×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

6 |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
29
Журналист «Банкфакса» Наталья Рудакова о том, кому под силу борьба с «группами смерти»: «Место экспертов заняли обычные люди»
29
Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»
30
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

60

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Что мы празднуем 8 марта — наш краткий экскурс в историю
В Госдуме поддерживают идею провести выборы президента в день присоединения Крыма
В 2017 году в Алтайском крае прирост цен гораздо ниже, чем в 2016 году
Записать первоклассников в школу теперь можно через Интернет


Резонанс
Темы недели
Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?
55 |
Алтайский думец открестился от губернаторских амбиций на ближайшую пятилетку
64
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

49
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

15
Loading...
Главная Лента новостей Барнаульский суд «потерял» осужденного юриста Шавандина, который отпросился на перекур

Барнаульский суд «потерял» осужденного юриста Шавандина, который отпросился на перекур

07.03.2017 09:44

Центральный районный суд Барнаула издал постановление о розыске местного юриста Бориса Шавандина, который был приговорен к трем годам колонии за мошенничество с землей и производственным объектом стоимостью более 15 млн рублей. Прямо после оглашения приговора он вышел из зала, чтобы покурить, и не вернулся. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил адвокат осужденного Илья Колесников.

Приговор Борису Шавандину оглашался 28 февраля. Как объяснил г-н Колесников, после того, как судья Жанна Уханова закончила зачитывать документ, осужденному было необходимо еще около часа дожидаться конвоя. Он воспользовался этим временем, чтобы выйти на перекур и отдать личные вещи (ключи, телефон и т. п.) своему брату. В этот момент Шавандину якобы стало плохо, он был экстренно госпитализирован.

«Потеряв» осужденного, суд сразу же издал постановление о его розыске. Впрочем, придя в себя Борис Шавандин в тот же день сам позвонил в суд и известил о своем местонахождении. «Он не скрывался и не скрывается, суду известно, где он находится. Диагноз я разглашать не имею права. В настоящее время постановление о розыске обжалуется», - сказал Илья Колесников.

Между тем адвокат уже подал апелляционную жалобу на приговор. Вероятно, она будет рассмотрена в краевом суде во второй половине апреля. Г-н Колесников напомнил, что в ходе заседания уже высказывал убеждение в необоснованности приговора.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2013 году Борис Шавандин, специализирующийся на оказании правовых услуг, узнал о юрлице, имеющем на балансе земельный участок в черте Барнаула. На участке было возведено административное здание, где располагался цех по производству пластиковых конструкций. Правоохранители пришли к выводу, что г-н Шавандин мошенническим путем через подставных лиц незаконно завладел долей в уставном капитале юрлица, а в дальнейшем и земельным участком с расположенным на нем производственным объектом. Собственнику причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Прокуратура Барнаула еще в 2015 году утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении г-на Шавандина. Тогда он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако почти через год, в апреле 2016 года, судья обнаружила, что документ составлен с нарушением. Дело в итоге вернули прокурору. Вновь оно поступило в суд в августе 2016 года, с еще одним эпизодом — по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).


Другие новости по этой теме:

 Барнаульского юриста ждет колония за присвоение завода и земли

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 21
Шансонье

07.03.2017 10:18

Зато он видел сам как солнышко вставало, и расцветал весной в тайге цветок... )))))
Надо тока суду по-умному заставить его продолжить песню... меня поймали и добавили ещё! (ржунимагу)
гость

07.03.2017 10:40

общественность, а не подскажете кто сегодня умер из судей алтайского краевого суда????
пристав некурящий и боящийся табачного дыма дежурил ?

07.03.2017 11:22

измельчал уголовный элемент - начальник , я своё возьму , а чужого не надо мне.
штраф 15 млн. ему на плечи и клеймо на лоб .
Гостю

07.03.2017 12:25

Скончался Станислав Кузьмич Чубуков
Гость

07.03.2017 12:41

Уже не первый от нашего правосудия или в гроб или реанимацию. Может задуматься а не глумить
:)

07.03.2017 12:51

"...Прямо после оглашения приговора он вышел из зала, чтобы покурить, и не вернулся..."

__________

Ну правильно. Чо его караулить - погуляет и вернётся. Он же не крамольник политический какой, а обычный, родной фармазонщик...
Знаток

07.03.2017 12:55

Эта судья за убийство дает 4 года лишения свободы (всего!!!), а за якобы мошенничество 3 года! Где же объективность спряталась? А, точно, ее впринципе как и логики в данном деле не было. Неудивительно что после таких пригоров люди в больницу попадают!
Гость

07.03.2017 12:57

суд в данной ситуации творит не пойми что, местоположение человека известно, но объявляют в его розыск!!! О чём и самое главное чем суддумает? За убийство также судья даёт 4,5 года, за взятку - штраф!!! Возникает вопрос действительно ли наш суд (судья Уханова) так беспристрастна, независима и неподкупна?!
Гость

07.03.2017 13:24

сотрудники банкфакса, скажите пожалуйста почему это вдруг вас так заинтересовало дело г-на Шавандина? вам так выгодно писать всякую хххх по делам где невиновного человека осуждают за то что он не делал? или вы просто не знаете о других событиях алтайского края?
например барнаульского адвоката (гомосесуалиста) убили на почве ревности (его любовник)? или как высокопоставленных должностных лиц обвиняют в получении взятки, как вам такие темы? или может быть вам просто не платят за них, вот вы их не печатаете?
На крайний случай, если вам интересно писать про г-на Шавандина, почему бы не взять интервью у него, так сказать из первых уст?
...

