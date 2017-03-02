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Главная Лента новостей Бывший сити-менеджер Барнаула Игорь Савинцев рассказал суду, кто из чиновников связан с его уголовным делом

Бывший сити-менеджер Барнаула Игорь Савинцев рассказал суду, кто из чиновников связан с его уголовным делом

07.03.2017 11:57

6 марта Центральный районный суд Барнаула от допроса свидетелей по уголовному делу бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева наконец перешел к допросу самого обвиняемого. В процессе он рассказал о том, как при его власти в городе оформлялась земля для застройки, кто из чиновников связан с делом, и отверг все обвинения. Об этом сообщает «Алтапресс».

Игоря Савинцева обвиняют в том, что он с использованием служебного положения совершал махинации с муниципальными земельными участками, в том числе переводя их под контроль родственников. Но проекты застройки участков рассматривала гордума, а также обозначала стоимость их аренды. На вопрос адвоката, мог ли он в период работы в мэрии как-то влиять на городскую думу, обвиняемый ответил отрицательно. Участки под жилую застройку в Барнауле практически не продавали, поэтому и такой статьи доходов не было в бюджете. «Если удавалось продать такой участок, прибыль шла как дополнительный доход, который частично покрывал дефицит бюджета. При этом, если во время оформления освободившегося участка поступало заявление на его аренду от юрлица, мэрия была обязана его рассмотреть», — приводит издание слова г-на Савинцева.

Участки под жилую застройку в Барнауле практически не продавали, поэтому и такой статьи доходов не было в бюджете. «Если удавалось продать такой участок, прибыль шла как дополнительный доход, который частично покрывал дефицит бюджета. При этом, если во время оформления освободившегося участка поступало заявление на его аренду от юрлица, мэрия была обязана его рассмотреть», — приводит издание слова г-на Савинцева.

Осенью 2010 года перечень земельных участков, предоставляемых через торги, расширился. При этом Игорь Савинцев утверждает, что в период до 2013 года все земельные участки, кроме тех, что шли под жилую застройку, реализовывались через процедуру предварительного согласования мест размещения объектов согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ. Данную информацию адвокат подтвердила распечатками с сайта мэрии.

Бывший сити-менеджер сообщил, что далеко не все участки, остававшиеся после сноса ветхой застройки, удавалось реализовать под строительство жилья. Чаще всего это не позволял сделать Генплан. Всего в период работы Игоря Савинцева мэрии удалось реализовать более 60 земельных участков. На двух из них построили девятиэтажки, куда без проведения аукциона расселили пострадавших дольщиков. Это было законно, так как жилье строилось по инвестиционной программе.

Обвинение также утверждает, что Игорь Савинцев «завернул» документ занимавшего тогда пост председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Петра Стецова, претендовавшего на участок на улице Пролетарской. В действительности, говорит бывший сити-менеджер, г-н Стецов никогда не приходил к нему с таким документом официально, иначе бы это было зафиксировано.

Еще до возбуждения уголовного дела прокуратура проводила проверку законности предоставления земельных участков и выдавала представление об устранении нарушений. Представление рассматривалось с участием представителей профильных комитетов, юристов мэрии и сотрудников прокуратуры, после чего правоохранителей уведомляли о результатах. Если бы прокуратура не была удовлетворена ответом, считает бывший сити-менеджер, ему вновь предъявили бы требования устранить нарушения. «Если бы данные участки действительно принадлежали моей семье, я бы не допустил их оформления минимум в течение четырех лет. Отмечу, что за мной и моей семьей в течение длительного времени велась прослушка, но ни один из документов с распечатками разговоров не доказывает, что я общался с Владимиром Пальшиным (директор ООО «Технология», которое, по мнению следствия, является подконтрольной Савинцеву компанией, — прим. ред. «Алтапресс»). Обвинять в том, чего нет, очень просто», — передает издание слова бывшего сити-менеджера.

Как отметила адвокат Жанна Пронина, Игоря Савинцева, в частности, обвиняют в том, что процедура предварительного согласования мест размещения объектов была проведена с нарушениями: якобы участки были реализованы до того, как информация об их предоставлении в аренду появлялась в прессе. В других случаях объявления мэрии об предоставлении в аренду участков признали не соответствующими требованиям. Кроме того, пять фигурирующих в деле участков вовсе признали несформированными.

