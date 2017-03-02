Made in Rubtsovsk: британских футболистов экипируют алтайскими гетрами

Гетры Umbro

Рубцовский чулочный комбинат (РЧК) подписал контракт на производство футбольных гетр и носков под товарным знаком Umbro, сказано на сайте правительства Алтайского края. Выбор британской компании связан с двумя факторами — качеством продукции и «лояльной ценовой политикой».

На этикетках будет обозначен адрес и название производителя: Алтайский край, Рубцовский чулочный комбинат. По мнению гендиректора предприятия Сергея Трусова, выполнение заказа под известным спортивным брендом позволит расширить ассортимент продукции, увеличить объемы производства, освоить новые технологии.

Umbro - британский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки. Компания более 80 лет была одним из главных поставщиков спортивной одежды для английской премьер-лиги, кубка Англии и местной сборной по футболу. В настоящее время Umbro производит все виды спортивной одежды, включая бутсы и тренировочную форму.

Рубцовский чулочный комбинат основан в 2006 году. Производство начиналось с одного станка в арендованном помещении. В настоящее время комбинат оснащен полным технологическим циклом чулочного и вспомогательного оборудования на собственных производственных площадях. Предприятие является ведущим производителем чулочно-носочной продукции в СФО, входит в ассоциацию производителей детских товаров.

Одна из известных торговых марок, под которой выпускается продукция РЧК, Trusov. В 2016 году было выпущено 360,7 млн пар чулочно-носочных изделий на сумму 10,7 млн рублей.