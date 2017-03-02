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Главная Лента новостей На Алтае оштрафовали «спонсора» влиятельного железнодорожника

На Алтае оштрафовали «спонсора» влиятельного железнодорожника

07.03.2017 08:27

В Алтайском крае на 1 млн рублей оштрафовали ООО «Алтай-Форест» за передачу взятки должностному лицу, работающему на железной дороге. Взяточника также уже осудили, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2013 года заместитель генерального директора ООО «Алтай-Форест» от имени юридического лица перевел на банковскую карту замначальника железнодорожной станции Кулунда крупную сумму, чтобы тот вне очереди устранил коммерческие неисправности грузового вагона и как можно скорее отправил его по дальнейшему маршруту следования. По результатам проверки в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача вознаграждения в интересах юридического лица). По постановлению прокурора мировой судья судебного участка № 1 Тальменского района Алтайского края признал транспортную компанию виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Заместителя начальника железнодорожной станции Кулунда также осудили за получение взятки, однако меру наказания в пресс-службе ведомства не раскрывают.

Справка:

ООО «Алтай-Форест» расположено в селе Ларичиха Тальменского района Алтайского края. Село находится в центре лесного массива и удалено от районного центра Тальменка на расстоянии 60 км. В настоящее время основными видами деятельности предприятия является: лесохозяйственная деятельность, лесопользование, деревопереработка и деревообработка. Предприятие перерабатывает более 300 тысяч куб. м древесины в год и выпускает более 30 наименований изделий. География поставок готовой продукции компании очень обширна. ООО «Алтай – Форест» производит строительные и отделочные материалы из древесины, обрезной пиломатериал, древесно-стружечную плиту (ДСП), топливные гранулы (пеллеты). Наряду с выпуском пиломатериалов естественной влажности на предприятии налажена технология глубокой переработки древесины, включающая сушку пиломатериалов и дальнейшее его использование для производства широкого ассортимента цельных и сращенных погонажных изделий.

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Комментарий

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Комментариев 11
торпеда

07.03.2017 09:02

Из обращения в Прокуратуру Алтайского края:
« … прошу дать правовую оценку соответствия действий А.А.Абрамова, депутата Алтайского краевого законодательного собрания, Закону «О статусе депутата АКЗС» в связи фактическим руководством им холдингом «Сибирская медиагруппа». При этом, особо обращаю внимание на
- организацию выплаты А.А.Абрамовым денежного вознаграждения руководителям предприятия холдинга в нарушение Налогового кодекса РФ,
- осуществления давления А.А.Абрамовым на журналистов ИА «Политсибру», газеты «АиФ-Алтай» и ТВ «Наши Новости» с целью распространения заведомо ложных и порочащих репутацию сведений о высшем должностном лице Алтайского каря.
Прошу определить возможность внесения представления о лишения А.А.Абрамова депутатского статуса….»
охамели камуняки

07.03.2017 09:13

уже взятки на карту зачисляют. с главного пример берут, навроде панамских виолончелей?
гость

07.03.2017 10:05

что то банкфакс деградировал ниже плинтуса . уже давно замечаю , что если текст идёт
про воров-запутинцев , а у власти все они , членов едра , то штатные боты
редакции тут же обвиняют в этом либо кпрф , либо коммунистов вообще .
вчера партийность вити зобнева , вообще не упоминалась , что уж совсем как то .
за то про тестя кумы клаву порвали в обличениях . но редакция забыла уточнить
одну мелочь - депутат от кпрф юрченко голосовал против колониального договора с вто ,
а партия зобнева - единая россия - за . и пусть кум нам объяснит слова путина о вто -"
и зачем мы туда вступили , одни миллиардные убытки...." поди Ленин в этом виноват ,
а не путин с едром .
кум

07.03.2017 10:11

гость писал(а):
и пусть кум нам объяснит слова путина о вто -"
и зачем мы туда вступили , одни миллиардные убытки...." поди Ленин в этом виноват ,
а не путин с едром .


А вступили вы туда чтобы быть частью мирового рынка. Но тебя это не коснется, тебе твой коммунист Путин запретил сыр кушать. У него партбилет с 1975 года в сейфе лежит. Не зря же протухшую тушку Бланка под окном держит - истинный ленинец
Вольфсон Т.И.

07.03.2017 10:51

Кум,думаете,если так,как вы,то это круто? Не старайтесь,особо,уже не проходит. НАДОЕЛО!
Олег

07.03.2017 10:53

Андрей Мевич уже давно занимается проблемой украденной ж/д ветки «Малиновое озеро — Локоть». Ее демонтировали незаконно. Он руководитель профсоюза Сибирская Солидарность и знает о чем говорит
гость

07.03.2017 10:56

ООО Алтай-Форест - руководитель Бушков Н.Т., депутат АКЗС, 6 округ, выдвинут ЕР, член фракции ЕР.
старушке

07.03.2017 11:13

Вольфсон Т.И. писал(а):
Кум,думаете,если так,как вы,то это круто? Не старайтесь,особо,уже не проходит.


Вы вообще воспринимаете инфу!!! Прочтите расследование Навального про Вашего член КПСС с 1986 года с толи фамилией толи кликухой: Медведев-Мендель... Напишите челобитную ТСарю
и не только

07.03.2017 12:14

охамели камуняки писал(а):
уже взятки на карту зачисляют. с главного пример берут, навроде панамских виолончелей?

Не факт. Некоторые особо одаренные губернаторы, главы различных правительств, создают негосударственные общественные фонды, которыми руководят сыновья, друзья и ввиду низкой оплаты собственного труда и чтобы как нибудь сводить концы с концами, живут за счет этих фондов.
гость

07.03.2017 13:15

взятку давать опасно для уголовной ответственности. Отслеживается уже давно все, даже траты свыше 20 тыс руб.
Ru.банок

07.03.2017 13:16

Кум-СашОК,чем недоволен,порносовец сраный?
Справедливость восторжествовала,виновный-наказан!
На счёт коммунистов,от которых у Вас сударь рвёт пукан не по детски,есть поговорка-не все коммунисты-члены КПСС(КПРФ),не все члены КПСС(КПРФ)-коммунисты!
Прыгайте,сударь,прыгайте,только мельдоний не пейте,а то дисквалифицирут,30 серебренников платить не будут,вот пичалька!