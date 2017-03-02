На Алтае мужчина «заработал» 200 тысяч рублей на чужом бензине

В Горно-Алтайске проводится проверка по факту мошенничества. Злоумышленник обманул сотрудников сразу двух организаций из Барнаула и Горно-Алтайска, которые, доверившись ему, заключили договор на доставку топлива и перевели так называемому посреднику 200 тысяч рублей, информирует пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

По данным правоохранителей, в общество с ограниченной ответственностью, занимающееся продажей ГСМ, позвонил неизвестный и, представившись менеджером одной из фирм Барнаула, предложил приобрести бензин по оптовой цене. Сотрудники предприятия согласились с условиями продавца и приняли предложение. На следующий день злоумышленник связался с бухгалтером и сообщил, что топливо доставлено на одну из АЗС, но отгрузка бензина производиться не будет, пока на счет не поступит оплата. Несмотря на то, что по договору деньги должен был получить лично водитель бензовоза, лжеменеджер заявил, что не доверяет сотрудникам, работающим по найму, и предложил перевести деньги на его личную банковскую карту. Когда деньги поступили на счет, он отключил телефон, и связаться с ним больше не удалось. В то же время на автозаправочную станцию подъехал бензовоз, водитель которого пояснил, что доставил заказ, но сливать топливо будет только после получения расчета.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации бухгалтер организации вызвала сотрудников полиции. В ходе разбирательства полицейские установили факт мошенничества. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.