Жанна Пронина заявила, что в связи с этим направила запрос в кадастровую палату, ответ на который озвучит на следующем заседании. При этом защитник пояснила, что ей доподлинно известно, что по одному из участков границы были установлены, он был сформированным, а иные лица на него не претендовали.

Ранее адвокат отмечала, что по двум земельным участкам договоры аренды были расторгнуты еще до возбуждения уголовного дела, а три других являются муниципальной собственностью и семье Савинцева не передавались.

Г-н Савинцев также указал на путаницу в законодательстве относительно определения «сформированный участок». Адвокат Жанна Пронина в какой-то момент отметила, что «весь процесс строится гипотетически».

На суде бывший мэр держался уверенно и достойно, в своих показаниях не путался. По данным издания, в середине марта начнутся прения сторон по делу.

Напомним, в начале июля 2016 года заместитель прокурора Алтайского края Сергей Шухин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении г-на Савинцева. По версии следствия, с августа 2009 года по апрель 2013 года Савинцев, располагая всей полнотой информации о сформированных муниципальных земельных участках, использовал ее в своих корыстных и личных целях. В результате на территории города было подыскано пять земельных участков, на право аренды которых законно претендовали другие организации. Вместо этого, в обход законом установленной процедуры, были обеспечены условия передачи земли подконтрольным Савинцеву лицам и членам его семьи по выкупной цене гораздо ниже существующей. Впоследствии обвиняемый обеспечил строительство на двух участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов.

В связи с возбуждением уголовного дела, а также наложением ареста на участки, Савинцев не смог довести свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 60 млн рублей, до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В результате превышения обвиняемым должностных полномочий муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб в размере более 17 млн рублей.

Превышение Игорем Савинцевым своих должностных полномочий повлекло существенное нарушение прав и законных интересов юридических лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Был подорван авторитет, дискредитировано доверие органов местного самоуправления, считает прокуратура.

Бывшему сити-менеджеру предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, покушение на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере). По ходатайству следователя СК судом в отношении Игоря Савинцева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


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Комментарий

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Комментариев 19
Икс

07.03.2017 12:23

Вот Савинцев молодец... Хотел что бы за его дела Воробьев сел. Браво.
Гость

07.03.2017 12:29

http://www.bankfax.ru/news/97301/ Читайте комментарии
Чтоб закрыли уголовное дело на Воробьева он и сказал что нужно ...
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

07.03.2017 13:28

Звезда в Шоке. ЕБЖ,
...что проекты застройки участков рассматривала именно дума, а также обозначала стоимость их аренды...
в моём Славгороде делают так:
например, возьмём условно депутата АКСЗ Ваню Диркс с фиктивным разводом, присмотрел земельный участок со строением, например в в/городке на землях МО РФ, идёт к
главе города Кинцель В А, тот направляет к Дыбань Т А, которая "отбирает" заявку у Вани "что он себе присмотрел рядом с инженерными коммуникациями" и готовит в нарушение закона Постановление о "торгах" за землях МО РФ, согласует ч/з вознаграждение с прокуратурой / от 50 000руб и выше/, за два дня до окончания приёма заявок на "торги" публикует на сайте / сайт не зарегистрирован, поэтому проверить фактическую дату публикации может только служба "К"/. Во время торгов видео и аудио запись сознательно не ведётся /Носков не один раз писал "дежурное" представление показывая ИКД ОКА государева/ и всё. Торги прошли за бесценок, Кинцель, Дыбань, Носков и полагаю ОБЭП в финансовом интересе, Ваня стал собственником, хотя кредиторы якобы подали на его банкротство. Такие депутаты полагаю выгодны ВПП ЕР региона, а вот полагаю России -нет. Так что СУ СК РФ по по отработанной схеме скоро займется казнокрадами и в Славгороде ??? Конечно, если будет политическая воля руководства партии власти, которая как мы знаем ВЫШЕ Конституции РФ. И это наверное во всём мире так.
Тут не надо быть юристом, надо просто соблюдать закон.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