07.03.2017 13:37

Отпросился покурить??? Вы серьезно???
Я хочу работать в Вашем интернет-издании!!!! Просто у меня тоже часто возникают в голове бредовые сюжеты!!!!
Как Вам, например, "банкомат изнасиловал пенсионерку в День всех влюбленных, приняв её за старую купюру!..."

Или как это по Вашему происходило? Судья, не успев огласить приговор была прервана подсудимым, который ей сказал: "Стой, стой, стой!!!! Прервись, родная, дай покурю, а то уши пухнут!!!" А она такая: "Да без проблем иди курни!" Думаете бред? По сравнению с этой статьёй вряд ли!!!
Разочарованный. Банкфаксу позор

07.03.2017 13:57

Ни одно дело еще не было так досканально описано как это в ваших статьях. :( да еще так некрасиво и однобоко. Позор банкфакс. Вы походу продались :( а если это идет как рекламный текст, проплаченный, хотя бы так и писали бы: реклама от господина N.
Разочрованный. Кругом кривосудие

07.03.2017 14:03

Большущие сомнения в беспристрастности судьи Ж.Ухановой, так себе репутацию под вопрос поставить....но бумерангом все возвращается, так судьбы ломать
Жанна У.

07.03.2017 14:09

"За убийство также судья даёт 4,5 года, за взятку - штраф!!! Возникает вопрос действительно ли наш суд (судья Уханова) так беспристрастна, независима и неподкупна?!"

Я не понимаю из-за чего шум тут поднимается? несправедливые приговоры? все справедливо!!! по делу об убийстве там подсудимый хороший человек (все характеристики так говорят) а убил человека за то, что после того как осужденный вернулся с работы и выпил алкогольных напитков захотел вздремнуть на диване, где в это время уже спал в нетрезвом состоянии потерпевший (убитый)! тут и дураку видно, что потерпевший сам виноват, так сказать напросился!!!

По делу о взятке и говорить нечего, взятки для нашей страны это нормально, все так делают!!! неужели теперь всех за это сажать???!!!

С г-ном Шавандиным тоже все ясно, в судебных заседаниях было доказано, что потерпевший по делу спорное здание никогда не строил, а по-просту его украл, сотрудники правоохранительных органов обвинили в этом г-на Шавандина (ради этого даже подписи в уголовном деле подделали)!!! Разумеется нельзя было допустить чтобы труды сотрудников правоохранительных органов и потерпевшего пропали даром поэтому и был вынесен обвинительный приговор!!!!
МАСТЕР КЛАСС от АлтГУ !! В ИСПОЛНЕНИИ потрясающей !??

07.03.2017 14:25

Юрис деятелей Центрального района.
111

07.03.2017 14:34

"Правосудие - продано!" давно известная ИСТИНА. Вот только какие ставки у этой судьи? Шавандину не мешало бы узнать, и не курил бы после этого, точно бросил бы т.к. не на что было бы..
интересующийся

07.03.2017 14:36

вот интересно: одни подписи подделывают, другие сроки дают, а рядом сесть не пробовали ? Законники хреновы!
знаю

07.03.2017 14:40

НЕТ никакого сомнения "в беспристрастности судьи Ж.Ухановой", давно известная Жанночка
Жанна У.

07.03.2017 14:45

вот интересно: одни подписи подделывают, другие сроки дают, а рядом сесть не пробовали ? Законники хреновы!

Уважаемый, вы о чем таком пишите!!! да подделываем, да сроки даем, но кто еще это будет делать если не мы?! кто-то должен заниматься этим и не надо нас осуждать!!! это очень тяжелая работа, кто попало этим заниматься не должен!!!
На нашу зарплату прожить нельзя, поэтому мы вынуждены браться за подобные подработки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами!!!
Дон Педро

07.03.2017 15:06

Гость писал(а):
например барнаульского адвоката (гомосесуалиста) убили на почве ревности (его любовник)?


Среди адвокатов, этих мужественных людей, нет гомосесуалистов! Это о ком это речь?
Ирэн Хакамада

07.03.2017 15:09

Мужественных и благородных!
знатоку

07.03.2017 16:10

а почему кило говядины 300 рубликов , а баранины 450 ?