09.03.2017 11:29
9 марта утром в Индустриальном районе Барнаула в ДТП пострадали две несовершеннолетние горожанки. Школьниц с полученными травмами увезли в городскую больницу, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автобусом Hyundai County, двигался по улице Взлетной. В это время две 10-летние школьницы решили перебежать дорогу в неположенном месте и в результате оказались под колесами транспортного средства. Девочки получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, их увезли в городскую больницу № 1, где подругам оказали медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Согласно справочнику 2ГИС, единственный маршрут общественного транспорта на улице Взлетной, использующий автобусы малой вместимости, - № 47.
09.03.2017 18:08
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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