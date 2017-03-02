Бийский трамвай на скорости смел с рельсов «нерешительную» иномарку

Бийчане зафиксировали очередное серьезное дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Васильева и 8 Марта. На этот раз участниками аварии стали трамвай и легковой автомобиль, которые в сумерках не разобрались, кому из них следует уступить, говорится в публикации «Бийского рабочего».

Видеоролик с места аварии был опубликован в Сети вечером 6 марта. Как удалось выяснить, в вечернее время водитель легкового автомобиля двигался по улице Васильева и начал совершать поворот в сторону улицы 8 Марта. Иномарка заехала на трамвайные пути и остановилась, в это время наперерез ей на скорости двигался трамвай, который не стал тормозить и протаранил машину. По словам очевидцев, ДТП обошлось без жертв, однако авто получило серьезные повреждения. Мнения бийчан о виновности участников аварии разделились, что вызвало жаркую дискуссию в Сети. Одни были уверены, что виноват водитель легковой машины, который не пропустил трамвай. Другие считают, что если бы скорость горэлектротранспорта была ниже, аварии можно было бы избежать.