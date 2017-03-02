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Главная Лента новостей На Алтае мужчина «заработал» 200 тысяч рублей на чужом бензине

На Алтае мужчина «заработал» 200 тысяч рублей на чужом бензине

09.03.2017 08:34

В Горно-Алтайске проводится проверка по факту мошенничества. Злоумышленник обманул сотрудников сразу двух организаций из Барнаула и Горно-Алтайска, которые, доверившись ему, заключили договор на доставку топлива и перевели так называемому посреднику 200 тысяч рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным правоохранителей, в общество с ограниченной ответственностью, занимающееся продажей ГСМ, позвонил неизвестный и, представившись менеджером одной из фирм Барнаула, предложил приобрести бензин по оптовой цене. Сотрудники предприятия согласились с условиями продавца и приняли предложение. На следующий день злоумышленник связался с бухгалтером и сообщил, что топливо доставлено на одну из АЗС, но отгрузка бензина производиться не будет, пока на счет не поступит оплата. Несмотря на то, что по договору деньги должен был получить лично водитель бензовоза, лжеменеджер заявил, что не доверяет сотрудникам, работающим по найму, и предложил перевести деньги на его личную банковскую карту. Когда деньги поступили на счет, он отключил телефон, и связаться с ним больше не удалось. В то же время на автозаправочную станцию подъехал бензовоз, водитель которого пояснил, что доставил заказ, но сливать топливо будет только после получения расчета.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации бухгалтер организации вызвала сотрудников полиции. В ходе разбирательства полицейские установили факт мошенничества. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарий

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Комментариев 8
торпеда

09.03.2017 09:34

СМИ «Эвалара» сегодня сильно обеспокоились страдающей репутацией этой компании и ведущейся против бадопроизводителя критикой. Но почему-то никто не хочет оценить, какой ущерб нашему краю наносит деятельность самих СМИ «Эвалара». Понятно, они ведут кампанию против Губернатора, с целью его максимального очернительства и обоснования его немедленной отставки. Но есть побочные эффекты этой кампании и отличия в критике у нас в регионе от критики губернаторов в других регионах. Ну, прежде всего, нашего губернатора нет возможности бить за личную коррупцию. Общеизвестная истина у него нет своего бизнеса и нет каких-то личных экономических интересов. Соответственно здесь поймать не за что. Слабовато получается мочить за коррупцию в окружении. Сейчас по всей стране массово разоблачают коррупционеров и в других регионах счет идет на такие миллиарды, так что Денисов, берущий взятки продуктами, выглядит скорее комично. Ну а ветеринар, заставивший других ветеринаров перечислить несколько тысяч на карточку своей жены, вообще достоин пера Ильфа и Петрова. Единственное, остается критиковать производственную, скажем так, деятельность губернатора. Но тут тоже сложился интересный акцент. Губернатор принимает много непопулярных решений, время такое, но он не принимает ошибочных решений. Даже президент подчеркнул верность менеджмента Карлина. Поэтому пиарщики Прокопьева, по сути повелись на пропаганду самого губернатора и стали лупить от противного. Правительство рассказывает о росте инвестиций и инвестиционной привлекательности региона. Прокопьевские наоборот – инвестиций нет и вкладывать их в крае некуда. Правительство о росте зарплаты. Прокопьевские о нищете края и необходимости всем отсюда уезжать. И так далее. То есть суть пиара Прокопьева доказать, что край убитый, отсталый, бесперспективный и за это надо снять губернатора. То есть везде от Америки до Новосибирска говорят, наша власть отстой, но территория лучшая. Но у нас то, по сути дела, все свелось к тому, что Прокопьевские всем
торпеда

09.03.2017 09:42

Но у нас то, по сути дела, все свелось к тому, что Прокопьевские всему миру доказывают отвратительность нашего же региона. К чему это приведет. Допустим сняли коррупционера Юрченко в Новосибирске, но имидж то региона ого-го и есть шанс на улучшение. Ну не пойдет Карлин на следующие выборы и что, у нас сразу все вырастет, и мы станем прекрасным богатым нефтяным регионом. Мне кажется пиком положительного бренда края был год, сразу после выборов, после его кампании об успехах Алтая. И это дало толчок и к развитию туризма, и к определенным подвижкам в сельском хозяйстве. Нынешний год, наверно, будет самым негативным в восприятии края его потенциальными инвесторами и вообще окружающим миром. Известно на критическую кампанию надо в разы меньше усилий, чем на кампанию по созданию положительного имиджа. И уж кто-кто, а эваларовские пиарщики это знают. Приведет все это к отставке Карлина. Нет, конечно. Как правильно пишет, Емешин, вся кампания по опусканию края приведет только к одному, молодым технократам наш край не нужен, карьеру тут не сделаешь. Но он не нужен теперь и крупным олигархическим структурам, что в этом отстое заработаешь. К следующим выборам у нас останется только кандидатура Карлина, которого на Старой площади еще будут уговаривать поковыряться в этом коричневом веществе. Что все это дает Прокопьеву. Вот это самая большая загадка. Ладно, Митькин ему хотя бы радужные замки рисовал. Но сейчас-то, когда он смотрит на жесткую реальность без розовых очков. С одной стороны, им же финансируемые СМИ дают резкое очернение репутации региона, при том, что репутация его БАДов плоть от плоти светлого лика Алтая. С другой стороны, ему как ракете стартовавшему к высотам российского Олимпа, его же СМИ сейчас создают колоссальные политические и экономические проблемы. Вот по воистину, не ведаем, что творим.
Гость

09.03.2017 10:28

"что край убитый, отсталый, бесперспективный"

А разве не так?
какой высокий слог

09.03.2017 10:28

я бы так не смог ...где учился так байки рассказывать ?
гость

09.03.2017 10:44

А что в рассказе неправда?
Олег

09.03.2017 18:32

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
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гость

09.03.2017 18:35

гость писал(а):
А что в рассказе неправда?

Все истинная правда. "Денисов, берущий взятки продуктами, выглядит скорее комично."-комично, действительно. Несколько миллионов на продукты - что плохого? Максимум: ну обожрется мужик и умрет!
Про край: "но территория лучшая".
Далее небольшое противоречие: "Но у нас то, по сути дела, все свелось к тому, что .... он не нужен теперь и крупным олигархическим структурам, что в этом отстое заработаешь. К следующим выборам у нас останется только кандидатура Карлина, которого на Старой площади еще будут уговаривать поковыряться в этом коричневом веществе."
То есть лучшая территория -это коричневое вещество. Стесняюсь спросить, торпеда имел в виду только плодородие почв или это его оценка населения?
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

09.03.2017 21:15

Голубчик торпедный да в твоей балладе всё не правда ! Наверно уже критике внял Ляпунов -взял таки на службу попригоже тролля , может чесать язычком . Чешите , вам за энто плотют. Такова селяви !