Двухэтажный коттедж полностью выгорел в серьезном ночном пожаре в Барнауле

В ночь на 7 марта в частном секторе на пересечении улиц Парижской коммуны, Цеховой и Хлебозаводской в Барнауле вспыхнул серьезный пожар, в результате которого дотла сгорел двухэтажный коттедж. Огнеборцы не могли работать эффективно из-за проблем с водоснабжением и плотной застройки. По сообщениям очевидцев в паблике Barnaul 22 «ВКонтакте», огонь поднимался на уровень девятого этажа.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 22:07. Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям и общая площадь возгорания составила около 250 кв. м, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Предположительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем, сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Для тушения было задействовано семь единиц боевой и специальной техники МЧС. Менее часа потребовалось для полной ликвидации огня. Соседние, расположенные практически «впритык», постройки были спасены от возгорания. По словам огнеборцев, сложности при тушении двухэтажного строения — плотная застройка района и угроза соседним домам, проблемы с пожарным водоснабжением.

Очевидцы также обратили внимание на большое скопление людей, которые вышли посмотреть на пожар. Некоторые из них якобы заблокировали подходы к зданию, так что пожарным автомобилям пришлось ждать, пока зеваки освободят место. «Сейчас пожарная машина не могла проехать так как толпа людей с телефонами неслась по дороге. Машины ждут, когда люди пройдут. Вообще ужас», — написала одна из участниц сообщества.

Также соседи утверждают, что в доме на одного хозяина фактически проживало несколько десятков человек. Некоторые из них, по мнению очевидцев, являются нелегальными мигрантами из бывших республик СССР.

Когда пожар уже был практически потушен, в доме обвалились перекрытия. По сообщениям МЧС, никто не пострадал.