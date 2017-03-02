Алтайский думец Виктор Зобнев удивился решению суда по делу о «лесной рекреации»

Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев намерен обжаловать решение арбитражного суда, которое лишило ООО «Фирма Инсайдер» (рубцовская компания, некогда имевшая прямое отношение к избраннику) лесного участка. Думец не согласен с тем, что юрлицо нарушило условия арендного договора и в частности не соблюдало условий, предписанных пользователю недвижимости.

28 февраля Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск регионального Министерства природных ресурсов и экологии к ООО «Фирма Инсайдер» о расторжении договора аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности. Договор был заключен еще в конце декабря 2008 года с управлением лесами Алтайского края. «Инсайдер» обязали вернуть участок в состоянии, пригодном для использования по целевому назначению, а также снести на нем ряд объектов. В их числе - домик отдыха площадью 155 кв. м, три беседки (суммарно 85 кв. м), три металлических гаража (всего 40 кв. м), туалет, два вольера для содержания собак, душевая кабина, мангал из кирпича. Кроме того, требуется демонтировать два разных забора. Один из них протяженностью 16,8 м из красного кирпича с металлическими воротами, другой - из металлических прутьев (8,4 м). Также с ответчика будет взыскано в доход федерального бюджета 12 тысяч рублей госпошлины.

Кстати, в январе суд отказал прокуратуре Алтайского края вступить в дело в качестве заинтересованного лица. Надзорное ведомство настаивало, что договор аренды лесного участка, являющийся предметом рассмотрения спора, затрагивает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы. Очевидно, что прокуратура собиралась поддержать министерский иск.

Как пояснил ИА «Банкфакс» сам Виктор Зобнев, для него это судебное решение не выглядит столь однозначным. «Директором этой фирмы я никогда не был, также в настоящее время не являюсь ее учредителем», - попробовал сразу исключить ненужные инсинуации, связанные с его нынешним думским статусом, собеседник. Интересно, что согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 6 марта, г-н Зобнев указан в качестве единственного учредителя ООО с капиталом в 5,008 млн рублей. Сведения об этом были внесены 10 августа 2009 года. Директором компании является Андрей Попов. Фирма зарегистрирована в Рубцовске по адресу: улица Арычная, 25-11. Основной профиль — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

По словам Виктора Зобнева, никаких новых построек на территории лесного участка за время аренды возведено не было, «единственное, поставили новый забор, домик там как стоял с середины 1960-х годов, так и остался по сей день. Никакого самозахвата земли не было, участок был взят в аренду на 49 лет». Кроме того, народный избранник заявил, что от территории была вполне конкретная осязаемая выгода — якобы здесь встречались и вели переговоры с европейскими партнерами по бизнесу представители рубцовского завода.