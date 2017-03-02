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Главная Лента новостей ОНФ «доначислил» перегруженным алтайским учителям по 3 тысячи рублей

ОНФ «доначислил» перегруженным алтайским учителям по 3 тысячи рублей

09.03.2017 11:54

Реальная зарплата учителей в Алтайском крае ниже той, что отражена в данных Росстата, примерно на 20 %. При этом нагрузка, выпадающая на долю педагогов, является одной из самых высоких по стране, превышая в среднем 1,5 ставки. Данные приведены на сайте «Народного фронта».

«Фронтовики» решили анонимно проанкетировать учителей на предмет их реальной зарплаты. В Алтайском крае активисты опросили 770 педагогов и вывели среднюю зарплату в 14 432 рубля, хотя по статистике она равна 17 772 рублям. При этом учителя вынуждены работать по 29 часов в неделю, что является вторым результатом после педагогов Чукотского АО. В последнем случае, правда, такие трудозатраты оправданы размером доходов — 57 625 рублей ежемесячно. Но и эту зарплату учитель получает не за одну ставку.

По данным мониторинга, больше всего работать приходится как раз учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртия). При этом на многих ложится еще и административная работа – более 30 % респондентов отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.

При этом поручение президента Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям. Такие выводы следуют из результатов мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». В общей сложности ОНФ проанализировал данные, полученные примерно от 5 тысяч учителей. Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ.

«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что в части оплаты труда педагогов цифры сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки», – сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.  Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата: 21,6 % респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15 % педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8 % – сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации.

Мониторинг показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз. По мнению учителей, самые низкие средние зарплаты сохраняются в Ингушетии (13 471 рублей), Дагестане (14 503 рублей), Марий Эл (14 647 рублей), Адыгее (15 825 рублей), Чувашии (15 666 рублей), а также в Ивановской (15 200 рублей) и Курганской (15 932 рублей) областях. Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов. О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском АО (57 625 рублей), Москве (55 971 рублей), Ямало-Ненецком АО (50 157 рублей), Камчатском крае (49 883 рублей), Сахалинской области (41 388 рублей).

Величина оклада многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем. Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3145 рублей, а в среднем получает 14 тысяч рублей в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т. п. Эксперты ОНФ отмечают, что уровень заработной платы педагога зависит не только от нагрузки, но и от величины норматива подушевого финансирования образовательных программ. В ряде регионов эти нормативы снижаются, что прямо влияет на зарплату. В качестве примера «фронтовики» называют Пермский и Ставропольский край, Астраханскую область.

Мониторинг ОНФ также показал, что необходимость исполнения указа президента РФ о доведении зарплаты педагогов до уровня средней по региону зачастую подталкивает руководителей регионов принимать сомнительные решения. Так, в Карелии учитывают все возможные выплаты, в том числе компенсации коммунальных услуг для учителей в сельской местности, компенсации проезда и т. д. В Бурятии нужный показатель роста зарплаты учителей достигается за счет интенсификации труда. Нагрузка увеличивается до полутора ставок, в зарплату включаются доходы от платных услуг. Наряду со снижением уровня зарплаты участились факты ее задержки и невыплаты — об этом сообщили 10 % опрошенных. Особенно остро складывается ситуация в Дагестане.

«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей», – отметила г-жа Духанина.

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Комментарий

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Комментариев 17
analyst

09.03.2017 13:13

По смыслу статьи скорее уж не "доначислил", а "удержал"....
Всем давно известно, что проблема с зарплатой учителей для Алтайского края очень острая. Из-за очень большого количества населенных пунктов мы имеем большое количество школ, больше половины из которых малокомплектные. Поэтому и количество учителей у нас, в расчете скажем, на 1000 учеников одно из самых высоких в стране. Из-за этого, тратя на образование практически половину краевого бюджета и имея не худшие показатели этих затрат в расчете на одного ученика, мы всё равно имеем очень низкую среднюю зарплату учителей, потому, что вынуждены такой-же кусок масла размазывать на куда больший кусок хлеба.
Простого и быстрого выхода из этой ситуации нет. В бюджете на эти цели и так выделяется максимум возможного. Попытки как-то ограничить эти расходы, например в части компенсации за ЖКХ, выливаются в "волну гнева" и вынужденный откат к почти старой системе. Только что мы это наблюдали. Резко увеличить доходы бюджета? Никакой реальной перспективы для этого не просматривается. Снизить количество школ? Этот процесс идет последние лет 10-12. Но весьма медленно, поскольку тоже непростой - везде живые люди. И куча убежденных в догме "нет школы - нет села". Хотя на самом деле, гибель села с закрытием школы не начинается, а заканчивается, а начало этой гибели практически всегда в причинах экономических.
В общем, так как сейчас будет ещё долго, пока в крае естественным путем не исчезнет большая часть малых сел. И никакая власть не в силах оказать какое-то серьезное влияние на этот процесс.
Их 25 - летнее дело не пропало...

