×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

6 |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
18
Журналист «Банкфакса» Наталья Рудакова о том, кому под силу борьба с «группами смерти»: «Место экспертов заняли обычные люди»
30
Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»
30
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

60

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

«Машина времени «Бийского рабочего»: год 1981 (лонгрид)
«Единая Россия» возглавила февральский рейтинг медиаактивности
Анна Татарникова: «В жизни стремлюсь к гармонии и балансу во всем»
Государство не будет сокращать сумму на поддержку сельского хозяйства, но перераспределит средства


Резонанс
Темы недели
Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?
55 |
Алтайский думец открестился от губернаторских амбиций на ближайшую пятилетку
64
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

46
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

15
Loading...
Главная Лента новостей Алтайский думец Виктор Зобнев удивился решению суда по делу о «лесной рекреации»

Алтайский думец Виктор Зобнев удивился решению суда по делу о «лесной рекреации»

06.03.2017 16:29

Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев намерен обжаловать решение арбитражного суда, которое лишило ООО «Фирма Инсайдер» (рубцовская компания, некогда имевшая прямое отношение к избраннику) лесного участка. Думец не согласен с тем, что юрлицо нарушило условия арендного договора и в частности не соблюдало условий, предписанных пользователю недвижимости.

28 февраля Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск регионального Министерства природных ресурсов и экологии к ООО «Фирма Инсайдер» о расторжении договора аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности. Договор был заключен еще в конце декабря 2008 года с управлением лесами Алтайского края. «Инсайдер» обязали вернуть участок в состоянии, пригодном для использования по целевому назначению, а также снести на нем ряд объектов. В их числе - домик отдыха площадью 155 кв. м, три беседки (суммарно 85 кв. м), три металлических гаража (всего 40 кв. м), туалет, два вольера для содержания собак, душевая кабина, мангал из кирпича. Кроме того, требуется демонтировать два разных забора. Один из них протяженностью 16,8 м из красного кирпича с металлическими воротами, другой - из металлических прутьев (8,4 м). Также с ответчика будет взыскано в доход федерального бюджета 12 тысяч рублей госпошлины.

Кстати, в январе суд отказал прокуратуре Алтайского края вступить в дело в качестве заинтересованного лица. Надзорное ведомство настаивало, что договор аренды лесного участка, являющийся предметом рассмотрения спора, затрагивает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы. Очевидно, что прокуратура собиралась поддержать министерский иск.

Как пояснил ИА «Банкфакс» сам Виктор Зобнев, для него это судебное решение не выглядит столь однозначным. «Директором этой фирмы я никогда не был, также в настоящее время не являюсь ее учредителем», - попробовал сразу исключить ненужные инсинуации, связанные с его нынешним думским статусом, собеседник. Интересно, что согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 6 марта, г-н Зобнев указан в качестве единственного учредителя ООО с капиталом в 5,008 млн рублей. Сведения об этом были внесены 10 августа 2009 года. Директором компании является Андрей Попов. Фирма зарегистрирована в Рубцовске по адресу: улица Арычная, 25-11. Основной профиль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По словам Виктора Зобнева, никаких новых построек на территории лесного участка за время аренды возведено не было, «единственное, поставили новый забор, домик там как стоял с середины 1960-х годов, так и остался по сей день. Никакого самозахвата земли не было, участок был взят в аренду на 49 лет». Кроме того, народный избранник заявил, что от территории была вполне конкретная осязаемая выгода — якобы здесь встречались и вели переговоры с европейскими партнерами по бизнесу представители рубцовского завода.

Виктор Зобнев, депутат Госдумы от Алтайского края:

Строго говоря, участок мне этот не принадлежит, как пытается всем внушить в Сети г-н Горбунов (эколог-активист — прим. ред. БФ). Фирме предлагали вернуть его в досудебном порядке, но от такого варианта в свое время мы отказались. Честно говоря, не было понятно, в чем вообще выражается нарушение. Но если будет решение суда, то как законопослушный гражданин я его исполню.

