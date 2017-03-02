На Алтае оштрафовали «спонсора» влиятельного железнодорожника

В Алтайском крае на 1 млн рублей оштрафовали ООО «Алтай-Форест» за передачу взятки должностному лицу, работающему на железной дороге. Взяточника также уже осудили, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2013 года заместитель генерального директора ООО «Алтай-Форест» от имени юридического лица перевел на банковскую карту замначальника железнодорожной станции Кулунда крупную сумму, чтобы тот вне очереди устранил коммерческие неисправности грузового вагона и как можно скорее отправил его по дальнейшему маршруту следования. По результатам проверки в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача вознаграждения в интересах юридического лица). По постановлению прокурора мировой судья судебного участка № 1 Тальменского района Алтайского края признал транспортную компанию виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Заместителя начальника железнодорожной станции Кулунда также осудили за получение взятки, однако меру наказания в пресс-службе ведомства не раскрывают.