ОНФ «доначислил» перегруженным алтайским учителям по 3 тысячи рублей

09.03.2017 11:54
Реальная зарплата учителей в Алтайском крае ниже той, что отражена в данных Росстата, примерно на 20 %. При этом нагрузка, выпадающая на долю педагогов, является одной из самых высоких по стране, превышая в среднем 1,5 ставки. Данные приведены на сайте «Народного фронта».
«Фронтовики» решили анонимно проанкетировать учителей на предмет их реальной зарплаты. В Алтайском крае активисты опросили 770 педагогов и вывели среднюю зарплату в 14 432 рубля, хотя по статистике она равна 17 772 рублям. При этом учителя вынуждены работать по 29 часов в неделю, что является вторым результатом после педагогов Чукотского АО. В последнем случае, правда, такие трудозатраты оправданы размером доходов — 57 625 рублей ежемесячно. Но и эту зарплату учитель получает не за одну ставку.
По данным мониторинга, больше всего работать приходится как раз учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртия). При этом на многих ложится еще и административная работа – более 30 % респондентов отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.
При этом поручение президента Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям. Такие выводы следуют из результатов мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». В общей сложности ОНФ проанализировал данные, полученные примерно от 5 тысяч учителей. Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ.
«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что в части оплаты труда педагогов цифры сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки», – сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата: 21,6 % респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15 % педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8 % – сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации.
Мониторинг показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз. По мнению учителей, самые низкие средние зарплаты сохраняются в Ингушетии (13 471 рублей), Дагестане (14 503 рублей), Марий Эл (14 647 рублей), Адыгее (15 825 рублей), Чувашии (15 666 рублей), а также в Ивановской (15 200 рублей) и Курганской (15 932 рублей) областях. Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов. О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском АО (57 625 рублей), Москве (55 971 рублей), Ямало-Ненецком АО (50 157 рублей), Камчатском крае (49 883 рублей), Сахалинской области (41 388 рублей).
Величина оклада многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем. Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3145 рублей, а в среднем получает 14 тысяч рублей в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т. п. Эксперты ОНФ отмечают, что уровень заработной платы педагога зависит не только от нагрузки, но и от величины норматива подушевого финансирования образовательных программ. В ряде регионов эти нормативы снижаются, что прямо влияет на зарплату. В качестве примера «фронтовики» называют Пермский и Ставропольский край, Астраханскую область.
Мониторинг ОНФ также показал, что необходимость исполнения указа президента РФ о доведении зарплаты педагогов до уровня средней по региону зачастую подталкивает руководителей регионов принимать сомнительные решения. Так, в Карелии учитывают все возможные выплаты, в том числе компенсации коммунальных услуг для учителей в сельской местности, компенсации проезда и т. д. В Бурятии нужный показатель роста зарплаты учителей достигается за счет интенсификации труда. Нагрузка увеличивается до полутора ставок, в зарплату включаются доходы от платных услуг. Наряду со снижением уровня зарплаты участились факты ее задержки и невыплаты — об этом сообщили 10 % опрошенных. Особенно остро складывается ситуация в Дагестане.
«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей», – отметила г-жа Духанина.
09.03.2017 13:13
Всем давно известно, что проблема с зарплатой учителей для Алтайского края очень острая. Из-за очень большого количества населенных пунктов мы имеем большое количество школ, больше половины из которых малокомплектные. Поэтому и количество учителей у нас, в расчете скажем, на 1000 учеников одно из самых высоких в стране. Из-за этого, тратя на образование практически половину краевого бюджета и имея не худшие показатели этих затрат в расчете на одного ученика, мы всё равно имеем очень низкую среднюю зарплату учителей, потому, что вынуждены такой-же кусок масла размазывать на куда больший кусок хлеба.