Участок этот, также, как и домик на нем, существует не то с 1962-го, не то с 1967 года. В свое время это был дом директора Рубцовского завода запасных частей при близлежащем пионерском лагере. При покупке завода мы часть территории забрали себе, потом «Алтайвагон» переоформил ее на нас. Единственное изменение, которое себе позволили за все время — поменяли там забор.

Непонятно, почему суд принял такое решение, забрать у завода эту недвижимость. Сейчас адвокаты изучат документы, думаю, будем обжаловать решение во второй инстанции, а если понадобится, то и дальше.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 29
Рубцовск

06.03.2017 16:47

Во врать то
кум

06.03.2017 16:58

Эта святая душа Зобнев не иначе как от зюгуновцев избиралася?? "не мое-не моя-не знаю-не имею" - инструкция, выученная коммунистами с 70-х годов.
Лёва Задов

06.03.2017 17:03

напомните, это зять или тесть экс секретаря КПРФ в Алтайском крае?
Валерий Горбунов

06.03.2017 17:11

Пакостливый, но трусливый!!! СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Депутат ГД РФ Виктор Зобнев - злостный нарушитель законов РФ проиграл 2 суда против Горбунова В.В. о защите деловой репутации - Определением от 28.02.2017 года Кемеровский областной суд отказал в иске В. Зобневу в полном объёме! Решением суда и Инспекцией труда подтверждено использование Виктором Зобневым имущества - дачи в личных целях!
"Караул" -

06.03.2017 17:12

Будет кричать Зобнев, когда его заставят снести огромную баню и котедж, замаскированный под гостиницу в сквере на ул. Сельмашской, что рядом со школой №22 в г. Рубцовске, а чиновников, допустивших это строительство привлекут к уголовной ответственности.
Гость

06.03.2017 17:16

"..Кроме того, народный избранник заявил, что от территории была вполне конкретная осязаемая выгода — якобы здесь встречались и вели переговоры с европейскими партнерами по бизнесу представители рубцовского завода."
Не знаю про партнеров, а вот депутатиков рубцовских и прочих нужных людей Витек регулярно туда вывозил.
Рубцовчанин

06.03.2017 17:18

И этот образец нравственности собирается вести Едро к победе на муниципальных выборах в Рубцовске?
для гостя

06.03.2017 17:27

А вы переживаете, что вас туда не свозил? Ай-Ай!
Валерий Горбунов

06.03.2017 17:30

Видео доказательство нарушений законов РФ Виктора Зобнева и попытка оказать давление: https://youtu.be/JGp2Q9q-oyg
юрист сельмаша

06.03.2017 18:07

Поддерживаю В. Горбунова. Уважаю его позицию, хотя никогда с ним не встречался. Зобнева знаю лично хорошо, но не уважаю. Темная, хитрая, изворотливая и лживая мелкая личность. И это Инсайдер не его? Ха-ха-ха!!! Андрей Ильич Попов надежная витрина для Витиных тайных делишек. Я тоже прошу прокуратуру проверить законность строений в сквере на ул. Сельмашской. Да и других дел рубцовского авторитета
неравнодушный

06.03.2017 18:27

И доколе терпеливый русский народ терпеть будет? Жиреют господа "народные слуги"!!! Что Виктор думает, что всё с собой на тот свет унесет? О душе пора, Виктор, думать, о душе.... Очисть её от скверны.... Рученьки, наверное, надсадил от такого хапанья.... Когда же вы подавитесь!!!!!!!!!!!!!!!!
пока вы будете камлать с бубном про данбасняш

06.03.2017 18:33

неравнодушный писал(а):
И доколе терпеливый русский народ терпеть будет? Жиреют господа "народные слуги"!!! Что Виктор думает, что всё с собой на тот свет унесет?

