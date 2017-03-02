Бывший сити-менеджер Барнаула Игорь Савинцев рассказал суду, кто из чиновников связан с его уголовным делом

6 марта Центральный районный суд Барнаула от допроса свидетелей по уголовному делу бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева наконец перешел к допросу самого обвиняемого. В процессе он рассказал о том, как при его власти в городе оформлялась земля для застройки, кто из чиновников связан с делом, и отверг все обвинения. Об этом сообщает «Алтапресс».

Игоря Савинцева обвиняют в том, что он с использованием служебного положения совершал махинации с муниципальными земельными участками, в том числе переводя их под контроль родственников. Но проекты застройки участков рассматривала гордума, а также обозначала стоимость их аренды. На вопрос адвоката, мог ли он в период работы в мэрии как-то влиять на городскую думу, обвиняемый ответил отрицательно. Участки под жилую застройку в Барнауле практически не продавали, поэтому и такой статьи доходов не было в бюджете. «Если удавалось продать такой участок, прибыль шла как дополнительный доход, который частично покрывал дефицит бюджета. При этом, если во время оформления освободившегося участка поступало заявление на его аренду от юрлица, мэрия была обязана его рассмотреть», — приводит издание слова г-на Савинцева.

Участки под жилую застройку в Барнауле практически не продавали, поэтому и такой статьи доходов не было в бюджете. «Если удавалось продать такой участок, прибыль шла как дополнительный доход, который частично покрывал дефицит бюджета. При этом, если во время оформления освободившегося участка поступало заявление на его аренду от юрлица, мэрия была обязана его рассмотреть», — приводит издание слова г-на Савинцева.

Осенью 2010 года перечень земельных участков, предоставляемых через торги, расширился. При этом Игорь Савинцев утверждает, что в период до 2013 года все земельные участки, кроме тех, что шли под жилую застройку, реализовывались через процедуру предварительного согласования мест размещения объектов согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ. Данную информацию адвокат подтвердила распечатками с сайта мэрии.

Бывший сити-менеджер сообщил, что далеко не все участки, остававшиеся после сноса ветхой застройки, удавалось реализовать под строительство жилья. Чаще всего это не позволял сделать Генплан. Всего в период работы Игоря Савинцева мэрии удалось реализовать более 60 земельных участков. На двух из них построили девятиэтажки, куда без проведения аукциона расселили пострадавших дольщиков. Это было законно, так как жилье строилось по инвестиционной программе.

Обвинение также утверждает, что Игорь Савинцев «завернул» документ занимавшего тогда пост председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Петра Стецова, претендовавшего на участок на улице Пролетарской. В действительности, говорит бывший сити-менеджер, г-н Стецов никогда не приходил к нему с таким документом официально, иначе бы это было зафиксировано.

Еще до возбуждения уголовного дела прокуратура проводила проверку законности предоставления земельных участков и выдавала представление об устранении нарушений. Представление рассматривалось с участием представителей профильных комитетов, юристов мэрии и сотрудников прокуратуры, после чего правоохранителей уведомляли о результатах. Если бы прокуратура не была удовлетворена ответом, считает бывший сити-менеджер, ему вновь предъявили бы требования устранить нарушения. «Если бы данные участки действительно принадлежали моей семье, я бы не допустил их оформления минимум в течение четырех лет. Отмечу, что за мной и моей семьей в течение длительного времени велась прослушка, но ни один из документов с распечатками разговоров не доказывает, что я общался с Владимиром Пальшиным (директор ООО «Технология», которое, по мнению следствия, является подконтрольной Савинцеву компанией, — прим. ред. «Алтапресс»). Обвинять в том, чего нет, очень просто», — передает издание слова бывшего сити-менеджера.

Как отметила адвокат Жанна Пронина, Игоря Савинцева, в частности, обвиняют в том, что процедура предварительного согласования мест размещения объектов была проведена с нарушениями: якобы участки были реализованы до того, как информация об их предоставлении в аренду появлялась в прессе. В других случаях объявления мэрии об предоставлении в аренду участков признали не соответствующими требованиям. Кроме того, пять фигурирующих в деле участков вовсе признали несформированными.

Жанна Пронина заявила, что в связи с этим направила запрос в кадастровую палату, ответ на который озвучит на следующем заседании. При этом защитник пояснила, что ей доподлинно известно, что по одному из участков границы были установлены, он был сформированным, а иные лица на него не претендовали.

Ранее адвокат отмечала, что по двум земельным участкам договоры аренды были расторгнуты еще до возбуждения уголовного дела, а три других являются муниципальной собственностью и семье Савинцева не передавались.

Г-н Савинцев также указал на путаницу в законодательстве относительно определения «сформированный участок». Адвокат Жанна Пронина в какой-то момент отметила, что «весь процесс строится гипотетически».

На суде бывший мэр держался уверенно и достойно, в своих показаниях не путался. По данным издания, в середине марта начнутся прения сторон по делу.

Напомним, в начале июля 2016 года заместитель прокурора Алтайского края Сергей Шухин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении г-на Савинцева. По версии следствия, с августа 2009 года по апрель 2013 года Савинцев, располагая всей полнотой информации о сформированных муниципальных земельных участках, использовал ее в своих корыстных и личных целях. В результате на территории города было подыскано пять земельных участков, на право аренды которых законно претендовали другие организации. Вместо этого, в обход законом установленной процедуры, были обеспечены условия передачи земли подконтрольным Савинцеву лицам и членам его семьи по выкупной цене гораздо ниже существующей. Впоследствии обвиняемый обеспечил строительство на двух участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов.

В связи с возбуждением уголовного дела, а также наложением ареста на участки, Савинцев не смог довести свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 60 млн рублей, до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В результате превышения обвиняемым должностных полномочий муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб в размере более 17 млн рублей.

Превышение Игорем Савинцевым своих должностных полномочий повлекло существенное нарушение прав и законных интересов юридических лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Был подорван авторитет, дискредитировано доверие органов местного самоуправления, считает прокуратура.

Бывшему сити-менеджеру предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, покушение на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере). По ходатайству следователя СК судом в отношении Игоря Савинцева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.