Обвиняемым в создании финансовой пирамиды депутатом из Мамонтово займутся следователи

Органы СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили претензии нескольких десятков работников дорожно-строительного производственного механизированного кооператива (ДСПМК) «Мамонтовский», которые обвиняли бывшего председателя, депутата Мамонтовского райсовета 62-летнего Анатолия Ведякина в создании финансовой пирамиды. По изложенным фактам возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год г-н Ведякин, будучи председателем ДСПМК, из корысти уговорил подчиненных взять кредиты в различных финорганизациях на общую сумму более 11 млн рублей и передать ему, якобы на нужды самого кооператива. Получив деньги, мужчина распорядился ими по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, что ранее сотрудники кооператива, много лет проработавшие с г-ном Ведякиным и признанные потерпевшими, рассказали ИА «Банкфакс» о схеме председателя. Так, экономист ДСПМК Любовь Дудченко говорила, что через кассу организации взятые сотрудниками кредиты не проходили, вопреки уверениям руководителя.

В конце декабря 2016 года председатель, по мнению сотрудников, сбежал. С тех пор он не отвечает на звонки и не выходит на рабочее место. Сейчас предприятием руководит врио председателя. Нового официально назначить пока нельзя — Анатолий Ведякин якобы отсутствует по уважительной причине, находясь на больничном. Возможно, именно это проливает свет на истинные основания предполагаемых преступлений экс-руководителя. Как рассказывают родственники г-на Ведякина, он страдает онкологическим заболеванием. Не исключено, что именно на лечение он изначально и пытался привлечь деньги. Хотя, его работники не вполне разделяют это предположение.

Само предприятие, «взрощенное» создателем пирамиды, сейчас буквально дышит на ладан, хотя ранее, судя по сайту Госзакупок, было одним из важных исполнителей госконтрактов в Мамонтовском районе. Многочисленные иски, дыры в бюджете, сомнительные операции — наследство Анатолия Ведякина. «Предприятие на грани. Не знаем, будем мы работать завтра или нет. Ждем, что кто-то подаст иск о банкротстве» — резюмировала Любовь Дудченко.