10-летние подруги оказались под колесами барнаульской маршрутки по дороге в школу

9 марта утром в Индустриальном районе Барнаула в ДТП пострадали две несовершеннолетние горожанки. Школьниц с полученными травмами увезли в городскую больницу, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автобусом Hyundai County, двигался по улице Взлетной. В это время две 10-летние школьницы решили перебежать дорогу в неположенном месте и в результате оказались под колесами транспортного средства. Девочки получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, их увезли в городскую больницу № 1, где подругам оказали медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Согласно справочнику 2ГИС, единственный маршрут общественного транспорта на улице Взлетной, использующий автобусы малой вместимости, - № 47.