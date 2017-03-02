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Главная Лента новостей Второй барнаульский Leroy Merlin «застрял» на очистных сооружениях

Второй барнаульский Leroy Merlin «застрял» на очистных сооружениях

09.03.2017 10:30

Вопреки заявлениям чиновников, которые на днях сообщили, что второй гипермаркет Leroy Merlin успешно прошел госэкспертизу и готовится к открытию, точка в этом вопросе еще не поставлена. Как выясняется, основная проблема нового объекта - очистные сооружения.

В конце 2016 года строительные работы были в основном завершены и здание готовили к вводу в эксплуатацию. Однако проект строящегося торгового центра Leroy Merlin имел заключение негосударственной экспертной организации. По данным ИА «Банкфакс», речь идет об ООО «Оборонэкспертиза». После того, как за несколько дней до новогодних праздников произошло обрушение кровли в ТРЦ «Галактика», которым занималось все то же ООО, было решено отправить проект на повторную экспертизу, на этот раз в государственное учреждение. Это было сделано по рекомендации госстройнадзора.

В итоге специалисты не выявили каких-то серьезных недочетов в документации, в том числе и в расчетах по несущим конструкциям здания, однако неожиданно усмотрели другой недостаток, напрямую связанный с местоположением магазина. Гипермаркет будет располагаться сразу за Новым мостом на правом берегу Оби. Госэкспертиза отметила несовершенство проекта с точки зрения отведения сбросов. В первоначальной версии были запроектированы очистные сооружения со степенью очистки приблизительно в 98 %, со сбросом в Обь. В экономии на этой составляющей компанию подозревают и пользователи форума skyscrapercity. Между тем специалисты уведомили застройщика, что образующийся ил надо обеззараживать перед вывозом. Сделать это можно только после установки дополнительного оборудования.

Таким образом после устранения этого замечания можно говорить о том, что госэкпертиза для Leroy Merlin успешно завершена. В этой связи ранее намеченная дата открытия второго гипермаркета — конец марта, вероятно немного сдвинется.

Кроме того, по данным ИА «Банкфакс», госэкспертиза закончила проверку I очереди строительства (введена в эксплуатацию - прим. ред. БФ) ТРЦ «Галактика», обрушение в котором послужило причиной повторного изучения объекта. В настоящее время документы переданы застройщику, который работает над устранением замечаний. Сейчас специалисты проверяют документацию по II очереди (к застройке еще не успели приступить вплоть до ЧП в конце 2016 года - прим. ред. БФ). После того, как у специалистов не останется претензий к проекту целиком, можно говорить не только о возобновлении строительства, но и о повторном открытии ТРЦ. Очевидно, возобновление работы арендаторов первой волны, включая «якоря», «Ашан», может состояться уже в ближайшие месяцы, по данным некоторых источников — в мае.

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Комментарий

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Комментариев 9
Массаж мозга

09.03.2017 11:47

Да это -всё,полная хрень,и инвестиции в экономике России,пусть в новом Леруа,крыша сто раз провалиться!
Путинская власть,ослабла так,что допускает к себе врагов,зазвативших Москву в 1812 году!
Инженер-строитель

09.03.2017 12:08

А если еще раз на экспертизу проект отдать, то еще ряд недостатков всплывут. Любой каприз за ваши деньги! По закону достаточно одного проекта и экспертизы одной.
Дугину

09.03.2017 12:28

Дороги и тротуары надо срочно привести в надлежащее сосотояние, люди каждый день ноги ломают, а вы занимаетесь всякой х....й.
Гость

09.03.2017 14:46

На счет заверенной проверки первой очереди галактик - полный бред, даже не начиналась
гость

09.03.2017 15:43

Хоть тут экспертизу не обосрали, а написали нейтрально, если делают по проекту и не экономят на СМР и материалах, то не падает ничего. И служба Леруа вела стройнадзор, а не наши "надзоршики"....
Аня

09.03.2017 18:03

Тут же, на месте очистят до 98% и в речку! 2% тоже в речку! Здорово!
Олег

09.03.2017 18:16

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Павел

09.03.2017 18:25

Этот жадный Женя экономил на всём,а теперь будут долбать повторными экспертизами всех строителей!Нет у него даже понятия,как надо строить,зачем лезть в эту сферу?Торгаш он и есть торгаш,даже с юридическим образованием.
Чморите Ракгщена

09.03.2017 20:25

Его КАЛАКТИКА МОЖЕТ убить еще много баранаульцеф