Алтайский думец Виктор Зобнев удивился решению суда по делу о «лесной рекреации»

06.03.2017 16:29
Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев намерен обжаловать решение арбитражного суда, которое лишило ООО «Фирма Инсайдер» (рубцовская компания, некогда имевшая прямое отношение к избраннику) лесного участка. Думец не согласен с тем, что юрлицо нарушило условия арендного договора и в частности не соблюдало условий, предписанных пользователю недвижимости.
28 февраля Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск регионального Министерства природных ресурсов и экологии к ООО «Фирма Инсайдер» о расторжении договора аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности. Договор был заключен еще в конце декабря 2008 года с управлением лесами Алтайского края. «Инсайдер» обязали вернуть участок в состоянии, пригодном для использования по целевому назначению, а также снести на нем ряд объектов. В их числе - домик отдыха площадью 155 кв. м, три беседки (суммарно 85 кв. м), три металлических гаража (всего 40 кв. м), туалет, два вольера для содержания собак, душевая кабина, мангал из кирпича. Кроме того, требуется демонтировать два разных забора. Один из них протяженностью 16,8 м из красного кирпича с металлическими воротами, другой - из металлических прутьев (8,4 м). Также с ответчика будет взыскано в доход федерального бюджета 12 тысяч рублей госпошлины.
Кстати, в январе суд отказал прокуратуре Алтайского края вступить в дело в качестве заинтересованного лица. Надзорное ведомство настаивало, что договор аренды лесного участка, являющийся предметом рассмотрения спора, затрагивает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы. Очевидно, что прокуратура собиралась поддержать министерский иск.
Как пояснил ИА «Банкфакс» сам Виктор Зобнев, для него это судебное решение не выглядит столь однозначным. «Директором этой фирмы я никогда не был, также в настоящее время не являюсь ее учредителем», - попробовал сразу исключить ненужные инсинуации, связанные с его нынешним думским статусом, собеседник. Интересно, что согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 6 марта, г-н Зобнев указан в качестве единственного учредителя ООО с капиталом в 5,008 млн рублей. Сведения об этом были внесены 10 августа 2009 года. Директором компании является Андрей Попов. Фирма зарегистрирована в Рубцовске по адресу: улица Арычная, 25-11. Основной профиль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
По словам Виктора Зобнева, никаких новых построек на территории лесного участка за время аренды возведено не было, «единственное, поставили новый забор, домик там как стоял с середины 1960-х годов, так и остался по сей день. Никакого самозахвата земли не было, участок был взят в аренду на 49 лет». Кроме того, народный избранник заявил, что от территории была вполне конкретная осязаемая выгода — якобы здесь встречались и вели переговоры с европейскими партнерами по бизнесу представители рубцовского завода.
Виктор Зобнев, депутат Госдумы от Алтайского края:
Строго говоря, участок мне этот не принадлежит, как пытается всем внушить в Сети г-н Горбунов (эколог-активист — прим. ред. БФ). Фирме предлагали вернуть его в досудебном порядке, но от такого варианта в свое время мы отказались. Честно говоря, не было понятно, в чем вообще выражается нарушение. Но если будет решение суда, то как законопослушный гражданин я его исполню.
Участок этот, также, как и домик на нем, существует не то с 1962-го, не то с 1967 года. В свое время это был дом директора Рубцовского завода запасных частей при близлежащем пионерском лагере. При покупке завода мы часть территории забрали себе, потом «Алтайвагон» переоформил ее на нас. Единственное изменение, которое себе позволили за все время — поменяли там забор.
Непонятно, почему суд принял такое решение, забрать у завода эту недвижимость. Сейчас адвокаты изучат документы, думаю, будем обжаловать решение во второй инстанции, а если понадобится, то и дальше.
06.03.2017 16:47
06.03.2017 16:58
06.03.2017 17:03
06.03.2017 17:11
Депутат ГД РФ Виктор Зобнев - злостный нарушитель законов РФ проиграл 2 суда против Горбунова В.В. о защите деловой репутации - Определением от 28.02.2017 года Кемеровский областной суд отказал в иске В. Зобневу в полном объёме! Решением суда и Инспекцией труда подтверждено использование Виктором Зобневым имущества - дачи в личных целях!
06.03.2017 17:12
06.03.2017 17:16
Не знаю про партнеров, а вот депутатиков рубцовских и прочих нужных людей Витек регулярно туда вывозил.
06.03.2017 17:18
06.03.2017 17:27
06.03.2017 17:30
06.03.2017 18:07
06.03.2017 18:27
06.03.2017 18:33
так и будет. не дошло еще сознание собственной тупости через холодильник
06.03.2017 18:51
а все беды и зобневы в придачу , будут у нас править бал пока не уничтожат заново
частную собственность на средства производства итд итп . всё старо как мир .
а менять зобнева на обнева , или путина на мутина , ищите дураков в ином месте .
в корень надо смотреть .
06.03.2017 18:59
или искунсо прикидыватесь
06.03.2017 19:02
а ты, сука, отдашь своих детей подыхать за майора Путена? Может подумаешь прежде чем сыновей отправлять на убой падла*
06.03.2017 19:11
06.03.2017 19:13
06.03.2017 19:58
Господи, ну откуда вы берётесь, дебилы? Человек о фактах говорит, а у тупней всё своё что-то в пустых бошках. обо всех судят по себе
06.03.2017 21:13
06.03.2017 21:21
06.03.2017 21:34
06.03.2017 21:35
06.03.2017 21:42
06.03.2017 21:44
06.03.2017 21:53
06.03.2017 22:03
06.03.2017 22:07
06.03.2017 22:19
06.03.2017 23:11
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