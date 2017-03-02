×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

6 |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
18
Журналист «Банкфакса» Наталья Рудакова о том, кому под силу борьба с «группами смерти»: «Место экспертов заняли обычные люди»
30
Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»
30
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

60

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

«Машина времени «Бийского рабочего»: год 1981 (лонгрид)
«Единая Россия» возглавила февральский рейтинг медиаактивности
Анна Татарникова: «В жизни стремлюсь к гармонии и балансу во всем»
Государство не будет сокращать сумму на поддержку сельского хозяйства, но перераспределит средства


Резонанс
Темы недели
Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?
55 |
Алтайский думец открестился от губернаторских амбиций на ближайшую пятилетку
64
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

46
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

15
Loading...
Главная Лента новостей Сбербанк пытается продать производственные мощности алтайского завода «частным порядком»

Сбербанк пытается продать производственные мощности алтайского завода «частным порядком»

06.03.2017 15:29

Сибирский банк Сбербанка России выставил на продажу имущественный комплекс обанкротившегося ЗАО «Завод алюминиевого литья» (ЗАЛ) в Барнауле, объявление опубликовано на сайте Avito. Параллельно с этим единым лотом на открытые аукционы регулярно выставляется все имущество завода, включая дебиторскую задолженность и долю в уставном капитале. Пока желающих купить предприятие не нашлось.

На Avito имущественный комплекс продается за 137,7 млн рублей. При этом сообщение сформулировано таким образом, что может заинтересовать не только производственников, но и девелоперов. «Комплекс состоит из четырех зданий — производственных корпусов на красной линии города. Наличие подъездных путей, в том числе железнодорожных. Здания производственных корпусов из ж/б блоков, ж/б плит. Три цеха имущественного комплекса находятся в аренде. Наличие коммуникаций: электричество (количество МВт достаточно для крупного производственного предприятия), газ (подведен к территории базы), водоснабжение и теплоснабжение центральное. Закрытая охраняемая территория», - сказано в сообщении. Общая площадь объектов — 40,7 тысяч кв. м.

Вместе с тем на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсный управляющий Сергей Пупков регулярно объявляет новые торги также по продаже имущества ЗАЛ. Помимо объекта, выставленного на Avito, в едином лоте также указаны, например, подъездные железнодорожные пути, дебиторская задолженность в размере более 53,8 млн рублей, 49 % доли в уставном капитале, склады, ЛЭП, машины и оборудование. В последний раз это имущество продавалось по начальной цене в 454 млн рублей. Торги закончились безрезультатно по причине недостаточного количества участников.

Как пояснили ИА «Банкфакс» представители Сбербанка, части ЗАЛ действительно продаются на двух площадках с разным списком имущества в лоте. «Имущество находится в залоге у Сбербанка. Через конкурсного управляющего мы можем проводить лишь торги, что и находит отражение в реестре. Однако не исключено, что производство удастся реализовать по цессии — именно поэтому объявление появилось на Avito. Его разместил Сбербанк напрямую», — сказала собеседница.

Напомним, заявление о признании ЗАО «Завод алюминиевого литья» банкротом поступило от ОАО «Алтайэнергосбыт», которому завод задолжал более 11 млн рублей. К концу прошлого года эта сумма исчислялась 34 млн рублей. В феврале 2015 года первый замгубернатора Алтайского края Сергей Локтев подписал обращение к руководству реготделения банка ВТБ с просьбой рассмотреть возможность выделения кредита заводу, находящемуся в «сложной экономической ситуации». Между тем в апреле прошлого года промпредприятие было признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Среди основных кредиторов компании числится Сбербанк, которому завод задолжал порядка 80 млн рублей. В настоящее время конкурсным управляющим ЗАО является Сергей Пупков.

Торги по продаже имущественного комплекса объявлялись уже много раз, впервые — с начальной цены в 600 млн рублей. При этом арбитражному руководству пришлось принимать экстренные меры для решения ситуации с долгами по зарплате. Так, в 2016 году он предложил кредиторам «сдать в металлолом оборудование, не участвующее в технологическом процессе, морально устаревшее, с целью погашения задолженности по заработной плате перед работниками ЗАО «Завод алюминиевого литья». Тогда кредиторы поддержали г-на Пупкова.

ЗАО «Завод алюминиевого литья» зарегистрировано в июле 1992 года. Предприятие было создано на базе одного из подразделений Алтайского моторного завода, где в 1972 году была осуществлена первая плавка. Проектная мощность составляла 22 тысячи тонн литья в год. Помимо производства алюминиевых сплавов ЗАО выпускало радиаторы, конвекторы, алюминиевую посуду, формы для выпечки хлеба.


Другие новости по этой теме:

 Барнаульский завод алюминиевого литья подешевел до 0,5 млрд рублей из-за «апатии» покупателей

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
раздербанили завод АМЗ

06.03.2017 16:56

Когда-то был одним из градообразующих, 24 тысячи человек на нем трудилось. И кому теперь нужен цех алюминиевого литья. гордо переименованный воришкой Пекарским в завод?))
кум

06.03.2017 18:17

Очень обидно. Что красные директора, получив в 90-е свои предприятия практически в собственность забесплатно, умудрились их просрать. Тому примеры - Моторный завод, Трансмаш, ХБК и это тлько в пределах нашего региона. Где были ГБ-сты, обязанные по-роду службы сохранять оборонный потенциал страны, история умалчивает. Но сраные зюгановцы, давно поделившие страну, пытаются изобразить из себя оппозицию. А на самом деле являются одним из бенефициаров захвата страны КПССной номенклатурой.
Олег

06.03.2017 23:16

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
==================================================

Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================
Вот, сука, Олег

07.03.2017 00:21

Давай те будем считать всю его хрень, которую он ставит, скрытой рекламой Сбера... Недобросовестная реклама,Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! все они рано или поздно почки Грефу отдадут....