так и будет. не дошло еще сознание собственной тупости через холодильник
жулику с бубном

06.03.2017 18:51

врать хватит . надоел . и донбасс наш и крым , наш и всё наше , что было в СССР .
а все беды и зобневы в придачу , будут у нас править бал пока не уничтожат заново
частную собственность на средства производства итд итп . всё старо как мир .
а менять зобнева на обнева , или путина на мутина , ищите дураков в ином месте .
в корень надо смотреть .
Вы и вправду идиот

06.03.2017 18:59

жулику с бубном писал(а):
врать хватит . надоел . и донбасс наш и крым , наш и всё наше , что было в СССР .
а все беды и зобневы в придачу , будут у нас править бал пока не уничтожат заново
частную собственность на средств


или искунсо прикидыватесь
безмозглой суке

06.03.2017 19:02

жулику с бубном писал(а):
и донбасс наш и крым , наш и всё наше , что было в СССР .


а ты, сука, отдашь своих детей подыхать за майора Путена? Может подумаешь прежде чем сыновей отправлять на убой падла*
каскыр

06.03.2017 19:11

врать хватит . надоел . и донбасс наш и крым , наш и всё наше , что было в СССР . И плюс что до 1917 года.
бубену

06.03.2017 19:13

Путин гораздо лучше,чем порошенки, тимошенки и прочие, как перчатки сменяемые. Жить надо, а не надеяться - вот власть поменяем и халява попрет.
для 17:27

06.03.2017 19:58

А вы переживаете, что вас туда не свозил? Ай-Ай!

Господи, ну откуда вы берётесь, дебилы? Человек о фактах говорит, а у тупней всё своё что-то в пустых бошках. обо всех судят по себе
эх, Витя

06.03.2017 21:13

Когда под новый год генерал в Барнауле поменялся надо было не только удивиться, но и насторожиться. А сейчас у едросовского куратора парков еще дачу в сквере возле ГБ№2 в Рубцовске отберут и он опять будет глазенками лупать. Вообще додумались рейдера и захватчика парков и лесов куратором назначить. Совсем краевая едросня без мозгов, увы.
совсем дурачок

06.03.2017 21:21

Что он там лично живет на этой даче пол Алтайского края знает и вся Рубцовка. Достопримечательность егорьевская - дача жулика посреди пионерских лагерей. Интересно а ОНФ чего в рот набрал? Или когда жулику очень хочется то можно?
Свидетель

06.03.2017 21:34

Странно, О каких постройках 1962-1967года идет речь? На этом месте,пока его не занял Зобнев,всегда была противопожарная зона,свободная для прохода к озеру. А сейчас там усадьба,которая спрятана за высоким забором.
Предсказатель

06.03.2017 21:35

Если бы егорьевские и рубцовские менты и прокуроры не жрали бы на пирах на даче у будущего депутата ГосДуры, от которой он открещивается так активно, в три горла и не устраивали на глазах детей из "Золотой рыбки" пьяных оргий - вопрос с незаконно полученной землей решился бы мгновенно и по закону лет 20 назад. А называть "европейскими партнерами" вечно голодных силовиков и рубцовских проституток - это уже ни в какие ворота не лезет.
мозговед

06.03.2017 21:42

А ведь хватит у депутатика и мозгов и совести отсудить свою халупу и опять в районе пионерлагерей развернуть свой гадюшник.
удивляюсь

06.03.2017 21:44

Ох и чудилку избрали рубцовчане своим представителем в думе.
Непонятка

06.03.2017 21:53

Вроде по закону депутат должен отойти от управления своими активами. А зачем Зобнев лезет в судебные решения и чето комментирует? Это законно?
Мартовский кот

06.03.2017 22:03

А из партии прохвоста исключат? Или за такое не исключают?
Рыбак

06.03.2017 22:07

Всех купил Витюня, а Горбунова и министерство природных ресурсов не осилил.
111

06.03.2017 22:19

Вот этот домик https://i.mycdn.me/image?id=836975196611&t=3&plc=WEB&tkn=*obNH6z2b6CMm1dy5u9kXLs1gDRo
Олег

06.03.2017 23:11

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
==================================================

Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================