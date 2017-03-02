Алтайские студенты начнут переписывать «Википедию» по «заветам» депутата Госдумы от ЕР

3 марта депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова (ЕР) рассказала студентам АлтГУ о проекте «Виртуальный фронт». В его рамках предполагается вносить правки и писать новые статьи в «Википедии» о России, ее регионах и выдающихся гражданах. Студентам факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии предложили включиться в эту работу, сообщается на сайте реготделения «Единой России».

Как утверждает партийная пресс-служба, амбициозные планы о подготовке командой проекта 10 тысяч статей по стране уже к осени 2017 года «вызвали одобрение у слушателей и активное желание включиться в работу у ряда студентов». Региональным координатором «Виртуального фронта» в Алтайском крае назначен зампред регионального Молодежного парламента Константин Заречнев. «Частью команды проекта может стать любой человек, для этого нужно лишь подготовить статью и направить ее в адрес Молодежного парламента Алтайского края с пометкой «Виртуальный фронт» в теме письма. После проверки на достоверность статья буде размещена в «Википедии» со специальной отметкой проекта. Вместе нам предстоит большая и весьма интересная работа на «Виртуальном фронте!» — приводится в сообщении заявление г-на Заречнева. Обсуждалась ли возможность так называемой «войны правок» в отдельных статьях, не сообщается.

Студенты спросили Наталью Кувшинову, смогут ли они получить доступ к ряду архивных данных Минобороны РФ, чтобы восполнить пробелы в истории внешних военных конфликтов, в которых принимали участие военнослужащие из Алтайского края и других регионов России. «В марте, на ранее запланированной встрече с заместителем Министра обороны Российской Федерации, я обязательно переговорю о возможности обеспечения доступа к таким данным (в части не составляющих государственную тайну) для активистов проекта. Также мы дополнительно планируем проработать механизмы взаимодействия с основными архивными структурами. Архивные и библиотечные источники во многом должны стать базой для сбора материалов и подготовки качественных статей с достоверными данными в рамках проекта», — сказала Наталья Кувшинова.

Участники встречи со своей стороны предложили вести параллельную «Виртуальным фронтом» деятельность по разоблачению так называемых fake news и недостоверной информации в соцсетях. Как указано, делать это нужно, чтобы сформировать «объективное информационное поле относительно России и достижений ее жителей». Когда «Виртуальный фронт» «Единой России» начнет «наступление», не сообщается.