07.03.2017 13:43

Мороз Юрий Владимирович ! Обратите своё внимание на КОРРУПЦИЮ в городе СЛАВГОРОДЕ ! Да Савинцев Игорь Владимирович -маленький ШАЛУНИШКА по сравнению с нашими ГЛАДИАТОРАМИ , коррупционных схем по продаже земельных участков и продаже имущества , принадлежащего г.Славгороду. Прокуратура г.Славгорода , Алтайского края по видимому просто слепа или в сговоре с ворами такое моё мнение ,других вариантов не вижу. При обращении с заявлением о преступлении они не поднимаясь со стула и даже не открывая законы , напишут банальную отписку -НАРУШЕНИЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО ! И та же прокуратура как конечня инстанция отправки в суд не даёт возможности открывать уголовные дела следственному комитету и снова же как и местная , так и краевая. И будь то заявление от общественности города Славгорода или от частных лиц - всем ОТКАЗ ! Жалуешься на ФАС и Кадастровую палату края -где присваивают сфальсифицированные кадастровые номера и заниженную кадастровую стоимость - работники прокуратуры, ничего не усматривают или КОНКРЕТНО ни в чём не разбираются , уже пишешь заявления и подсказываешь им законы. Почему такая бездарность должна портить жизнь людям ? Я скажу словами Сталина -ВРЕДИТЕЛИ ! Обратите внимание -ПРОДАНЫ ИЛИ ЗА БЕСЦЕНОК ОТДАНЫ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ ВСЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА, ПРОДАНЫ ДОМА И КВАРТИРЫ ПЕНСИОНЕРОВ ,КОТОРЫЕ УШЛИ В ДОМА ИНВАЛИДОВ . КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ ,В ЧЕЙ КАРМАН ? ПРОКУРАТУРА СЛАВГОРОДА И КРАЯ НЕ СДЕЛАЛА ПРОВЕРКУ , СПЕЦИАЛЬНО ?
Гость

07.03.2017 13:49

Редакции Банкфакса:

Вы откуда взяли эту информацию? Редакция Алтапресса об этом не сообщает!
Кроме того, показания по делу дали более 300 человек, как сообщало 07 июля 2016 года СУ СК России по Алтайскому краю.
Причем здесь Воробьев? К тому же никакого уголовного дела в отношении него не было, а он дал правдивые показания в суде...
Антон Александрович! Можете смело подавать иск на редакцию Банкфакса!
Гость

07.03.2017 13:53

Правдивыми показания становятся когда говорят что нужно делать ... воробьев уволен из Администрации по представлению прокуратуры , точнее после
Гость

07.03.2017 13:56

Гость писал(а):
воробьев уволен из Администрации по представлению прокуратуры ,


он был уволен по собственному желанию. не пишите ерунды
Гладиатор

07.03.2017 13:56

Как мэр Савинцев работал достойно.Очередного главу силовики убирают используя показания подчиненых.В крае это стало нормой.И потом мы обсуждаем почему уезжают из края.
Гость

07.03.2017 14:01

он был уволен по собственному желанию. не пишите ерунды

После представления прокуратуры . Это называется спасли от расследования и для дальнейшего трудоустройства . Инфа 100% , можете верить ;)
дед

07.03.2017 14:02

дак там и мэрия и госдума Алтайского края и прокуратура все в одном воровском котле и все население об этом знают , все повязаны , без одобрения всех этих один ничего не решит , все должны с этого поиметь , видно кто то не поимел и слил одно из варюг , в данном случае савинчева
дед

07.03.2017 14:09

Савинцев сливай всех и мэрию и прокуратуру , так будет справедливо , хоть какой то добрый след оставишь за собой , вор должен сидеть в тюрьме , освободишь хоть не много население края от обдирателей , воров , лгунов
Гость

07.03.2017 14:39

Савинцев: «Если бы данные участки действительно принадлежали моей семье, я бы не допустил их оформления минимум в течение четырех лет...

