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Главная Лента новостей Французский ритейлер повторно поверил в прочность нового барнаульского гипермаркета

Французский ритейлер повторно поверил в прочность нового барнаульского гипермаркета

07.03.2017 17:25

Второй гипермаркет французской сети Leroy Merlin, который должен был открыться в конце марта, успешно прошел «дополнительную» госэкспертизу несущих конструкций. Скорее всего строительный ритейлер запустится в срок, утверждает «Алтапресс».

К концу 2016 года на объекте уже закончили строительство, и здание готовили к вводу в эксплуатацию. Однако выяснилось, что проект строящегося торгового центра Leroy Merlin имел заключение негосударственной экспертной организации. По данным ИА «Банкфакс», речь идет об ООО «Оборонэкспертиза». После того, как за несколько дней до новогодних праздников произошло обрушение кровли в ТРЦ «Галактика», которым занималось все то же ООО, было решено отправить проект на повторную экспертизу, на этот раз в государственное учреждение. Это было сделано по рекомендации специалистов госстройнадзора.

«Застройщик работает с серьезным заказчиком — французской фирмой, поэтому с пониманием отнесся к нашей рекомендации пройти повторную госэкспертизу проекта в части несущих конструкций здания. Он поправили некий конструктив и в итоге он получил положительное заключение экспертизы, - рассказал начальник Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов. - Единственное, были вопросы по срокам. Мы сразу пообещали, что сделаем все, чтобы не допустить их нарушения».

Напомним, новый барнаульский магазин будет располагаться сразу за Новым мостом на правом берегу Оби. Общая площадь торгового центра составит 16,8 тысяч кв. м. Предварительная дата открытия - конец марта. Первый магазин сети открылся в краевом центре 18 марта 2015 года. Площадь гипермаркета - 10 тысяч кв. м, он находится на Павловском тракте рядом с ТРЦ «Арена».

Один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров в 2017 году откроет за Уралом пять гипермаркетов — в Омске, Барнауле, Иркутске, Красноярске и Хабаровске. Компания намерена увеличить свое присутствие в России на 15-20 точек, вложив в развитие 30 млрд рублей, и на 25 % нарастить выручку. Тем не менее эксперты считают, что активное расширение сети Leroy Merlin в регионах будет сопровождаться снижением маржи и увеличением сроков окупаемости объектов.

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