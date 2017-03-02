Барнаульский суд «потерял» осужденного юриста Шавандина, который отпросился на перекур

07.03.2017 09:44
Центральный районный суд Барнаула издал постановление о розыске местного юриста Бориса Шавандина, который был приговорен к трем годам колонии за мошенничество с землей и производственным объектом стоимостью более 15 млн рублей. Прямо после оглашения приговора он вышел из зала, чтобы покурить, и не вернулся. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил адвокат осужденного Илья Колесников.
Приговор Борису Шавандину оглашался 28 февраля. Как объяснил г-н Колесников, после того, как судья Жанна Уханова закончила зачитывать документ, осужденному было необходимо еще около часа дожидаться конвоя. Он воспользовался этим временем, чтобы выйти на перекур и отдать личные вещи (ключи, телефон и т. п.) своему брату. В этот момент Шавандину якобы стало плохо, он был экстренно госпитализирован.
«Потеряв» осужденного, суд сразу же издал постановление о его розыске. Впрочем, придя в себя Борис Шавандин в тот же день сам позвонил в суд и известил о своем местонахождении. «Он не скрывался и не скрывается, суду известно, где он находится. Диагноз я разглашать не имею права. В настоящее время постановление о розыске обжалуется», - сказал Илья Колесников.
Между тем адвокат уже подал апелляционную жалобу на приговор. Вероятно, она будет рассмотрена в краевом суде во второй половине апреля. Г-н Колесников напомнил, что в ходе заседания уже высказывал убеждение в необоснованности приговора.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2013 году Борис Шавандин, специализирующийся на оказании правовых услуг, узнал о юрлице, имеющем на балансе земельный участок в черте Барнаула. На участке было возведено административное здание, где располагался цех по производству пластиковых конструкций. Правоохранители пришли к выводу, что г-н Шавандин мошенническим путем через подставных лиц незаконно завладел долей в уставном капитале юрлица, а в дальнейшем и земельным участком с расположенным на нем производственным объектом. Собственнику причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.
Прокуратура Барнаула еще в 2015 году утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении г-на Шавандина. Тогда он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако почти через год, в апреле 2016 года, судья обнаружила, что документ составлен с нарушением. Дело в итоге вернули прокурору. Вновь оно поступило в суд в августе 2016 года, с еще одним эпизодом — по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).
07.03.2017 10:18
Надо тока суду по-умному заставить его продолжить песню... меня поймали и добавили ещё! (ржунимагу)
07.03.2017 10:40
07.03.2017 11:22
штраф 15 млн. ему на плечи и клеймо на лоб .
07.03.2017 12:25
07.03.2017 12:41
07.03.2017 12:51
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Ну правильно. Чо его караулить - погуляет и вернётся. Он же не крамольник политический какой, а обычный, родной фармазонщик...
07.03.2017 12:55
07.03.2017 12:57
07.03.2017 13:24
например барнаульского адвоката (гомосесуалиста) убили на почве ревности (его любовник)? или как высокопоставленных должностных лиц обвиняют в получении взятки, как вам такие темы? или может быть вам просто не платят за них, вот вы их не печатаете?
На крайний случай, если вам интересно писать про г-на Шавандина, почему бы не взять интервью у него, так сказать из первых уст?
07.03.2017 13:37
Я хочу работать в Вашем интернет-издании!!!! Просто у меня тоже часто возникают в голове бредовые сюжеты!!!!
Как Вам, например, "банкомат изнасиловал пенсионерку в День всех влюбленных, приняв её за старую купюру!..."
Или как это по Вашему происходило? Судья, не успев огласить приговор была прервана подсудимым, который ей сказал: "Стой, стой, стой!!!! Прервись, родная, дай покурю, а то уши пухнут!!!" А она такая: "Да без проблем иди курни!" Думаете бред? По сравнению с этой статьёй вряд ли!!!
07.03.2017 13:57
07.03.2017 14:03
07.03.2017 14:09
Я не понимаю из-за чего шум тут поднимается? несправедливые приговоры? все справедливо!!! по делу об убийстве там подсудимый хороший человек (все характеристики так говорят) а убил человека за то, что после того как осужденный вернулся с работы и выпил алкогольных напитков захотел вздремнуть на диване, где в это время уже спал в нетрезвом состоянии потерпевший (убитый)! тут и дураку видно, что потерпевший сам виноват, так сказать напросился!!!
По делу о взятке и говорить нечего, взятки для нашей страны это нормально, все так делают!!! неужели теперь всех за это сажать???!!!
С г-ном Шавандиным тоже все ясно, в судебных заседаниях было доказано, что потерпевший по делу спорное здание никогда не строил, а по-просту его украл, сотрудники правоохранительных органов обвинили в этом г-на Шавандина (ради этого даже подписи в уголовном деле подделали)!!! Разумеется нельзя было допустить чтобы труды сотрудников правоохранительных органов и потерпевшего пропали даром поэтому и был вынесен обвинительный приговор!!!!
07.03.2017 14:25
07.03.2017 14:34
07.03.2017 14:36
07.03.2017 14:40
07.03.2017 14:45
Уважаемый, вы о чем таком пишите!!! да подделываем, да сроки даем, но кто еще это будет делать если не мы?! кто-то должен заниматься этим и не надо нас осуждать!!! это очень тяжелая работа, кто попало этим заниматься не должен!!!
На нашу зарплату прожить нельзя, поэтому мы вынуждены браться за подобные подработки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами!!!
07.03.2017 15:06
Среди адвокатов, этих мужественных людей, нет гомосесуалистов! Это о ком это речь?
07.03.2017 15:09
07.03.2017 16:10