Простого и быстрого выхода из этой ситуации нет. В бюджете на эти цели и так выделяется максимум возможного. Попытки как-то ограничить эти расходы, например в части компенсации за ЖКХ, выливаются в "волну гнева" и вынужденный откат к почти старой системе. Только что мы это наблюдали. Резко увеличить доходы бюджета? Никакой реальной перспективы для этого не просматривается. Снизить количество школ? Этот процесс идет последние лет 10-12. Но весьма медленно, поскольку тоже непростой - везде живые люди. И куча убежденных в догме "нет школы - нет села". Хотя на самом деле, гибель села с закрытием школы не начинается, а заканчивается, а начало этой гибели практически всегда в причинах экономических.
В общем, так как сейчас будет ещё долго, пока в крае естественным путем не исчезнет большая часть малых сел. И никакая власть не в силах оказать какое-то серьезное влияние на этот процесс.
09.03.2017 13:19
09.03.2017 13:28
Может проще провести кастрацию поголовную... и всего через 10-ток лет и школы с учителями вообще будут ненужны. А как насчёт деревни кормилицы?
Ты, небось, отборное пальмовое маслецо потребляешь из Аргентины или из Австралии?
09.03.2017 14:06
09.03.2017 14:15
09.03.2017 14:26
тыщенку, купят в какую нибудь школу интерактивную доску, дадут забитому учителю грант и проч.
и снова душонка образованца запоет. Не продавайтесь учителя, вы и так уже себя за последние годы
опозорили донельзя.
09.03.2017 15:05
09.03.2017 15:14
Мышление своё убогое переключите на нормальное - никто не против того, чтобы здравствовала кормилица. Проблема как раз в том, что столько деревенского населения, сколько у нас, нужно было для нашей площади с/х угодий лет 50-70 назад. А сегодня, даже к нам идет прогресс и для обработки той же площади пашни людей нужно меньше в разы. Да и урожайность, хоть понемногу, но растет и эффективность животноводства/птицеводства повышается.
Сегодня в селе нет работы не только из-за разрухи, она не везде и не во всем, но и зачастую от элементарного отсутствия потребности. Даже при том, далеко не лучшем состоянии сельского хозяйства, которое есть. Поэтому, многие едут в города. Объективный процесс.
Можно конечно начать орать: село развалили, давайте технику, удобрения, корма, семена, инвестиции, зарплаты, поднимем село и тогда попрем! Допустим, найдем всё это, не разворуем по дороге, вложим, получим наилучший результат... И тут же столкнемся, во-первых, с проблемой сбыта, продукции-то станет больше в разы. А во-вторых - с тем, что чем больше прогресса - тем меньше нужно рабочих рук.
P.S. И ещё: не пытайтесь косить под быдло, плохо получается. Вежливость ещё никому не вредила.
09.03.2017 15:20
Очень просто. На всем Дальнем Востоке, а это примерно четверть территории страны, живет, если память не изменяет, всего около 8 млн. человек. Плотность населения там просто катастрофическая, налицо реальная угроза потери этой территории. Это сегодня ИМХО вообще главная макроэкономическая проблема страны. И землю там дают не от того, что в стране настолько не хватает с/х продукции. А для того, чтобы хоть как-то привлечь туда людей на ПМЖ.
09.03.2017 15:39
09.03.2017 15:51
09.03.2017 16:17
09.03.2017 16:29
А если упертый неадекватно попадется, так на него грех обижаться, он и так наказан.
09.03.2017 18:20
09.03.2017 19:05
09.03.2017 19:37
Выходит, что ВТО нам помогает? Не озираясь на санкции...
Переполненные мегаполисы - кушать ежедневно хотят.
Есть своя техника, но кто готовит грамотных специалистов из числа преданных сельскому труду сельчан... для неё, где грамотные земледельцы ПРАКТИКИ?
На "Джондиры" и "Топлайнеры" лизинговая мода прошла и они отработали ресурс.
Урожайность - да ... вроде растёт ... фуражным классом. И желанной статистикой, какую нарисуют районные управления сельского хозяйства.
Мясопродукты из заморского генно-модефицированного сырья... Пастбища естественные местные пустые... Брошеные плодородные земли выведены полтора десятка лет назад из севооборота... покрываются березником и осинником... Об этом никто не орёт... это объективная реальность...
Можно "помаду" наверх наносить... а все, что ниже -"антисанитария"... Это вежливенько?
09.03.2017 21:39