09.03.2017 08:34
В Горно-Алтайске проводится проверка по факту мошенничества. Злоумышленник обманул сотрудников сразу двух организаций из Барнаула и Горно-Алтайска, которые, доверившись ему, заключили договор на доставку топлива и перевели так называемому посреднику 200 тысяч рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
По данным правоохранителей, в общество с ограниченной ответственностью, занимающееся продажей ГСМ, позвонил неизвестный и, представившись менеджером одной из фирм Барнаула, предложил приобрести бензин по оптовой цене. Сотрудники предприятия согласились с условиями продавца и приняли предложение. На следующий день злоумышленник связался с бухгалтером и сообщил, что топливо доставлено на одну из АЗС, но отгрузка бензина производиться не будет, пока на счет не поступит оплата. Несмотря на то, что по договору деньги должен был получить лично водитель бензовоза, лжеменеджер заявил, что не доверяет сотрудникам, работающим по найму, и предложил перевести деньги на его личную банковскую карту. Когда деньги поступили на счет, он отключил телефон, и связаться с ним больше не удалось. В то же время на автозаправочную станцию подъехал бензовоз, водитель которого пояснил, что доставил заказ, но сливать топливо будет только после получения расчета.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации бухгалтер организации вызвала сотрудников полиции. В ходе разбирательства полицейские установили факт мошенничества. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
09.03.2017 09:34
09.03.2017 09:42
09.03.2017 10:28
А разве не так?
09.03.2017 10:28
09.03.2017 10:44
09.03.2017 18:32
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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09.03.2017 18:35
Все истинная правда. "Денисов, берущий взятки продуктами, выглядит скорее комично."-комично, действительно. Несколько миллионов на продукты - что плохого? Максимум: ну обожрется мужик и умрет!
Про край: "но территория лучшая".
Далее небольшое противоречие: "Но у нас то, по сути дела, все свелось к тому, что .... он не нужен теперь и крупным олигархическим структурам, что в этом отстое заработаешь. К следующим выборам у нас останется только кандидатура Карлина, которого на Старой площади еще будут уговаривать поковыряться в этом коричневом веществе."
То есть лучшая территория -это коричневое вещество. Стесняюсь спросить, торпеда имел в виду только плодородие почв или это его оценка населения?
09.03.2017 21:15