правдоподобны обе, честно говоря, лично я пока не вижу смысла отдавать предпочтение одной из них на основании статей.
06.03.2017 23:23
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
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тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
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Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
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07.03.2017 00:24
Нет конечно. Не надо здесь дураков искать.