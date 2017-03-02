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Главная Лента новостей Двухэтажный коттедж полностью выгорел в серьезном ночном пожаре в Барнауле

Двухэтажный коттедж полностью выгорел в серьезном ночном пожаре в Барнауле

07.03.2017 10:55

В ночь на 7 марта в частном секторе на пересечении улиц Парижской коммуны, Цеховой и Хлебозаводской в Барнауле вспыхнул серьезный пожар, в результате которого дотла сгорел двухэтажный коттедж. Огнеборцы не могли работать эффективно из-за проблем с водоснабжением и плотной застройки. По сообщениям очевидцев в паблике Barnaul 22 «ВКонтакте», огонь поднимался на уровень девятого этажа.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 22:07. Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям и общая площадь возгорания составила около 250 кв. м, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Предположительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем, сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Для тушения было задействовано семь единиц боевой и специальной техники МЧС. Менее часа потребовалось для полной ликвидации огня. Соседние, расположенные практически «впритык», постройки были спасены от возгорания. По словам огнеборцев, сложности при тушении двухэтажного строения — плотная застройка района и угроза соседним домам, проблемы с пожарным водоснабжением.

Очевидцы также обратили внимание на большое скопление людей, которые вышли посмотреть на пожар. Некоторые из них якобы заблокировали подходы к зданию, так что пожарным автомобилям пришлось ждать, пока зеваки освободят место. «Сейчас пожарная машина не могла проехать так как толпа людей с телефонами неслась по дороге. Машины ждут, когда люди пройдут. Вообще ужас», — написала одна из участниц сообщества.

Также соседи утверждают, что в доме на одного хозяина фактически проживало несколько десятков человек. Некоторые из них, по мнению очевидцев, являются нелегальными мигрантами из бывших республик СССР.

Когда пожар уже был практически потушен, в доме обвалились перекрытия. По сообщениям МЧС, никто не пострадал.

Фото: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте», видео: Сергей Виницкий

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Комментарий

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Комментариев 3
гость

07.03.2017 11:30

в результате которого до тла (?) сгорел двухэтажный коттедж.
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В соответствии с правилами русской орфографии предлоги-приставки (без, для, до, под, при, про) в сочетании с существительными (в том числе с такими, которые не употребляются вне этих сочетаний), образующие наречия (наречные сочетания) пишутся раздельно. Например: без умолку, для сугрева, до упаду, под вечер, при своих, про запас. Исключения составляют: дотла, подчас, подряд, подшофе. И некоторые наречия, образованные со словами пространственного или временного значения с приставкой до-: доверху, донизу, довеку.

Таким образом наречие "дотла" пишется слитно.
Алекс

07.03.2017 12:42

Гость, Не до чего больше было докопаться?
гость

07.03.2017 13:08

Алекс писал(а):
Гость, Не до чего больше было докопаться?

Ага, я как учительница из анекдота:
Вчера наряд милиции задержал пьяную учительницу русского языка, пытавшуюся исправить вывеску магазина "ОБОИ" на "ОБА".