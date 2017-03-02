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Главная Лента новостей Ваша карма бита: в Республике Алтай женщину осудили за публичную «ненависть» к жителям Бурятии

Ваша карма бита: в Республике Алтай женщину осудили за публичную «ненависть» к жителям Бурятии

09.03.2017 09:33

Жительницу Онгудая признали виновной по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за уничижительные рассказы о жителях Бурятии, где она гостила в 2015 году. Причем информацию она распространяла не просто в соцсетях, но и через страницы одной из местных газет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Республике Алтай.

Следствие установило, что подсудимая в июле 2015 года написала статью под названием «Ездили в гости в Бурятию», которая содержала унизительные высказывания в отношении некоторых граждан по национальному признаку. Ее она разместила «ВКонтакте», а печатный вариант — в местной газете. Более того, она же организовала ее распространение по селу. Тем самым, как констатирует надзорное ведомство, подсудимая публично, с использованием средств массовой информации, совершила действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

В материалах прокуратуры имя осужденной не названо, также оно скрыто и на сайте суда. Более того, в изначальном сообщении нет информации о том, какое наказание назначено осужденной. Также не указывается название газеты, в которой вышла статья. В прокуратуре Республики Алтай ИА «Банкфакс» уточнили, что женщину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Как сообщают источники «Новостей Горного Алтая», информация размещалась в газете «Амаду Алтай», которая некоторое время назад рассказывала о поездке группы приверженцев так называемой «белой веры» Ак-jан в Бурятию. Сейчас редактором газеты является Лариса Енчинова. При этом при поиске на сайте Онгудайского райсуда по этой фамилии выдается единственное уголовное дело, фамилия обвиняемого по которому скрыта. Дата вынесения приговора и вступления его в законную силу косвенно подтверждают, что речь идет о редакторе «Амаду Алтай».

Несколько лет назад уже были признаны экстремистскими девять статей, вышедших в этом издании в 2010-2012 годах. В публикациях содержались высказывания, направленные на возбуждение религиозной вражды и ненависти к буддистам. Бывший главный редактор газеты Валерий Чеконов за распространение этих статей был приговорен к обязательным работам. Он же позже был осужден за осквернение православного креста в селе Топучая у Семинского перевала. В настоящее время Чеконов является членом редколлегии «Амаду Алтай».

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Комментарий

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Комментариев 4
Восток дело тонкое

09.03.2017 10:34

Петруха
гость

09.03.2017 10:38

и что там такого в статье было?
Гонец из Пензы

09.03.2017 13:25

Да просто в жертву гейропесов принести!
Пусть их кукловоды лишат их финансирования и рухнет серебренник , как рублль в 2014 году!
Олег

09.03.2017 18:26

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

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