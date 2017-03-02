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Главная Лента новостей Лебединая верность: алтайские чиновники в 2016 году увлеклись разводами «понарошку»

Лебединая верность: алтайские чиновники в 2016 году увлеклись разводами «понарошку»

07.03.2017 11:30

Количество так называемых фиктивных разводов в Алтайском крае за 2016 год заметно выросло по сравнению с прошлыми периодами. Об этом со ссылкой на министра юстиции Алтайского края Константина Портнягина пишет портал amic.ru. Всего за прошлый год выявлено около 500 случаев.

По словам министра, речь идет о чиновниках и представителях правоохранительных органов, которые переписывают имущество на своих бывших жен, а также устраивают фиктивные браки, чтобы получить определенную должность. «В последнее время мы имеем увеличение фиктивных разводов, когда в силу той или иной причины государственные служащие, дабы избежать конфликта интересов при назначении на высокую должность, используют подобные механизмы. Их количество с каждым годом увеличивается. Это касается всех людей, которые выполняют работу с ограничением нахождения родственников на какой-либо другой должности. Кроме того, речь идет об уходе от имущественных обязательств. В частности, на бывших супругов переписывают имущество, чтобы его не декларировать», – заявил Константин Портнягин.

По оценке г-на Портнягина, при таких разводах сложно установить причину. Он отметил, что браки формально расторгаются, однако брачные отношения фактически сохраняются. Люди продолжают совместно проживать, вести совместное хозяйство. Также некоторые бизнесмены активно переписывают имущество на своих супругов при процедурах банкротства. В 2016 году в Алтайском крае зарегистрировано около 14,5 тысяч браков, что меньше, чем в 2015 году. Это связано, прежде всего, с демографической ямой. Что касается расторжений брака — 10 369, то это также меньше, чем годом ранее. «Если разводы происходят ради того, чтобы образовалось два новых союза, — это не самый плохой вариант. По другой причине такие разводы огорчают», – добавил глава регионального минюста.

Отметим, термин «фиктивный развод», который все чаще стал встречаться в судебной практике, в отличие от «фиктивного брака» российскому законодательству не известен. На деле доказать фиктивный характер расторжения семейных отношений почти невозможно - свидетельские показания суды, как правило, игнорируют. Фиктивный же брак считается ничтожным в силу ст. 170 ГК и ст. 27 Семейного кодекса. К нему могут быть применены последствия ничтожной сделки по решению суда, включая аннулирование записи о браке в актах гражданского состояния с момента регистрации фиктивного брака. Однако если лица, заключившие фиктивный брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью, такой брак не может быть признан судом фиктивным.

Интересно, что в XIX веке до наступления эмансипации женщин к институту фиктивного брака «слабый пол» прибегал для приобретения независимости от родителей и большей свободы занятий. Нередким был фиктивный брак в среде русских революционеров второй половины XIX века. Еще один вариант, распространившийся уже в XX веке - браки, в которых по крайней мере один партнер имеет нетрадиционную ориентацию. Такие союзы (так называемые «лавандовые браки») были распространены, например, среди актеров Голливуда. В настоящее время такого рода браки могут заключаться с целью предоставления иностранному супругу вида на жительство или гражданства страны пребывания.

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Комментарий

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Комментариев 6
интересующийся

07.03.2017 12:06


Всех фиктивно разведенных чиновников края пожалуйста из тени!!! Земляки должны знать своих героев.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

07.03.2017 12:37

Звезда в Шоке. ЕБЖ.
...Отметим, термин «фиктивный развод», который все чаще стал встречаться в судебной практике,...
как тут не вспомнить нашего передовика депутата АКЗС Ваню Диркс.... много корму должен, но у него НИЧЕГО НЕТ!
Кредитору подали на его банкротство, однако это как мёртвому припарки. У него индульгенция- членство ВПП ЕР.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
УЗНИК ДАВНО СОСТОИТ В НЕВЫЯСНЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЛДПР БРЕДЕРихой??

07.03.2017 12:42

Просимо дать показания по сему делу ШВОНДЕРА.
:)

07.03.2017 12:49

Сразу со службы скатертью по ж... таких хитрованов.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

07.03.2017 14:03

А вот интересно знать у нас в Славгороде мировой судья ПАНЬКИВ Т.А. И ЕЁ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПАНЬКИВ И.В. СОШЛИСЬ ? ЖИВУТ ВМЕСТЕ В с.БУРСОЛЬ МО СЛАВГОРОД. " РАЗОШЛИСЬ " КОГДА НА ПАНЬКИВ И.В. в 2006 ГОДУ ОТКРЫЛИ ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА И СУММА ВОРОВСТВА И МОШЕННИЧЕСТВА СОСТАВЛЯЛА ОКОЛО 100 МИЛЛИОНОВ. ДЕЛО ЗАКРЫЛИ Т.А. ПАНЬКИВ РАБОТАЛА мировым СУДЬЁЙ И РАБОТАЕТ до СИХ ПОР И ВАНЯ ЕЙНЫЙ ПРИ ДЕЛЕ в СЛАВГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.ВОТ ТАКАЯ ЗАГОГУЛИНА У НАС В СЛАВГОРОДЕ , НУ А ВАНЯ ДИРКС ХЕРОЙ ЧЕЧЕНСКИХ БАТАЛИЙ ВЗЯЛ С НИХ ПРИМЕР , А ЧТО РАЗ ДВА И В ДАМКАХ И ГРЕБИ СЛАВГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО -благо БОЖИЙ человек ВМЕСТЕ со своим ЗАМОМ ТАНЕЙ ДЫБАНЬ,ну очень любящей НАРКОДИЛЛЕРОВ ИЗ НАРКОТРАФИКА , ДАЖЕ дитёнка забрала , пока ПАПА и МАМА дитяти чалятся на на нарах. ПРОКУРОР СЛАВГОРОДА , А УЖЕ КОДЕКС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ПО БОКУ ? НУ ЖДУ -начинайте визжать мои дорогие оппоненты !
Евгений

07.03.2017 15:06

Путин же развёлся в своё время (думаю тоже чтобы близких из под удара вывести) а чем остальные хуже .