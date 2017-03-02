ОНФ «доначислил» перегруженным алтайским учителям по 3 тысячи рублей

Реальная зарплата учителей в Алтайском крае ниже той, что отражена в данных Росстата, примерно на 20 %. При этом нагрузка, выпадающая на долю педагогов, является одной из самых высоких по стране, превышая в среднем 1,5 ставки. Данные приведены на сайте «Народного фронта».

«Фронтовики» решили анонимно проанкетировать учителей на предмет их реальной зарплаты. В Алтайском крае активисты опросили 770 педагогов и вывели среднюю зарплату в 14 432 рубля, хотя по статистике она равна 17 772 рублям. При этом учителя вынуждены работать по 29 часов в неделю, что является вторым результатом после педагогов Чукотского АО. В последнем случае, правда, такие трудозатраты оправданы размером доходов — 57 625 рублей ежемесячно. Но и эту зарплату учитель получает не за одну ставку.

По данным мониторинга, больше всего работать приходится как раз учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртия). При этом на многих ложится еще и административная работа – более 30 % респондентов отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.

При этом поручение президента Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям. Такие выводы следуют из результатов мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». В общей сложности ОНФ проанализировал данные, полученные примерно от 5 тысяч учителей. Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ.

«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что в части оплаты труда педагогов цифры сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки», – сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата: 21,6 % респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15 % педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8 % – сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации.

Мониторинг показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз. По мнению учителей, самые низкие средние зарплаты сохраняются в Ингушетии (13 471 рублей), Дагестане (14 503 рублей), Марий Эл (14 647 рублей), Адыгее (15 825 рублей), Чувашии (15 666 рублей), а также в Ивановской (15 200 рублей) и Курганской (15 932 рублей) областях. Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов. О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском АО (57 625 рублей), Москве (55 971 рублей), Ямало-Ненецком АО (50 157 рублей), Камчатском крае (49 883 рублей), Сахалинской области (41 388 рублей).

Величина оклада многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем. Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3145 рублей, а в среднем получает 14 тысяч рублей в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т. п. Эксперты ОНФ отмечают, что уровень заработной платы педагога зависит не только от нагрузки, но и от величины норматива подушевого финансирования образовательных программ. В ряде регионов эти нормативы снижаются, что прямо влияет на зарплату. В качестве примера «фронтовики» называют Пермский и Ставропольский край, Астраханскую область.

Мониторинг ОНФ также показал, что необходимость исполнения указа президента РФ о доведении зарплаты педагогов до уровня средней по региону зачастую подталкивает руководителей регионов принимать сомнительные решения. Так, в Карелии учитывают все возможные выплаты, в том числе компенсации коммунальных услуг для учителей в сельской местности, компенсации проезда и т. д. В Бурятии нужный показатель роста зарплаты учителей достигается за счет интенсификации труда. Нагрузка увеличивается до полутора ставок, в зарплату включаются доходы от платных услуг. Наряду со снижением уровня зарплаты участились факты ее задержки и невыплаты — об этом сообщили 10 % опрошенных. Особенно остро складывается ситуация в Дагестане.

«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей», – отметила г-жа Духанина.