Ну так-то оно и произошло: участки были оформлены на аффилированных Савинцеву лиц, им же были подписаны постановления о предварительном согласовании мест размещения объектов, позднее заключены договоры аренды земельных участков. С момента принятия решений о предварительном согласовании отсутствовали основания для предоставления этих участков другим потенциальным заявителям. Кстати, это было предметом судебных споров с администрацией города по искам Бадажкова... Поэтому, даже те участки, по которым не были оформлены договоры аренды, но были приняты решения о предварительном согласовании, не могли быть вовлечены оборот и предоставлены другим лицам... Не важно, что, например, на участок по Горького,7 трижды проводился аукцион, после расторжения договора аренды, и на него не было заявителей... Сейчас и земельный участок под квартальную застройку не могут продать...
Поэтому можно смело утверждать, что участки были просто зарезервированы на аффилированных Савинцеву лиц "до лучших времен", пока не утихнет буря... а оно вон как вышло...
Главред

07.03.2017 14:46

Гость писал(а):
Редакции Банкфакса:

Вы откуда взяли эту информацию? Редакция Алтапресса об этом не сообщает!
Кроме того, показания по делу дали более 300 человек, как сообщало 07 июля 2016 года СУ СК России по Алтайскому краю.
Причем здесь Воробьев? К тому же никакого уголовного дела в отношении него не было, а он дал правдивые показания в суде...
Антон Александрович! Можете смело подавать иск на редакцию Банкфакса!

г-н Воробьев, вы прекрасно знаете, что в первом варианте текста "Алтапресса" пассаж про ФСБ был! Вы также прекрасно знаете, куда он делся. При каких обстоятельствах вы покинули администрацию Барнаула, тоже факт, скажем так, общеизвестный.
Фреза

07.03.2017 15:04

Было бы здорово,если бы Савинцев дал показания на губернатора.Главный вор края как всегда ПОКА в стороне.Но сколько веревочке не виться,отставка АБК неизбежна.Скорей бы это произошло.
Главреду

07.03.2017 15:41

В том-то и дело, что был, но его убрали... Похоже, девочку-писульку в суд отправили, а она без юридических знаний... Вот и убрали, потому в судах проигрывать не хотят... наверняка и Алтапресс сам с юристами посоветовался...
а вообще, это не тема, вы за них не переживайте... А переживайте за сельских беременных женщин, которые в старом перинатальном в коридорах лежит... пока новый то ли достраивают, то ли бумажки соответствующие клпепают для прокуратуры и федерального Роспотребнадзора, которые проверку начали
: http://www.nashinovosti.tv/?p=31844
Куда смотрели???

07.03.2017 15:49

Ну, вот куда смотрели краевые власти, когда Савинцев эти участки хапал?? Что, в голубом доме наивные чукотские мальчики и девочки сидят? А вспомните, когда буча поднялась с бывшим мэром? РОВНО НА СЛЕДУЩИЙ ДЕНЬ после выборов. Похоже, похоже, до последнего своего питомца АБК отмазывал. А вспомните это позорное первое выступление Савинцева в роли мэра... "мы у вас просим разрешение, уважаемый АБ на то-то и то-то". Только, чтобы воздухом дышать не попросил разрешения. Это что кадровая политика??? Даешь всенародные выборы градоначальника...
гость

07.03.2017 16:00

Ахаха . Нормально главред приложил Воробьева )))
Парень думал что наговорил на всех , чтоб свою опу спасти и сухим и чистеньким выйти из воды . Дойдет время и его возобновят разработку , не работать ему больше в Администрации как он мечтал видимо
Савинцев красавец!!

07.03.2017 16:23

Думал гектарами землю в свою частную собственность выводить, а за него другие отвечать будут... Все как всегда в стране нашей, начальник делает большие глаза и говорит: А я не знал, что мои подчиненные делают. так что ли?
карьера дяди Игоря извилиста

07.03.2017 16:31

из главы представительства ипонской торговой фирмы Ниссо Боэки в 3-х комнатной квартире на ул.Папанинцев 121 в 1993 г. дослужился до руководства столицей края.
возраст , опыт , житейская смекалка должны были мяукнуть об опасности самодеятельности
в земельных делишках.
один пошёл ва-банк для обеспечить себе период дожития ?
или становится крайним в разборках уважаемых краевых ?