09.03.2017 13:19

Сегодня рулевые либерал - демократы именно так ценятЪ педагогов за их раболепство на техническом исполнительском поприще в ходе избирательных кампаний и, соответственно, дружное личное голосовние "сердцем" и агитацию на это электората
дык, ты, говоришь -анал-лизт?

09.03.2017 13:28

analyst писал(а):
пока в крае естественным путем не исчезнет большая часть малых сел.


Может проще провести кастрацию поголовную... и всего через 10-ток лет и школы с учителями вообще будут ненужны. А как насчёт деревни кормилицы?

Ты, небось, отборное пальмовое маслецо потребляешь из Аргентины или из Австралии?
АНАЛ-лизту: А с этим как?

09.03.2017 14:06

...Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке составило список 45 мест компактного расположения земельных участков, полученных в рамках программы «дальневосточный гектар», где могут появиться новые населенные пункты, сообщает в четверг Минвостокразвития РФ.
гость

09.03.2017 14:15

Идет оптимизация образования на Алтае: в 2016 г. уничтожили негосударственные вузы, закрывают школы или делают филиалы школ, сокращая учителей, увеличивают число преподаваемый дисциплин и часов, ликвидируют льготы сельским педагогам, уменьшают финансирование школьных библиотек, стали забывать об учащихся, которые плохо видят, слышат, передвигаются, забыли, что нужно ежегодно модернизировать компьютерные классы, стали забывать о профориентационных ярмарках, олимпиадах на базах вузов Алтайского края, идет поддержка филиалов московских и питерских вузов в ущерб местным, алтайским, приветствуется обучение за рубежом, в других городах России
вредный

09.03.2017 14:26

Ах наш справедливый и добрый ОНФ снова режет правду матку перед очередными "выборами", скоро Говорухин со слезами на мордвячьих щеках вспомнит о людях святой профессии - педагогах. Подкинут
тыщенку, купят в какую нибудь школу интерактивную доску, дадут забитому учителю грант и проч.
и снова душонка образованца запоет. Не продавайтесь учителя, вы и так уже себя за последние годы
опозорили донельзя.
снизу

09.03.2017 15:05

Лишение учителей коммунальных превратит их в нищих. 30% зарплаты теперь будет уходить на коммунальные. Село остаётся без учителей. Молодежь в школу не едет.
analyst

09.03.2017 15:14

дык, ты, говоришь -анал-лизт? писал(а):
Может проще провести кастрацию поголовную... и всего через 10-ток лет и школы с учителями вообще будут ненужны. А как насчёт деревни кормилицы?
Ты, небось, отборное пальмовое маслецо потребляешь из Аргентины или из Австралии?

Мышление своё убогое переключите на нормальное - никто не против того, чтобы здравствовала кормилица. Проблема как раз в том, что столько деревенского населения, сколько у нас, нужно было для нашей площади с/х угодий лет 50-70 назад. А сегодня, даже к нам идет прогресс и для обработки той же площади пашни людей нужно меньше в разы. Да и урожайность, хоть понемногу, но растет и эффективность животноводства/птицеводства повышается.
Сегодня в селе нет работы не только из-за разрухи, она не везде и не во всем, но и зачастую от элементарного отсутствия потребности. Даже при том, далеко не лучшем состоянии сельского хозяйства, которое есть. Поэтому, многие едут в города. Объективный процесс.
Можно конечно начать орать: село развалили, давайте технику, удобрения, корма, семена, инвестиции, зарплаты, поднимем село и тогда попрем! Допустим, найдем всё это, не разворуем по дороге, вложим, получим наилучший результат... И тут же столкнемся, во-первых, с проблемой сбыта, продукции-то станет больше в разы. А во-вторых - с тем, что чем больше прогресса - тем меньше нужно рабочих рук.
P.S. И ещё: не пытайтесь косить под быдло, плохо получается. Вежливость ещё никому не вредила.
analyst

09.03.2017 15:20

АНАЛ-лизту: А с этим как? писал(а):
...Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке составило список 45 мест компактного расположения земельных участков, полученных в рамках программы «дальневосточный гектар», где могут появиться новые населенные пункты, сообщает в четверг Минвостокразвития РФ.


