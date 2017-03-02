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Главная Лента новостей Замешанный в разборках с шестиклассником барнаулец распространил свою версию конфликта

Замешанный в разборках с шестиклассником барнаулец распространил свою версию конфликта

06.03.2017 14:34

История о барнаульском школьнике, которого неизвестный мужчина якобы заставил слизывать снег с машины, обросла новыми подробностями. Мужчина, который называет себя знакомым того самого владельца Toyota, в Instagram настаивает, что все это детские выдумки. Как стало известно сообществу Barnaul22, вместо сурового наказания, о котором все сейчас говорят, его товарищ якобы просто отвел мальчика к директору школы.

Утверждается, что человек, которому адресованы все оскорбления, очень близко все принял к сердцу, и находится под присмотром медиков. «Только вкратце: водитель - родитель троих детей, приехал за старшими детьми в данную школу. На прилегающей территории учащиеся 6-го класса кидались снежно-ледяными массами и попали в автомобиль и соответственно получили нормальное замечание в цензурно-воспитательной форме. И (мужчина) отправился в здание за детьми. По возвращении обнаружил свой автомобиль в грязном, забросанном снежно-ледяными массами виде. Один из виновников этого безобразия был сопровожден к директору. У него же или у кого-то из остальных участников также было при себе холодное оружие. Далее была придумана история с целью заранее опорочить честного человека», - утверждает знакомый водителя.

В СУ СКР по Алтайскому краю данную версию комментировать не стали, пояснив, что в настоящее время по сообщению о применении физической силы к несовершеннолетнему проводится доследственная проверка, по результатам которой можно будет делать какие-то выводы.

Напомним, что редакции телеканала «Катунь 24» стало известно о неприятном инциденте, который произошел 2 марта около 16:00 возле барнаульской школы № 13. По словам горожан, шестиклассника, который случайно попал снежком в стоявшую неподалеку машину, владелец авто якобы сначала ударил, а после заставил слизать следы снега с кузова.

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Комментарий

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Комментариев 7
Иван

06.03.2017 15:34

Сразу не надо было СМИ печатать дезинформацию, по принципу ОБС (одна баба сказала). То, что сейчас написано больше похоже на правду, но все равно нужно дождаться официальных выводов СУ СК.
Трезвый взгляд

06.03.2017 16:20

Я тоже полагаю эту версию более правдоподобной. Первая версия, что якобы дети играли в снежки и случайно попали в машину, а мужчина по этому поводу просто озверел, я считаю маловероятной. Это уже совсем неадекватом нужно быть.
Пессемист

06.03.2017 16:48

Иван писал(а):
Сразу не надо было СМИ печатать дезинформацию,

Клевета. В суд
гость

06.03.2017 17:18

Иван, мужик еще написал, что дети вооружены были ))))))))))))))))))) http://katun24.ru/news/242960/
Конрад Маюнов

06.03.2017 20:34

Трезвый взгляд писал(а):
Я тоже полагаю эту версию более правдоподобной. Первая версия, что якобы дети играли в снежки и случайно попали в машину, а мужчина по этому поводу просто озверел, я считаю маловероятной. Это уже совсем неадекватом нужно быть.


Зря, и не такое бывает.
Случается и намного круче.
Версии вполне правдоподобны обе, честно говоря, лично я пока не вижу смысла отдавать предпочтение одной из них на основании статей.
Олег

06.03.2017 23:23

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
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Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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гость

07.03.2017 00:24

Олег писал(а):
eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?


Нет конечно. Не надо здесь дураков искать.