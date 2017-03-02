Барнаульские спасатели ночью эвакуировали людей из горевшей двухэтажки

Ранним утром 9 марта произошел крупный пожар в жилом многоквартирном доме по адресу улица Советской Армии, 79. Огнем оказалась охвачена полностью вся крыша и частично стены здания, однако жильцов удалось спасти, рассказали очевидцы происшествия в Сети.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 4:03. На момент прибытия сотрудников МЧС горела крыша дома. 25 жильцов ветхого здания вовремя успели покинуть свои квартиры, им помогли спуститься по лестницам, а некоторых эвакуировали из окон второго этажа. Справиться с пламенем огнеборцам удалось только спустя полтора часа. В тушении принимали участие 46 человек и 15 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС, полиции, «скорой помощи», газовой службы. Пожар полностью уничтожил кровлю и частично стены дома, насколько серьезно пострадали квартиры - пока неизвестно. Временным размещением горожан лично занялся глава администрации Железнодорожного района Барнаула. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Отметим, что согласно справочнику Dom.mingkh.ru, по указанному адресу располагается многоквартирный двухэтажный жилой дом, построенный в 1953 году. Он имеет общую площадь всех помещений 399,9 кв. м. С 1 мая 2015 года здание находится под управлением УК «Старый Барнаул». Стоит добавить, что в последние три месяца несчастья сыплются на данную УК с завидным постоянством. Так, 1 марта жительница Октябрьского района Барнаула Анастасия Буслаева сообщила в Сети, что в подъезде многоквартирного дома по Тимуровской, 38, обслуживанием которого занимается «Старый Барнаул», частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома не пострадал, однако дыра в потолке зияла какое-то время. При этом в администрации сообщали, что в подъезде проводились работы по замене чердачного перекрытия, поэтому обрушением это называть не стоит.

В конце декабря 2016 года подобная ситуация произошла с соседним домом по адресу улица Телефонная, 36, где также осыпался потолок. Жильцы этого дома рассказали ИА «Банкфакс» о том, что много лет пытаются достучаться до городской администрации и сменяющих друг друга УК (в настоящий момент обслуживание здания досталось «Старому Барнаулу»). Однако капитальный ремонт в здании постоянно откладывают, а жителей не переселяют в дома маневренного фонда. Как оказалось, капремонт должны были провести еще в 2013 году, но чиновники постоянно находили отговорки, чтобы сроки оттянуть.