Очень просто. На всем Дальнем Востоке, а это примерно четверть территории страны, живет, если память не изменяет, всего около 8 млн. человек. Плотность населения там просто катастрофическая, налицо реальная угроза потери этой территории. Это сегодня ИМХО вообще главная макроэкономическая проблема страны. И землю там дают не от того, что в стране настолько не хватает с/х продукции. А для того, чтобы хоть как-то привлечь туда людей на ПМЖ.
маша - analyst

09.03.2017 15:39

Ну все, сейчас вас сельские луддиты закидают пальмовым маслом под крики: Мы все умрем от голода.
Рома

09.03.2017 15:51

Стимулируют пайкой мотивацию и отключают совесть у "главных счетоводов" очередных выборов.
школа

09.03.2017 16:17

А если говорить о зарплате директоров школ, то это вообще тьма. На директоров сдвинули все проблемы района: кочегарки, доставка угля без денег....На содержание зданий школ ни копейки. Крутитесь как волчок за 15000 кровных вместе с подоходным.
analyst

09.03.2017 16:29

Маше. Да пусть. Как раз будет интересно посмотреть общественное мнение. Оно ведь зачастую не от глупости чей-то, а от недостатка информации. Когда видится только маленькая часть проблемы. И не замечается её влияние ещё на многое.
А если упертый неадекватно попадется, так на него грех обижаться, он и так наказан.
школе

09.03.2017 18:20

Реформирование школ в филиалы перенесли на июль 2018 год. В связи с тем ,что в сентябре 2017 выборы местные, в марте 2018 президентские. Думай народ и учителя. Да и 87 закон ударил по самым не защищённым слоям населения. Лишили в каждой семье каких то льгот. Уму не постижимо! Куда идём?
гость ОНФу

09.03.2017 19:05

Ну сказали, посчитали. А дальше то что? Решать проблему будете? Или только говорить?
Не КОСЯ: Спасибо. Всё -верно... и я это знал и знаю

09.03.2017 19:37

analyst писал(а):
И тут же столкнемся, во-первых, с проблемой сбыта, продукции-то станет больше в разы. А во-вторых

Выходит, что ВТО нам помогает? Не озираясь на санкции...
Переполненные мегаполисы - кушать ежедневно хотят.
Есть своя техника, но кто готовит грамотных специалистов из числа преданных сельскому труду сельчан... для неё, где грамотные земледельцы ПРАКТИКИ?

На "Джондиры" и "Топлайнеры" лизинговая мода прошла и они отработали ресурс.

Урожайность - да ... вроде растёт ... фуражным классом. И желанной статистикой, какую нарисуют районные управления сельского хозяйства.
Мясопродукты из заморского генно-модефицированного сырья... Пастбища естественные местные пустые... Брошеные плодородные земли выведены полтора десятка лет назад из севооборота... покрываются березником и осинником... Об этом никто не орёт... это объективная реальность...
Можно "помаду" наверх наносить... а все, что ниже -"антисанитария"... Это вежливенько?



analyst

09.03.2017 21:39

Для НЕКОСЯ. То, что вы пишете, проблема важная, но другая, не относящаяся к теме статьи. Я не буду спорить по поводу заброшенных и зарастающих земель, не в теме, может быть так и есть. Но вижу по статистике, что объемы с/х продукции в крае не падают, а в основном растут. И для этого, по видимому, хватает тех площадей, которые есть. Я говорил о том, что сегодня в нас на селе проживает больше людей, чем нужно для нормальной обработки нашей земли. И как я понял, Вы уже это не отрицаете. А то, в чем Вы правы: действительно, несмотря на определенный рост объемов с/х производства в крае, наша доля в общем объеме с/х продукции как в стране, так и в округе ежегодно понемногу снижается. Это говорит о том, что у других регионов, включая соседей по округу, темпы развития отдельных отраслей с/х выше и нас стабильно теснят.