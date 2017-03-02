Барнаульский суд «потерял» осужденного юриста Шавандина, который отпросился на перекур

Центральный районный суд Барнаула издал постановление о розыске местного юриста Бориса Шавандина, который был приговорен к трем годам колонии за мошенничество с землей и производственным объектом стоимостью более 15 млн рублей. Прямо после оглашения приговора он вышел из зала, чтобы покурить, и не вернулся. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил адвокат осужденного Илья Колесников.

Приговор Борису Шавандину оглашался 28 февраля. Как объяснил г-н Колесников, после того, как судья Жанна Уханова закончила зачитывать документ, осужденному было необходимо еще около часа дожидаться конвоя. Он воспользовался этим временем, чтобы выйти на перекур и отдать личные вещи (ключи, телефон и т. п.) своему брату. В этот момент Шавандину якобы стало плохо, он был экстренно госпитализирован.

«Потеряв» осужденного, суд сразу же издал постановление о его розыске. Впрочем, придя в себя Борис Шавандин в тот же день сам позвонил в суд и известил о своем местонахождении. «Он не скрывался и не скрывается, суду известно, где он находится. Диагноз я разглашать не имею права. В настоящее время постановление о розыске обжалуется», - сказал Илья Колесников.

Между тем адвокат уже подал апелляционную жалобу на приговор. Вероятно, она будет рассмотрена в краевом суде во второй половине апреля. Г-н Колесников напомнил, что в ходе заседания уже высказывал убеждение в необоснованности приговора.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2013 году Борис Шавандин, специализирующийся на оказании правовых услуг, узнал о юрлице, имеющем на балансе земельный участок в черте Барнаула. На участке было возведено административное здание, где располагался цех по производству пластиковых конструкций. Правоохранители пришли к выводу, что г-н Шавандин мошенническим путем через подставных лиц незаконно завладел долей в уставном капитале юрлица, а в дальнейшем и земельным участком с расположенным на нем производственным объектом. Собственнику причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

Прокуратура Барнаула еще в 2015 году утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении г-на Шавандина. Тогда он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако почти через год, в апреле 2016 года, судья обнаружила, что документ составлен с нарушением. Дело в итоге вернули прокурору. Вновь оно поступило в суд в августе 2016 года, с еще одним эпизодом — по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).