В Республике Алтай на фоне проблем с «юными» суицидами произошел всплеск подростковой преступности

В 2016 году в Республике Алтай значительно вырос уровень подростковой преступности, на 38 %. Вместе с тем отмечается еще одна негативная тенденция — увеличилось число родителей, лишенных или ограниченных в своих правах. Данные приводятся офсайтом правительства региона по итогам заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в РА.

По оценке информационного центра МВД по Республике Алтай, в 2016 году количество совершенных несовершеннолетними преступлений возросло на 37,8 % — со 172 до 237. Рост подростковой преступности наблюдается в восьми районах из 10. В этой связи комиссия решила поставить на особый контроль вопрос профилактики преступлений и правонарушений в образовательных организациях. Министерству труда, социального развития и занятости населения поручено активизировать работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, и семьями на раннем этапе кризиса.

К слову, число взрослых, ограниченных в родительских правах, на 1 января 2017 года в РА составило 38 человек (они воспитывают 59 детей). Годом ранее эта цифра была ниже – 30 человек. «Рост количества родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах, свидетельствует о том, что органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведется недостаточно эффективная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении», — заявила ответственный секретарь комиссии Эмилия Адарова. По результатам 2016 года наблюдается рост на 2 % количества семей, находящихся в социально опасном положении. Таких семей в регионе насчитывается 42. При этом наблюдается положительная тенденция по снижению количества детей в семьях, находящихся в социально опасном положении: 2015 год – 111 детей, 2016 год – 107 детей. Вместе с тем есть и ряд других позитивных моментов. Например, снизилось количество дел об административных правонарушениях в отношении родителей или законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности. А также сократилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях.

Кроме того, как следует из сообщения, члены комиссии обсудили деятельность образовательных учреждений по профилактике «суицидального поведения» обучающихся, и реализации комплекса мер на 2015-2018 годы. Минобрнауки РА совместно с минздравом, подразделением по делам несовершеннолетних МВД России организует цикл лекций, бесед, диспутов, направленных на профилактику суицидов с привлечением специалистов в области подростковой психологии.

Также планируется разработать дополнительную образовательную программу повышения квалификации педагогов-психологов, классных руководителей «Кризисные состояния у детей и подростков». В пособие будут включены вопросы профилактики подобного поведения, с применением современных методов по разъяснению потенциальных угроз, исходящих от ряда интернет-ресурсов. Наконец, заявлено о начале анкетирования среди подростков. Цель исследования - выявить кризисные ситуации в отношениях между родителями и детьми.

Характерно, что никакой статистики о числе детей и подростков, ушедших добровольно из жизни в 2016 году на территории РА, приведено не было. Между тем ранее Республика Алтай неоднократно становилась объектом внимания в связи с детскими самоубийствами. Многочисленные случаи вызывали отклик у детского омбудсмена Павла Астахова. Дело в том, что по данному индикатору РА несколько лет подряд уверенно входит в группу лидеров среди российских регионов. Согласно исследованию «Открытой России», опубликованному в августе 2016 года, помимо РА наиболее остро ситуация с детскими суицидами обстоит в Бурятии, Забайкальском крае и Архангельской области. Что касается подростковых суицидов, к вышеперечисленным территориям (за исключением Архангельской области) добавляются Якутия, Пермский край и Удмуртия.

Есть несколько версий, отчего суицид среди подростков столь часто распространен именно в РА. Во-первых, доказано, что дети и подростки из сельской местности совершают суицид в два раза чаще горожан. На территории субъекта есть лишь один город, он же административная столица (154 тысячи человек из 217 тысяч населения проживают за пределами Горно-Алтайска). «Если сравнить различия между полярно расположенными субъектами (с одной стороны, Москва, с другой — Республика Алтай), то мы увидим разницу в частоте суицидов в 235 раз среди детей и в 62 раза среди подростков. Как правило, частота самоубийств у детей и подростков (равно как и в населении в целом) выше там, где неблагополучна экономика, велика безработица, низкий уровень жизни, высокий уровень пьянства, алкоголизма, наркомании и преступности. Кроме того, сказываются и этнокультурные особенности населения», - комментировал ранее данные за 2015 год российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор Борис Положий. Отметим, так называемый коэффициент смертности подростковых самоубийств в Республике Алтай увеличился почти вдвое за период с 2010-го (14,2) по 2014 год (25,4).

Среди регионов, вошедших в первую десятку по частоте детских и подростковых суицидов, представлены шесть национальных республик - Алтай, Бурятия, Якутия, Удмуртия, Коми, Марий Эл, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Установлено, что уровень самоубийств среди коренного населения там в 1,5-2 раза выше, чем среди русского (славянского). Исследования показали, что наиболее высоким риском «суицидального поведения» отличаются коренные народы Севера Сибири и Дальнего Востока, представители финно-угорской и монгольской этнических групп, а также часть тюркских народов (алтайцы, якуты, башкиры).