Сбербанк пытается продать производственные мощности алтайского завода «частным порядком»

Сибирский банк Сбербанка России выставил на продажу имущественный комплекс обанкротившегося ЗАО «Завод алюминиевого литья» (ЗАЛ) в Барнауле, объявление опубликовано на сайте Avito. Параллельно с этим единым лотом на открытые аукционы регулярно выставляется все имущество завода, включая дебиторскую задолженность и долю в уставном капитале. Пока желающих купить предприятие не нашлось.

На Avito имущественный комплекс продается за 137,7 млн рублей. При этом сообщение сформулировано таким образом, что может заинтересовать не только производственников, но и девелоперов. «Комплекс состоит из четырех зданий — производственных корпусов на красной линии города. Наличие подъездных путей, в том числе железнодорожных. Здания производственных корпусов из ж/б блоков, ж/б плит. Три цеха имущественного комплекса находятся в аренде. Наличие коммуникаций: электричество (количество МВт достаточно для крупного производственного предприятия), газ (подведен к территории базы), водоснабжение и теплоснабжение центральное. Закрытая охраняемая территория», - сказано в сообщении. Общая площадь объектов — 40,7 тысяч кв. м.

Вместе с тем на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсный управляющий Сергей Пупков регулярно объявляет новые торги также по продаже имущества ЗАЛ. Помимо объекта, выставленного на Avito, в едином лоте также указаны, например, подъездные железнодорожные пути, дебиторская задолженность в размере более 53,8 млн рублей, 49 % доли в уставном капитале, склады, ЛЭП, машины и оборудование. В последний раз это имущество продавалось по начальной цене в 454 млн рублей. Торги закончились безрезультатно по причине недостаточного количества участников.

Как пояснили ИА «Банкфакс» представители Сбербанка, части ЗАЛ действительно продаются на двух площадках с разным списком имущества в лоте. «Имущество находится в залоге у Сбербанка. Через конкурсного управляющего мы можем проводить лишь торги, что и находит отражение в реестре. Однако не исключено, что производство удастся реализовать по цессии — именно поэтому объявление появилось на Avito. Его разместил Сбербанк напрямую», — сказала собеседница.

Напомним, заявление о признании ЗАО «Завод алюминиевого литья» банкротом поступило от ОАО «Алтайэнергосбыт», которому завод задолжал более 11 млн рублей. К концу прошлого года эта сумма исчислялась 34 млн рублей. В феврале 2015 года первый замгубернатора Алтайского края Сергей Локтев подписал обращение к руководству реготделения банка ВТБ с просьбой рассмотреть возможность выделения кредита заводу, находящемуся в «сложной экономической ситуации». Между тем в апреле прошлого года промпредприятие было признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Среди основных кредиторов компании числится Сбербанк, которому завод задолжал порядка 80 млн рублей. В настоящее время конкурсным управляющим ЗАО является Сергей Пупков.

Торги по продаже имущественного комплекса объявлялись уже много раз, впервые — с начальной цены в 600 млн рублей. При этом арбитражному руководству пришлось принимать экстренные меры для решения ситуации с долгами по зарплате. Так, в 2016 году он предложил кредиторам «сдать в металлолом оборудование, не участвующее в технологическом процессе, морально устаревшее, с целью погашения задолженности по заработной плате перед работниками ЗАО «Завод алюминиевого литья». Тогда кредиторы поддержали г-на Пупкова.

ЗАО «Завод алюминиевого литья» зарегистрировано в июле 1992 года. Предприятие было создано на базе одного из подразделений Алтайского моторного завода, где в 1972 году была осуществлена первая плавка. Проектная мощность составляла 22 тысячи тонн литья в год. Помимо производства алюминиевых сплавов ЗАО выпускало радиаторы, конвекторы, алюминиевую посуду, формы для выпечки хлеба.